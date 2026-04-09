Qu’est-ce que l’optimisation des coûts ?

L’optimisation des coûts est une alternative à la réduction traditionnelle des coûts, dans laquelle un directeur financier peut réduire les coûts de manière générale pour atteindre un objectif à court terme ou répondre aux conditions de l’entreprise.

Un article de Gartner1 décrit plusieurs problèmes liés à la réduction des coûts. Moins de la moitié des entreprises atteignent leurs objectifs de réduction des coûts au cours de la première année. Seulement 11 % maintiennent les réductions sur trois ans. Seulement 9 % déclarent pouvoir maintenir le rythme d’innovation souhaité après les coupures.

L’optimisation des coûts nécessite une stratégie adaptée à la fois au secteur d’activité de l’entreprise et à ses objectifs particuliers. Dans les domaines du cloud computing et de l’informatique, par exemple, une entreprise peut passer d’un accès au serveur à la demande à des instances réservées, s’engageant à une certaine période d’utilisation en échange d’un tarif plus bas. Pour la logistique de la chaîne d’approvisionnement, l’optimisation des coûts peut consister à consolider le nombre de fournisseurs pour un produit afin de réduire les coûts unitaires.

De par sa nature, la pratique de l’optimisation des coûts résiste aux stratégies prescriptives descendantes visant à détecter les inefficacités. Néanmoins, il existe certaines bonnes pratiques générales que les entreprises peuvent garder à l’esprit lorsqu’elles cherchent à réduire leurs coûts. Ces pratiques comprennent la transparence et la connaissance de la répartition des coûts à tous les niveaux, une attention particulière aux compromis impliqués dans la réduction des coûts dans chaque domaine d’activité et la priorisation des réductions dans les domaines de coûts les plus importants.