Qu’est-ce que la production verte ?

Le secteur manufacturier concerne la quasi totalité des autres secteurs, y compris la construction, le transport et la vente au détail. Cependant, son empreinte carbone est proportionnelle à son impact économique considérable. La fabrication et la production sont responsables d’environ un cinquième des émissions de carbone mondiales, ce qui est l’une des principales causes du changement climatique. Le secteur exploite également plus de la moitié des sources d’énergie mondiales.1 Le secteur de la production verte peut contribuer à rendre le secteur plus durable en réduisant l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles.