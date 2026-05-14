Qu’est-ce que la maintenance différée ?

La maintenance différée consiste à reporter les tâches de maintenance nécessaires en raison de contraintes de ressources telles que le coût, les pénuries de personnel et le temps.
Les entreprises utilisent la maintenance différée pour gérer stratégiquement leurs ressources et prioriser les besoins de maintenance.
En plus de la maintenance différée, les entreprises s’appuient souvent sur d’autres types de maintenance, tels que la maintenance préventive, la maintenance prédictive et la maintenance programmée, dans le cadre d’un plan global de maintenance.
Bien que ces trois types de maintenance de base soient efficaces, les contraintes de ressources peuvent tout de même rendre nécessaire de reporter certaines réparations à plus tard. C’est là que la maintenance différée entre en jeu. Dans un programme efficace de maintenance différée, les responsables d’installation et les équipes de maintenance évaluent leurs priorités opérationnelles et décident des questions de maintenance qui doivent être immédiatement prises en charge et lesquelles peuvent être retardées.
Bien que la maintenance différée puisse aider les équipes à maintenir le bon fonctionnement des actifs critiques, reporter les réparations trop longtemps peut entraîner un backlog de maintenance différée. En outre, cela peut entraîner des défaillances du système, une réduction de la durée de vie des actifs et des risques pour la sécurité. Selon une étude récente, les gouvernements étatiques et locaux des États-Unis ont dû faire face à un retard de 105 milliards de dollars américains en coûts de maintenance différés pour les réparations nécessaires aux routes et ponts l’année dernière.1
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Les entreprises pratiquent généralement la maintenance différée dans le cadre d’une approche plus large de gestion de la maintenance qui repose souvent sur un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Les plateformes de GMAO sont des solutions logicielles qui automatisent les bons de travail, surveillent les performances des actifs et suivent les réparations différées en temps réel.
Lorsqu’elle est pratiquée de manière stratégique, la maintenance différée complète d’autres types de travaux de maintenance et peut aider les entreprises à gérer efficacement les ressources limitées. Voici un aperçu de quatre bonnes pratiques essentielles pour déployer avec succès la maintenance différée.
La maintenance différée commence par une forte priorisation des actifs, où les équipes de maintenance évaluent les tâches de maintenance entrantes et décident lesquelles prioriser et lesquelles différer. Au cours de cette étape, les techniciens de maintenance examinent de près les différents aspects d’une réparation demandée, notamment son impact opérationnel, les pièces et la main-d’œuvre requises et les ressources disponibles.
Les tâches de maintenance qui représentent une menace immédiate, telles que des pannes du système électrique, des pannes CVC et d’autres dangers potentiels pour la sécurité, sont rapidement priorisées. D’autres tâches, telles que les mises à niveau du système et les améliorations esthétiques, peuvent être différées.
Le cœur d’une pratique solide de maintenance différée est un backlog de maintenance différée facilement traçable, idéalement géré via un système de GMAO. Les outils de GMAO modernes peuvent aider les équipes de maintenance à suivre en temps réel le statut des tâches différées et à alerter les techniciens lorsque les tâches de maintenance sont en retard.
Les tâches de maintenance différée peuvent également devenir un indicateur clé pour les parties prenantes cherchant à évaluer l’efficacité de leur stratégie globale de gestion des actifs d’entreprise (EAM). Les plateformes de GMAO permettent une allocation stratégique plutôt que réactive des ressources, aidant les responsables de la maintenance à reporter des tâches non critiques pour répondre aux exigences budgétaires.
La maintenance différée est souvent étroitement liée à la maintenance préventive, une approche de la maintenance où les techniciens utilisent les journaux de maintenance pour réparer proactivement les actifs avant qu’ils ne tombent en panne. Lorsqu’elle est pratiquée correctement, la maintenance préventive réduit le risque global de pannes et de temps d’arrêt et prolonge la durée de vie des actifs.
Cependant, lorsque les équipes de maintenance reportent les tâches de maintenance préventive en raison de contraintes de ressources ou de budget, le risque de temps d’arrêt augmente. Repousser les tâches de maintenance de routine comme la lubrification, les inspections et le remplacement des pièces peut impacter la fonctionnalité des actifs et entraîner une usure accélérée pour certains types d’actifs.
L’indicateur le plus révélateur pour mesurer le succès d’un programme de maintenance différée est le nombre de réparations d’urgence que les équipes de maintenance doivent effectuer dans le cadre de leurs pratiques de maintenance. Lorsqu’ils sont pratiqués en même temps que la maintenance préventive et planifiée, les backlogs de maintenance différée ne s’accumulent pas au point que les pannes et pannes système nécessitent des réparations d’urgence.
Les workflows de maintenance différée qui entraînent de fréquentes réparations d’urgence sont le signe que quelque chose ne va pas au cœur du programme et qu’il doit être réévalué.
Bien qu’on en parle souvent dans un contexte négatif car elle peut entraîner des arrêts et des pannes d’équipement, la maintenance différée offre aux entreprises plusieurs avantages distincts par rapport aux autres types de maintenance. Dans le bon contexte, différer la maintenance est une décision stratégique qui soutient des objectifs organisationnels plus larges comme accroître la flexibilité opérationnelle ou gérer les contraintes budgétaires de maintenance.
Voici un aperçu des principaux avantages de la maintenance différée en entreprise :
Malgré ses avantages, la maintenance différée présente encore des défis critiques pour les entreprises, car elle peut avoir un impact sur les processus métier essentiels si elle n’est pas correctement gérée.
parmi lesquels :
Bien que moins populaire que d’autres types de maintenance plus connectés aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO), la maintenance différée reste importante. Elle reste essentielle dans de nombreux secteurs qui dépendent d’actifs importants et coûteux.
Voici un aperçu de cinq des cas d’utilisation de maintenance différée les plus populaires par secteur.
Les gestionnaires d’installations supervisant de grands bâtiments commerciaux, des campus universitaires et des infrastructures publiques sont confrontés à de nombreux besoins de maintenance concurrents et à des budgets limités.
Les tâches de maintenance non critiques comme les améliorations esthétiques et les correctifs mineurs peuvent souvent être reportées afin que les équipes de maintenance puissent se concentrer sur des réparations qui résolvent des risques importants pour la sécurité et d’éventuelles défaillances système.
Dans le secteur de la santé, le report des tâches de maintenance doit être réservé aux dispositifs qui ne compromettront pas ou ne menaceront pas la santé des patients.
Les responsables de maintenance dans les installations de santé privilégient les systèmes à risque critique pour une attention immédiate et diffèrent les tâches de maintenance non critiques sur des actifs moins importants contribuant ainsi à réduire les coûts et à allouer de manière plus stratégique les ressources limitées.
Les opérateurs de maintenance de fabrication dépendent de la maintenance différée pour maintenir les lignes de production en activité et les actifs critiques en fonctionnement, dans un secteur où les temps d’arrêt sont souvent plus coûteux que la dégradation des équipements.
Dans une grande usine industrielle, par exemple, les équipes de maintenance reportent souvent les tâches de maintenance qui ne respectent pas l’une des trois conditions suivantes :
Le secteur des services publics s’appuie stratégiquement sur la maintenance pour réduire les coûts et accroître l’efficacité des grands actifs complexes tels que les centrales d’énergie, les lignes électriques, les barrages hydroélectriques et les flottes de véhicules.
Les équipes de maintenance des services publics ne reportent les tâches de maintenance que lorsqu’elles peuvent les effectuer en toute sécurité et veillent à ce que les réparations différées n’interrompent pas la production d’énergie ni n’augmentent le risque pour les travailleurs.
Dans les secteurs pétroliers et gaziers, la maintenance différée est une tactique strictement structurée et gérée par les risques que les équipes utilisent pour maintenir les pompes, les puits et les pipelines en fonctionnement, tout en contrôlant les coûts de maintenance.
Les installations pétrolières et gazières sont des actifs à forte intensité de capital qui doivent fonctionner en permanence pour répondre aux besoins des entreprises. Les opérateurs et équipes de maintenance de ces installations intègrent souvent stratégiquement la maintenance différée dans leurs processus afin de maximiser la production et de réduire les temps d’arrêt.
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1 Les gouvernements étatiques et locaux font face à 105 milliards de dollars de maintenance différée, Pew Charitable Trusts, mai 2025