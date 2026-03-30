Qu’est-ce que le traitement automatisé des factures ?

Une facture désigne une demande de paiement pour toute dépense facturée à une entreprise, que ce soit pour du matériel, des logiciels, des services publics, du conseil, du transport, des stocks ou un autre service.

Le traitement automatique des factures est étroitement lié au système de comptabilité fournisseurs (AP) de l’organisation. Mais alors que l’automatisation de la comptabilité fournisseurs gère traditionnellement le cycle de vie des paiements de bout en bout, le traitement automatisé des factures ne couvre qu’un sous-ensemble de fonctions, notamment la capture des factures, l’extraction des données et l’approbation des factures.

Le traitement des factures a intrinsèquement un coût. Par exemple, les entreprises doivent payer pour le stockage de données afin de conserver un enregistrement de leurs transactions. Elles doivent affecter des équipes humaines à la validation des factures, à la gestion des erreurs, à la communication avec les fournisseurs et à l’examen des exceptions. Et elles doivent payer des frais de transaction lors des virements bancaires.

Mais si les coûts de traitement des factures sont inévitables, les frais peuvent être exponentiellement plus élevés pour les entreprises qui dépendent uniquement du traitement manuel des factures. La différence de coût peut être négligeable par facture, mais les dépenses peuvent rapidement s’accumuler sur des centaines ou des milliers de transactions.

L’une des raisons est que les processus manuels introduisent des erreurs humaines, ce qui entraîne des divergences dans la saisie des données qui peuvent conduire à des frais de retard coûteux et à des corrections qui prennent du temps. Le traitement manuel des factures peut également ralentir les workflows, car les factures non traitées s’accumulent et créent des goulots d’étranglement.

Ces facteurs ont conduit un nombre croissant d’entreprises à adopter des solutions d’automatisation des factures évolutives et basées sur le cloud, qui utilisent l’automatisation pour réduire les tâches de traitement des factures sujettes aux erreurs. Les logiciels d’automatisation des factures utilisent souvent des modèles d’intelligence artificielle (IA), qui peuvent interpréter et organiser les factures avec une supervision humaine limitée, accélérant les délais de traitement, améliorant la précision et aboutissant finalement à des workflows de comptabilité fournisseurs plus efficaces.

Dans une étude de 2024, les entreprises disposant de pipelines de comptabilité fournisseurs matures (hautement automatisés) ont mis environ trois jours à traiter une facture, contre 17 jours en moyenne. Ces entreprises ont également traité chaque facture pour moins d’un quart du coût de l’entreprise moyenne, ce qui leur a permis de réaliser d’importantes économies.

Pourtant, près des trois quarts des entreprises affirment ne pas encore disposer d’un système de comptabilité fournisseurs entièrement automatisé, tandis que 27 % ne disposent d’aucune capacité d’automatisation (elles dépendent exclusivement de la saisie manuelle des données), selon une enquête de 2025 de l’Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL).

Les organisations pourraient hésiter à adopter le traitement automatisé des factures en raison de la complexité de l’intégration d’un logiciel comptable basé sur l’IA aux systèmes existants ; de préoccupations liées à la conformité, à la fiabilité et à la sécurité ; du coût de l’abonnement à un service comptable tiers ; ou de la crainte d’interrompre les fonctions et workflows critiques de comptabilité fournisseurs pendant la mise en œuvre.