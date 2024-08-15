Les RSSI considèrent l'erreur humaine comme leur principal risque lié à la cybersécurité

Le rapport 2024 de Proofpoint sur la voix du CISO a révélé que trois responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sur quatre (74 %) ont déclaré que l'erreur humaine était leur principal risque en matière de cybersécurité . Cela témoigne d'une croissance significative par rapport aux 60 % de RSSI qui ont exprimé ce sentiment l'année dernière. L'étude a également mis en évidence un fossé important entre les RSSI et le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration étaient moins enclins (63 %) à évoquer l'erreur humaine que les RSSI, ce qui montre que ces derniers devraient se concentrer sur la formation des dirigeants et des employés.

Plusieurs des principales causes de perte de données sondées dans l'enquête sont directement liées aux employés. La réponse la plus fréquente (42 %) était la négligence d'un employé ou d'un initié, telle que l'utilisation abusive de données par un employé. Parmi les autres raisons, citons un initié malveillant ou criminel (36 %), le vol des identifiants d'un employé (33 %) et la perte ou le vol d'un appareil (28 %).

L’indice de menace IBM 2024 confirme cette conclusion, indiquant que 30 % des attaques commencent par du phishing. Toutefois, les attaques par hameçonnage sont en baisse par rapport à 2022, tant en volume qu'en tant que vecteur d'attaque initial. Le rapport souligne que l'adoption continue et la réévaluation des techniques et stratégies d'atténuation du phishing sont l'une des raisons de cette réduction.

Même si l'erreur à l'origine de la violation peut avoir été commise par un être humain, ce n'est pas nécessairement la faute de l'individu - sauf dans le cas d'un initié criminel. Les Entreprises doivent adopter une approche proactive de la cybersécurité, ce qui inclut la formation pour que les employés puissent apprendre des pratiques de sécurité tout en mettant en place des processus qui réduisent les risques.