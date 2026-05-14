Qu’est-ce que la maintenance différée ?

Les entreprises utilisent la maintenance différée pour gérer stratégiquement leurs ressources et prioriser les besoins de maintenance.

En plus de la maintenance différée, les entreprises s’appuient souvent sur d’autres types de maintenance, tels que la maintenance préventive, la maintenance prédictive et la maintenance programmée, dans le cadre d’un plan global de maintenance.

Bien que ces trois types de maintenance de base soient efficaces, les contraintes de ressources peuvent tout de même rendre nécessaire de reporter certaines réparations à plus tard. C’est là que la maintenance différée entre en jeu. Dans un programme efficace de maintenance différée, les responsables d’installation et les équipes de maintenance évaluent leurs priorités opérationnelles et décident des questions de maintenance qui doivent être immédiatement prises en charge et lesquelles peuvent être retardées.

Bien que la maintenance différée puisse aider les équipes à maintenir le bon fonctionnement des actifs critiques, reporter les réparations trop longtemps peut entraîner un backlog de maintenance différée. En outre, cela peut entraîner des défaillances du système, une réduction de la durée de vie des actifs et des risques pour la sécurité. Selon une étude récente, les gouvernements étatiques et locaux des États-Unis ont dû faire face à un retard de 105 milliards de dollars américains en coûts de maintenance différés pour les réparations nécessaires aux routes et ponts l’année dernière.1