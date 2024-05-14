Le rôle du directeur financier à l'ère de l'IA générative

Les directeurs financiers sont les intendants du capital d’investissement, orchestrant un mouvement avec la technologie et l’innovation pour faire évoluer les entreprises, accélérer les flux de revenus et obtenir des résultats significatifs.

L’environnement commercial actuel fait face aux directeurs financiers des vents contraires pour la prise de décision dans des conditions loin d’être idéales, avec des réglementations en évolution rapide, des normes de reporting fastidieuses, des exigences ESG et des pressions inflationnistes ; cependant, le besoin de croissance et d’expansion des bénéfices demeure, et alors que les PDG cherchent des moyens d’augmenter la productivité, le directeur financier émerge comme un nouveau conseiller en technologie et innovation. Malgré les difficultés, nous pouvons utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux directeurs financiers de jouer leur rôle de partenaire commercial et d'améliorer la productivité, la réduction des coûts, la précision, le contrôle et la valeur commerciale.

Grâce à de nouvelles approches de gestion financière qui intègrent l’IA générative, cette technologie avancée peut aider les directeurs financiers à prendre des décisions plus éclairées, fondées sur les données, pour leur entreprise, ce qui peut avoir des implications financières majeures. L'étude des PDG de l'IBM Institute for Business Value sur la prise de décision à l'ère de l'IA a révélé que les priorités principales des PDG étaient la modernisation technologique et la productivité, tandis que les trois plus grands défis sont la modernisation technologique, la durabilité et la sécurité. C'est là qu'intervient le directeur financier, dont le rôle est plus important que jamais pour déverrouiller de la valeur, mais aussi dimensionner et financer une technologie qu'il tente encore de maîtriser parfaitement.