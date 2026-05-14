Un ouvrier s’assurant de la propreté d’un produit avant emballage chez Modernica Furniture.
Gestion des actifs

Qu’est-ce que la maintenance différée ?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publié le 14 mai 2026

Maintenance différée, définie

La maintenance différée consiste à reporter les tâches de maintenance nécessaires en raison de contraintes de ressources telles que le coût, les pénuries de personnel et le temps.

Les entreprises utilisent la maintenance différée pour gérer stratégiquement leurs ressources et prioriser les besoins de maintenance.

En plus de la maintenance différée, les entreprises s’appuient souvent sur d’autres types de maintenance, tels que la maintenance préventive, la maintenance prédictive et la maintenance programmée, dans le cadre d’un plan global de maintenance.

Bien que ces trois types de maintenance de base soient efficaces, les contraintes de ressources peuvent tout de même rendre nécessaire de reporter certaines réparations à plus tard. C’est là que la maintenance différée entre en jeu. Dans un programme efficace de maintenance différée, les responsables d’installation et les équipes de maintenance évaluent leurs priorités opérationnelles et décident des questions de maintenance qui doivent être immédiatement prises en charge et lesquelles peuvent être retardées.

Bien que la maintenance différée puisse aider les équipes à maintenir le bon fonctionnement des actifs critiques, reporter les réparations trop longtemps peut entraîner un backlog de maintenance différée. En outre, cela peut entraîner des défaillances du système, une réduction de la durée de vie des actifs et des risques pour la sécurité. Selon une étude récente, les gouvernements étatiques et locaux des États-Unis ont dû faire face à un retard de 105 milliards de dollars américains en coûts de maintenance différés pour les réparations nécessaires aux routes et ponts l’année dernière.1

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Comment fonctionne la maintenance différée ?

Les entreprises pratiquent généralement la maintenance différée dans le cadre d’une approche plus large de gestion de la maintenance qui repose souvent sur un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Les plateformes de GMAO sont des solutions logicielles qui automatisent les bons de travail, surveillent les performances des actifs et suivent les réparations différées en temps réel.

Lorsqu’elle est pratiquée de manière stratégique, la maintenance différée complète d’autres types de travaux de maintenance et peut aider les entreprises à gérer efficacement les ressources limitées. Voici un aperçu de quatre bonnes pratiques essentielles pour déployer avec succès la maintenance différée.

1. Effectuer la priorisation des actifs

La maintenance différée commence par une forte priorisation des actifs, où les équipes de maintenance évaluent les tâches de maintenance entrantes et décident lesquelles prioriser et lesquelles différer. Au cours de cette étape, les techniciens de maintenance examinent de près les différents aspects d’une réparation demandée, notamment son impact opérationnel, les pièces et la main-d’œuvre requises et les ressources disponibles.

Les tâches de maintenance qui représentent une menace immédiate, telles que des pannes du système électrique, des pannes CVC et d’autres dangers potentiels pour la sécurité, sont rapidement priorisées. D’autres tâches, telles que les mises à niveau du système et les améliorations esthétiques, peuvent être différées. 

2. Créer un backlog de maintenance différée

Le cœur d’une pratique solide de maintenance différée est un backlog de maintenance différée facilement traçable, idéalement géré via un système de GMAO. Les outils de GMAO modernes peuvent aider les équipes de maintenance à suivre en temps réel le statut des tâches différées et à alerter les techniciens lorsque les tâches de maintenance sont en retard.

Les tâches de maintenance différée peuvent également devenir un indicateur clé pour les parties prenantes cherchant à évaluer l’efficacité de leur stratégie globale de gestion des actifs d’entreprise (EAM). Les plateformes de GMAO permettent une allocation stratégique plutôt que réactive des ressources, aidant les responsables de la maintenance à reporter des tâches non critiques pour répondre aux exigences budgétaires.

3. Intégrer la maintenance préventive

La maintenance différée est souvent étroitement liée à la maintenance préventive, une approche de la maintenance où les techniciens utilisent les journaux de maintenance pour réparer proactivement les actifs avant qu’ils ne tombent en panne. Lorsqu’elle est pratiquée correctement, la maintenance préventive réduit le risque global de pannes et de temps d’arrêt et prolonge la durée de vie des actifs.

Cependant, lorsque les équipes de maintenance reportent les tâches de maintenance préventive en raison de contraintes de ressources ou de budget, le risque de temps d’arrêt augmente. Repousser les tâches de maintenance de routine comme la lubrification, les inspections et le remplacement des pièces peut impacter la fonctionnalité des actifs et entraîner une usure accélérée pour certains types d’actifs.

4. Surveiller les réparations d’urgence

L’indicateur le plus révélateur pour mesurer le succès d’un programme de maintenance différée est le nombre de réparations d’urgence que les équipes de maintenance doivent effectuer dans le cadre de leurs pratiques de maintenance. Lorsqu’ils sont pratiqués en même temps que la maintenance préventive et planifiée, les backlogs de maintenance différée ne s’accumulent pas au point que les pannes et pannes système nécessitent des réparations d’urgence.

Les workflows de maintenance différée qui entraînent de fréquentes réparations d’urgence sont le signe que quelque chose ne va pas au cœur du programme et qu’il doit être réévalué.

Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

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Les avantages de la maintenance différée

Bien qu’on en parle souvent dans un contexte négatif car elle peut entraîner des arrêts et des pannes d’équipement, la maintenance différée offre aux entreprises plusieurs avantages distincts par rapport aux autres types de maintenance. Dans le bon contexte, différer la maintenance est une décision stratégique qui soutient des objectifs organisationnels plus larges comme accroître la flexibilité opérationnelle ou gérer les contraintes budgétaires de maintenance.

Voici un aperçu des principaux avantages de la maintenance différée en entreprise :

  • Moins d’interruptions : dans les secteurs où la disponibilité des actifs est critique et où même quelques minutes d’arrêt peuvent entraîner des coûts plus élevés, les entreprises s’appuient sur la maintenance différée. Elles s’y fient pour s’assurer que les activités de maintenance n’interrompent pas les processus du cœur de métier. Dans les secteurs automobile, aérospatial et de transformation alimentaire, par exemple, les arrêts coûtent souvent plus cher que les réparations, ce qui pousse les responsables de la maintenance à reporter la maintenance de certains actifs pour maintenir les lignes de production en marche.
  • Réduction des coûts de maintenance : bien que retarder trop longtemps les réparations puisse entraîner des défaillances inattendues des actifs et des temps d’arrêt coûteux, différer les activités de maintenance sur certains actifs non critiques contribue également à réduire les coûts de maintenance. Tous les actifs ne nécessitent pas le même entretien tout au long de leur cycle de vie. Parfois, il est plus efficace de différer la maintenance de ces actifs à l’approche de leur fin de vie ou de leur remplacement.
  • Informations plus approfondies : s’appuyer sur un système de GMAO pour créer et suivre un backlog de maintenance différée peut aider les entreprises à découvrir des informations précieuses sur la manière dont leurs activités de maintenance génèrent de la valeur. Le suivi de la maintenance différée au fil du temps aide les équipes à identifier les besoins de maintenance et à répondre aux lacunes de ressources. Ces informations permettent aux parties prenantes de mieux planifier les budgets de maintenance futurs et de prioriser plus efficacement les investissements et la planification des capitaux.
  • Des mises à niveau plus efficaces : la maintenance différée aide également les équipes à identifier les opportunités de regrouper les mises à niveau, une pratique où les techniciens reportent les mises à niveau individuelles et sur mesure qui n’ont pas d’impact sur les performances des actifs jusqu’à ce que plusieurs puissent être effectuées simultanément. Les mises à niveau groupées permettent de réduire les coûts de maintenance globaux et d’améliorer la santé du système pour de nombreux actifs par rapport aux mises à niveau individuelles.

Les défis de la maintenance différée

Malgré ses avantages, la maintenance différée présente encore des défis critiques pour les entreprises, car elle peut avoir un impact sur les processus métier essentiels si elle n’est pas correctement gérée.

parmi lesquels :

  • TCO plus élevé : le coût total de possession (TCO) est une mesure qui reflète le coût total de possession d’un actif sur son cycle de vie, incluant l’identification, l’installation, la maintenance, les temps d’arrêt et les dépenses de fin de vie. Bien que différer stratégiquement certaines activités de maintenance puisse apporter des bénéfices à court terme, lorsque les réparations s’accumulent et provoquent des pannes inattendues, elles peuvent augmenter significativement le TCO.
  • Défaillances et pannes système : lorsque les équipes de maintenance reportent les tâches de maintenance de routine et de prévention pour réduire les coûts à court terme, elles augmentent le risque de pannes inattendues. Les défaillances soudaines d’actifs causées par des réparations ou des mises à niveau négligées entraînent souvent des temps d’arrêt qui, selon la criticité de l’actif, peuvent avoir des conséquences importantes sur les finances et la réputation.
  • Risques pour la sécurité : les risques pour la sécurité constituent un problème persistant lié aux activités de maintenance différée. Retarder les réparations nécessaires pendant trop longtemps rend les systèmes et les équipements peu fiables, ce qui crée des conditions dangereuses pour les travailleurs. Les problèmes liés aux systèmes électriques, les problèmes structurels des installations et les équipements défectueux sont quelques exemples courants de risques pour la sécurité que peut causer une maintenance différée.
  • Inefficacités accrues : chaque entreprise fait face à des inefficacités dans ses programmes de maintenance, mais la maintenance différée peut les aggraver. Lorsqu’ils ne sont pas suivis à l’aide d’un système de GMAO moderne, les backlogs de maintenance peuvent s’accumuler au point que les équipes perdent la trace des tâches de maintenance qu’elles doivent effectuer. Les équipes de maintenance doivent alors opérer en mode réactif, en effectuant régulièrement des réparations d’urgence pour éviter le dysfonctionnement des actifs plutôt que de pratiquer une maintenance proactive plus stratégique.

Exemples de maintenance différée par secteur

Bien que moins populaire que d’autres types de maintenance plus connectés aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO), la maintenance différée reste importante. Elle reste essentielle dans de nombreux secteurs qui dépendent d’actifs importants et coûteux.

Voici un aperçu de cinq des cas d’utilisation de maintenance différée les plus populaires par secteur.

Immobilier commercial

Les gestionnaires d’installations supervisant de grands bâtiments commerciaux, des campus universitaires et des infrastructures publiques sont confrontés à de nombreux besoins de maintenance concurrents et à des budgets limités.

Les tâches de maintenance non critiques comme les améliorations esthétiques et les correctifs mineurs peuvent souvent être reportées afin que les équipes de maintenance puissent se concentrer sur des réparations qui résolvent des risques importants pour la sécurité et d’éventuelles défaillances système.

Soins de santé

Dans le secteur de la santé, le report des tâches de maintenance doit être réservé aux dispositifs qui ne compromettront pas ou ne menaceront pas la santé des patients.

Les responsables de maintenance dans les installations de santé privilégient les systèmes à risque critique pour une attention immédiate et diffèrent les tâches de maintenance non critiques sur des actifs moins importants contribuant ainsi à réduire les coûts et à allouer de manière plus stratégique les ressources limitées.

Fabrication industrielle

Les opérateurs de maintenance de fabrication dépendent de la maintenance différée pour maintenir les lignes de production en activité et les actifs critiques en fonctionnement, dans un secteur où les temps d’arrêt sont souvent plus coûteux que la dégradation des équipements.

Dans une grande usine industrielle, par exemple, les équipes de maintenance reportent souvent les tâches de maintenance qui ne respectent pas l’une des trois conditions suivantes :

  • L’actif fonctionne toujours selon les paramètres prévus.
  • Le mode de défaillance de l’actif est lent et n’est pas affecté par la réparation proposée.
  • Il n’existe aucun risque immédiat pour la sécurité des travailleurs ni aucun risque de qualité pour le produit.

Services publics

Le secteur des services publics s’appuie stratégiquement sur la maintenance pour réduire les coûts et accroître l’efficacité des grands actifs complexes tels que les centrales d’énergie, les lignes électriques, les barrages hydroélectriques et les flottes de véhicules.

Les équipes de maintenance des services publics ne reportent les tâches de maintenance que lorsqu’elles peuvent les effectuer en toute sécurité et veillent à ce que les réparations différées n’interrompent pas la production d’énergie ni n’augmentent le risque pour les travailleurs.

Pétrole et gaz

Dans les secteurs pétroliers et gaziers, la maintenance différée est une tactique strictement structurée et gérée par les risques que les équipes utilisent pour maintenir les pompes, les puits et les pipelines en fonctionnement, tout en contrôlant les coûts de maintenance.

Les installations pétrolières et gazières sont des actifs à forte intensité de capital qui doivent fonctionner en permanence pour répondre aux besoins des entreprises. Les opérateurs et équipes de maintenance de ces installations intègrent souvent stratégiquement la maintenance différée dans leurs processus afin de maximiser la production et de réduire les temps d’arrêt.

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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