En matière de cybersécurité, il est facile de se concentrer sur l’« après » : comment arrêter une attaque une fois qu'elle a commencé et comment se rétablir lorsqu’elle est terminée. Mais si une réponse réactive a pu fonctionner par le passé, elle ne suffit tout simplement plus dans le monde d’aujourd’hui.

Non seulement les attaques sont plus intenses et plus destructrices que jamais, mais les cybercriminels utilisent également une multitude de méthodes d’attaque différentes. Selon le rapport 2024 sur le phishing de Zscaler ThreatLabz, les attaques par phishing ont augmenté de 58 % en 2023. Le rapport 2024 de Veeam sur les tendances en matière de protection des données a indiqué que trois entreprises sur quatre ont subi au moins une attaque par ransomware en 2023. De plus, les cybercriminels se tournent de plus en plus vers des outils basés sur l’IA qui facilitent considérablement la recherche et l’exploitation des vulnérabilités.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises modifient leur approche en matière de cybersécurité. Au lieu d’attendre qu’une menace apparaisse pour passer à l’action, elles mettent désormais en place une stratégie proactive. La cybersécurité proactive consiste à instaurer des stratégies et des processus avant qu’une menace n’apparaisse afin de réduire vos vulnérabilités et le risque d’attaque. Cette approche peut également vous aider à détecter une attaque lorsqu’elle est sur le point de se produire ou à un stade très précoce.