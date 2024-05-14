Le rôle du directeur financier à l'ère de l'IA générative

Les directeurs financiers sont les intendants du capital d’investissement, orchestrant un mouvement avec la technologie et l’innovation pour faire évoluer les entreprises, accélérer les flux de revenus et obtenir des résultats significatifs.
L’environnement commercial actuel fait face aux directeurs financiers des vents contraires pour la prise de décision dans des conditions loin d’être idéales, avec des réglementations en évolution rapide, des normes de reporting fastidieuses, des exigences ESG et des pressions inflationnistes ; cependant, le besoin de croissance et d’expansion des bénéfices demeure, et alors que les PDG cherchent des moyens d’augmenter la productivité, le directeur financier émerge comme un nouveau conseiller en technologie et innovation. Malgré les difficultés, nous pouvons utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux directeurs financiers de jouer leur rôle de partenaire commercial et d'améliorer la productivité, la réduction des coûts, la précision, le contrôle et la valeur commerciale.
Grâce à de nouvelles approches de gestion financière qui intègrent l’IA générative, cette technologie avancée peut aider les directeurs financiers à prendre des décisions plus éclairées, fondées sur les données, pour leur entreprise, ce qui peut avoir des implications financières majeures. L'étude des PDG de l'IBM Institute for Business Value sur la prise de décision à l'ère de l'IA a révélé que les priorités principales des PDG étaient la modernisation technologique et la productivité, tandis que les trois plus grands défis sont la modernisation technologique, la durabilité et la sécurité. C'est là qu'intervient le directeur financier, dont le rôle est plus important que jamais pour déverrouiller de la valeur, mais aussi dimensionner et financer une technologie qu'il tente encore de maîtriser parfaitement.
Les directeurs financiers ne sont pas censés être des experts en technologie. Cela dit, ils doivent comprendre comment mesurer la valeur métier créée par l’IA générative dans l’entreprise tout en utilisant la Technologie pour renforcer leurs propres compétences et capacités. Cette nouvelle technologie peut aider les directeurs financiers à mieux faire leur travail, plus rapidement et plus intelligemment, tout en augmentant la productivité et en créant de nouvelles sources de revenus.
Le récent rapport de l'IBM Institute for Business Value Guide du PDG sur l'IA générative en finance constate que « le succès dépend de la rapidité avec laquelle la finance peut transformer les données en informations exploitables ». L'IA générative ouvre non seulement la porte à d'autres sources de revenus, mais elle déverrouille également de la valeur pour le personnel. Le rapport d'IBM révèle qu'en moyenne, les personnes qui adoptent l'IA attribuent 40 % du redéploiement des ETP des fonctions financières à l'IA.
L'amélioration de notre vie quotidienne grâce à l'IA générative et la création d'une version numérique de nous-mêmes permettent à l'IA de devenir essentiellement notre assistante. Il y a des avantages à consommer de l'IA, mais il y a bien plus d'avantages à créer de la valeur. Un agent ou assistant d'IA générative peut ingérer et synthétiser des données structurées et des données non structurées provenant de sources internes et externes, les analyser et générer des insights et des modèles pour les informations financières susceptibles de créer de la valeur commerciale et d'identifier potentiellement des sources de revenus inexploitées. Cela permet aux professionnels de la finance de gagner beaucoup de temps, alors qu'ils étaient auparavant plongés dans des feuilles de calcul.
Les entreprises qui ont déjà adopté l'IA ont contribué à réduire les erreurs de prévision des ventes de 57 %, les soldes irrécouvrables de 43 % et la durée du cycle de clôture mensuelle de 33 %, selon le rapport de l'Institute for Business Value d'IBM. En adoptant ces technologies, les directeurs financiers peuvent accroître l’efficacité et améliorer l’expérience utilisateur pour les parties prenantes internes et externes.
L'IA générative est en train de changer notre façon de faire des affaires. Le bureau du directeur financier doit s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail. La combinaison d'une main-d'œuvre numérique et humaine crée un nouveau modèle opérationnel en plus des nouvelles aptitudes et compétences requises pour l'organisation financière. Les directeurs financiers ne sont pas censés être des data scientists, mais ils doivent comprendre comment l’utilisation de cette technologie peut générer de la valeur pour l’entreprise.
Les compétences fonctionnelles financières restent nécessaires, mais une nouvelle suite de compétences pour optimiser l’adoption et la consommation de services numériques est également nécessaire. En augmentant la main-d'œuvre avec des assistants virtuels qui libèrent des capacités, les professionnels de la finance peuvent consacrer leur temps à des compétences plus élevées. Au lieu de passer beaucoup de temps sur des feuilles de calcul Excel, on pourrait consacrer une partie de son temps à créer des outils d'IA qui permettent d'obtenir des informations et de fournir une meilleure planification et de meilleures prévisions.
La bonne nouvelle : il est probablement plus facile d'enseigner à un professionnel de la finance comment utiliser la technologie pour créer de la valeur que d'enseigner ces compétences financières à un data scientist. Les équipes financières devraient être des créatrices de valeur et des conceptrices d’expériences, perfectionnant leurs capacités analytiques et techniques pour pouvoir entraîner et orienter leurs outils d’assistance – de façon à optimiser, ajuster et améliorer le service numérique. En outre, les cadres supérieurs des finances doivent posséder des compétences accrues en communication et en storytelling pour agir comme partenaires commerciaux des CEO.
La confiance est capitale pour les responsables financiers, et les directeurs financiers doivent pouvoir se fier aux données requises pour prendre des décisions d’affaires essentielles, ainsi que pour les rapports financiers et ESG obligatoires. Des technologies comme l’IA générative peuvent susciter des sentiments de scepticisme ou de méfiance quant à l’exactitude des données, en particulier pour les entreprises qui dépendent de processus manuels. La gouvernance des données est essentielle pour garantir l'absence de biais ou d'hallucinations, établir une plus grande confiance dans les données et donner aux directeurs financiers l'assurance nécessaire pour soutenir leurs rapports. Les résultats du rapport IBM Institute for Business Value suggèrent que la construction de structures de gouvernance au sein de l'entreprise financière peut « [...] combler les lacunes de gouvernance et développer des orientations éthiques qui soutiendront l’adoption éthique de l'IA générative. »
Quelle que soit la tâche, les entreprises qui adoptent l'IA générative doivent savoir qu'avec la bonne gouvernance en place, les directeurs financiers et les employés humains peuvent libérer leur temps pour s'adapter à l'innovation au lieu d'être réticents aux changements imminents.
Il est important de se rappeler que de nombreuses entreprises n’en sont encore qu’aux premières étapes de l’adoption et que certaines hésitent à se lancer. Mais les recherches montrent que plus les organisations sont avancées dans leur parcours IA, plus elles en tirent de la valeur.
Si votre entreprise cherche à explorer l'IA générative, envisagez de commencer par une tâche à forte intensité de main-d'œuvre, comme l'identification et l'atténuation des erreurs dans vos rapports financiers. Un bon point de départ est de partir d'un environnement cloud hybride. Alors que la plupart des organisations optent pour la transition, l'infrastructure cloud peut devenir coûteuse ; mais avec l'IA générative à l'échelle de l'entreprise, ces coûts pourraient être aggravés. Comme le souligne le rapport, le FinOps, ou gestion financière pour les investissements basés sur le cloud, « [...] devrait jouer un rôle important dans les décisions d'investissement en matière d'IA générative ».
Bien que la mise en œuvre de nouvelles technologies puisse sembler difficile, le fait de ne pas avoir de stratégie en place ou d'éviter l'adoption peut exposer une entreprise au risque de perdre son avantage concurrentiel. Les directeurs financiers sont les partenaires de transformation stratégiques dont les PDG ont besoin pour garantir une adoption rapide et réussie de l'IA générative.
