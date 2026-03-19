Qu’est-ce que l’automatisation des API ?

Cette pratique peut être utilisée pour orchestrer des workflows de bout en bout, intégrer des données entre systèmes, effectuer une surveillance continue, des tests, etc.



L’automatisation des API sert à améliorer la cohérence et l’efficacité des interactions entre les systèmes logiciels en rationalisant et en exécutant des opérations prédéfinies. En automatisant ces interactions, les entreprise speuvent réduire la variabilité de l’exécution, soutenir un plus grand nombre d’opérations et offrir un temps de réponse plus cohérent. Cette approche permet également un traitement plus rapide des événements système de routine et contribue à garantir que les applications interconnectées fonctionnent de manière plus stable et coordonnée.



Un rapport de Fortune Business Insights indique que d’ici 2032, la valeur commerciale de la gestion des API devrait atteindre 32,8 milliards de dollars.1 À mesure que l’écosystème des API se développe, la demande d’interactions API fiables et à haut débit augmente.



La prochaine vague de cette croissance est alimentée par les systèmes d’intelligence artificielle (IA) qui s’appuient sur des API pour récupérer des données, invoquer des services et coordonner les workflows. Il y a deux ans, Gartner a prédit que d’ici 2026, plus de 30 % de l’augmentation de la demande d’API proviendrait des outils d’IA qui utilisent de grands modèles de langage.2



« Les API ne sont plus de la plomberie back-end. Elles constituent le tissu conjonctif des entreprises modernes », a écrit Bryon Kataoka, directeur technique du groupe iSOA, dans un article de blog de la communauté IBM.3 L’observation de Kataoka montre à quel point la centralité croissante des API accentue la nécessité de les automatiser pour prendre en charge ces workloads interconnectés et en pleine expansion.