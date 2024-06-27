En matière de cybersécurité, il est facile de se concentrer sur l’« après » : comment arrêter une attaque une fois qu'elle a commencé et comment se rétablir lorsqu’elle est terminée. Mais si une réponse réactive a pu fonctionner par le passé, elle ne suffit tout simplement plus dans le monde d’aujourd’hui.
Non seulement les attaques sont plus intenses et plus destructrices que jamais, mais les cybercriminels utilisent également une multitude de méthodes d’attaque différentes. Selon le rapport 2024 sur le phishing de Zscaler ThreatLabz, les attaques par phishing ont augmenté de 58 % en 2023. Le rapport 2024 de Veeam sur les tendances en matière de protection des données a indiqué que trois entreprises sur quatre ont subi au moins une attaque par ransomware en 2023. De plus, les cybercriminels se tournent de plus en plus vers des outils basés sur l’IA qui facilitent considérablement la recherche et l’exploitation des vulnérabilités.
C’est pourquoi de nombreuses entreprises modifient leur approche en matière de cybersécurité. Au lieu d’attendre qu’une menace apparaisse pour passer à l’action, elles mettent désormais en place une stratégie proactive. La cybersécurité proactive consiste à instaurer des stratégies et des processus avant qu’une menace n’apparaisse afin de réduire vos vulnérabilités et le risque d’attaque. Cette approche peut également vous aider à détecter une attaque lorsqu’elle est sur le point de se produire ou à un stade très précoce.
En utilisant des outils basés sur l'IA, comme le font de nombreux cybercriminels, les organisations peuvent souvent trouver des vulnérabilités avant les cybercriminels. Les outils peuvent désormais détecter les ransomwares en moins de 60 secondes, ce qui donne souvent suffisamment de temps pour arrêter une attaque avant que des dégâts ne soient causés.
Les outils d'IA peuvent également faire des prédictions concernant les zones de vulnérabilité, ce qui permet aux organisations de prendre des mesures de manière proactive. Comme de nombreux criminels utilisent de plus en plus des outils d’IA générative pour créer des attaques, les organisations utilisant l’IA peuvent utiliser les données plus efficacement pour prévenir ces attaques. Sans outils d'IA, une entreprise réagira probablement plus souvent, car elle utilise des outils beaucoup moins puissants que les cybercriminels.
Si les outils constituent la première ligne de défense, un hacker éthique est souvent une excellente ressource pour une approche proactive. Un hacker éthique joue le rôle d'un hacker externe et effectue des tests à l'aide de processus automatisés pour détecter les vulnérabilités, comme quelqu'un qui tente de pirater votre entreprise à des fins malveillantes. En adoptant la perspective extérieure d’un hacker éthique, de nombreuses entreprises sont en mesure d'exploiter leurs découvertes et d’améliorer proactivement la sécurité dans ces domaines, ce qui permet de prévenir de futures attaques.
Après une cyberattaque, il est naturel de passer en mode réactif. Avec un plan de réponse aux urgences cybernétiques détaillé et mis en place à l'avance, vous réagissez plus efficacement en suivant un processus prédéfini élaboré à tête reposée. Un plan efficace comprend un protocole qui vous indique chaque étape à suivre, en fonction de ce qui se passe pendant l'attaque. Les plans qui comprennent également un plan de communication de crise permettent à votre entreprise de contrôler le récit au lieu de réagir aux informations diffusées par les médias.
À la suite d’une cyberattaque, l’objectif prioritaire est généralement de remettre l’entreprise en ligne et opérationnelle. En sauvegardant leurs données de manière proactive, les organisations peuvent les restaurer plus rapidement et commencer à desservir leurs clients en perturbant le moins possible leurs activités.
De plus, le fait de disposer de sauvegardes à jour évite aux entreprises d’envisager de payer une rançon après une attaque par ransomware. Cependant, cela n’est possible que si la sauvegarde est utilisable et n’est pas corrompue. Les organisations doivent sauvegarder leurs données en temps réel autant que possible et isoler la sauvegarde du réseau, de préférence hors site. De plus, elles doivent s’assurer que les fichiers de sauvegarde ne sont pas écrasés.
Le passage d’une approche réactive à une approche proactive en matière de cybersécurité ne se résume pas à intégrer de nouveaux outils et processus. Les entreprises doivent changer d’état d’esprit et partir du principe qu’une attaque aura lieu, en s’assurant de réduire les risques et d’être aussi préparées que possible.