Qu’est-ce qu’un biais cognitif ?

Bien que les termes « raisonnement fallacieux » et « biais cognitif » soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils sont distincts. Les raisonnement fallacieux résultent d’erreurs commises dans un argument logique. Les erreurs liées aux biais cognitifs sont plus profondes et surviennent au cours des phases de traitement de la pensée. Les biais cognitifs sont souvent ancrés dans des problèmes associés à la mémoire, au rappel, à l’attention, à l’attribution et à d’autres formes de méta-analyse.

En outre, de nombreux types de raisonnements fallacieux découlent directement d’exemples de biais cognitifs. Les biais cognitifs affectent l’esprit critique. Lorsque des arguments logiques reposent sur un raisonnement biaisé, les erreurs systémiques engendrent fréquemment des raisonnements fallacieux.

Prenons comme exemple le sophisme des coûts irrécupérables, un terme qui peut désigner tant un biais cognitif qu’un raisonnement fallacieux informel. Comparativement :



En tant que raisonnement fallacieux : le sophisme des coûts irrécupérables désigne un argument logiquement erroné pour continuer à investir des ressources (temps, argent, efforts, etc.) dans un projet, en se basant uniquement sur le montant de ressources irrécupérables déjà investies. Un joueur qui joue à un jeu dont les probabilités sont défavorables ne peut logiquement justifier de continuer à jouer simplement parce qu’il a perdu une somme importante. Logiquement, l’argent perdu n’a aucune incidence sur la décision actuelle de parier à nouveau ou de partir.

En tant que biais cognitif : le dicton « jeter l’argent par les fenêtres », saisit bien l’essence même du sophisme des coûts irrécupérables. D’un point de vue cognitif, des facteurs émotionnels tels que l’aversion pour la perte, les pressions sociales, la honte et la panique peuvent amener le joueur à penser de manière irrationnelle. Il peut en conclure que, malgré les preuves passées démontrant son incapacité à gagner de l’argent, la prochaine main sera différente.