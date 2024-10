Selon McKinsey,1 l’IA générative ne surpassera probablement pas les humains au cours de cette décennie. Toutefois, nous pourrions assister à un bond significatif des capacités de l’IA générative d’ici 2040. McKinsey s’attend à ce que l’IA atteigne un niveau tel qu’elle puisse rivaliser avec les 25 % d’humains les plus performants dans un vaste éventail de tâches. En d’autres termes, l’IA rédigera des contenus créatifs de haute qualité, résoudra des problèmes scientifiques complexes ou prendra des décisions commerciales perspicaces au même titre que des professionnels qualifiés. Les emplois qui ont jusqu’à présent été à l’abri de l’automatisation seront encore plus touchés par l’IA générative. Le personnel des secteurs de l’éducation, du droit, de la technologie et des arts verront probablement l’IA générative influencer leur profession plus tôt.

Lors d’un symposium du MIT2 sur les outils d’IA, les membres du panel ont exploré diverses pistes de recherche futures dans le domaine de l’IA générative. L’un des principaux domaines d’intérêt est l’intégration de systèmes perceptifs dans l’IA. Cette approche permettrait à l’IA d’imiter les sens humains tels que le toucher et l’odorat, allant au-delà de l’accent conventionnel mis sur le langage et l’imagerie. Le potentiel des modèles d’IA générative à surpasser les capacités humaines a également été discuté, en particulier dans le contexte de la reconnaissance des émotions. Ces modèles avancés pourraient exploiter les signaux électromagnétiques pour interpréter les changements dans la respiration et le rythme cardiaque d’une personne, afin de mieux comprendre son état émotionnel.

Les experts prévoient que les biais resteront un aspect persistant de la plupart des modèles d’IA générative. Ce défi devrait donner naissance à de nouvelles places de marché articulées autour de jeux de données éthiques. Par ailleurs, un scénario dynamique devrait se mettre en place, caractérisé par une concurrence permanente entre les entreprises et les créateurs de contenu recourant à des outils génératifs.

La généralisation de ces outils sur le lieu de travail entraînera inévitablement des changements dans les rôles professionnels et imposera de nouvelles compétences. Ces évolutions s’accompagnent invariablement d’une augmentation de l’usage abusif des capacités génératives. À mesure que les utilisateurs ont la possibilité de créer diverses formes de contenu, notamment des images, du son, du texte et des vidéos, la probabilité d’une utilisation malveillante est appelée à augmenter. Ce scénario souligne l’importance de développer des mécanismes robustes pour atténuer ces risques et garantir un usage responsable des technologies d’IA générative.

L’IA générative va continuer à transformer les opérations des entreprises dans divers secteurs, tout comme le smartphone a transformé leur communication et leur productivité. De l’automatisation des tâches répétitives à la stimulation de la créativité dans la production de contenu et au-delà, le potentiel de l’IA générative est immense.

Cependant, il est primordial de gérer les considérations éthiques, de maximiser la sécurité des données et de s’adapter à l’évolution des bonnes pratiques. Pour les entreprises prêtes à explorer l’ensemble des possibilités offertes par l’IA générative, des conseils et des idées sont à portée de clic. Apprenez-en davantage sur l’exploitation de la puissance de l’IA générative pour votre entreprise en explorant IBM watsonx, la plateforme d’IA et de données conçue pour les entreprises.