Automatisation du Procure-to-Pay (P2P)

Le processus Procure-to-Pay comporte de nombreux éléments mobiles et, quand l’entreprise se développe, la gestion manuelle de chaque étape devient de plus en plus complexe. Avec l’augmentation des demandes d’achat, des factures et des interactions avec les fournisseurs à gérer, le risque d’erreurs ou de documentation égarée augmente. Les solutions logicielles et l’automatisation du Procure-to-Pay rassemblent tout le nécessaire dans un système fluide et intégré qui relie les achats et les comptes fournisseurs, rendant l’ensemble du processus plus facile à gérer et plus efficace.

Les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et la Robotic Process Automation (RPA) réduisent les erreurs et les goulots d’étranglement et stimulent la productivité globale. Les entreprises qui mettent en œuvre l’automatisation du Procure-to-Pay peuvent rationaliser la gestion des fournisseurs, optimiser leur processus d’achat et gagner en visibilité sur leurs transactions financières. L’automatisation de la chaîne d’approvisionnement facilite la gestion des fournisseurs et améliore la prise de décision grâce à de meilleures données.

L’un des principaux avantages de l’automatisation du P2P est sa capacité à simplifier les processus, à créer de la cohérence et à assurer la conformité des activités d’approvisionnement. Les vérifications intégrées, telles que le rapprochement à trois facteurs, qui consiste à comparer les bons de commande, les factures et les reçus, permettent d’éviter les incohérences et les fraudes.

Selon une étude récente, seul un tiers des entreprises utilisent des outils d’automatisation dans les domaines tels que l’approvisionnement (33 %) et les comptes fournisseurs (35 %), alors que les entreprises ayant pleinement optimisé l’automatisation des comptes fournisseurs constatent une diminution de 33 % des paiements en double ou incorrects par rapport à celles qui n’ont pas opté pour cette solution.1

Les workflows d’approbation automatisés permettent de garantir que les achats suivent les politiques de l’entreprise. Des fonctionnalités telles que le traitement des factures numériques avec la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) réduisent la saisie manuelle des données, ce qui accélère le processus de paiement et améliore les relations avec les fournisseurs, ce grâce à des notifications plus adaptées.

Les systèmes automatisés fournissent également des analyses et des informations en temps réel sur les habitudes de dépenses, aidant les entreprises à identifier les opportunités d’économies. L’intégration de l’automatisation P2P aux outils de planification des ressources d’entreprise (ERP) et aux outils financiers permet de s’assurer que les activités d’approvisionnement sont alignées sur les besoins plus larges de l’entreprise.

Alors que les entreprises s’efforcent d’accroître leur agilité opérationnelle, l’automatisation du Procure-to-Pay joue désormais un rôle essentiel dans la gestion des flux de trésorerie et des opérations sur le long terme.