Pourquoi y a-t-il une pénurie de talents dans le secteur de la technologie ?

Le manque de personnel qualifié a un impact sur la capacité des entreprises technologiques à entreprendre de nouveaux projets ainsi que des initiatives axées sur l’innovation qui relient les logiciels, le matériel, les réseaux, les données et le cloud. Malheureusement, se contenter de « former plus vite » n’est pas la réponse à tous les problèmes.

La rapidité des progrès technologiques rend la durée de vie de certaines compétences techniques de plus en plus courte. Le nombre de nouveaux emplois créés autour de la maîtrise de l’IA, notamment de l’IA générative, a explosé. Il s’agit notamment d’ingénieurs logiciels, de data scientists et de développeurs capables de mettre au point et d’utiliser de nouveaux modèles et outils d’IA. Les compétences techniques dans des disciplines comme l’IA, le machine learning (ML), l’automatisation, la cybersécurité, le cloud computing et l’architecture des systèmes sont les plus demandées. Or, les compétences techniques très spécialisées expirent ou deviennent obsolètes au bout d’environ 2,5 ans et doivent donc être renouvelées ou mises à jour fréquemment.

Les grandes entreprises technologiques ne sont pas les seules à rechercher des talents technologiques. D’autres secteurs tels que le juridique, la vente au détail, les ressources humaines et l’éducation sont également à la recherche de personnes qualifiées maîtrisant l’IA, la cybersécurité et les données. De plus en plus, l’employé moyen est censé savoir comment ces différentes technologies fonctionnent et interagissent dans le cadre de son travail ou auprès de ses clients. Les dirigeants interrogés dans le cadre d’une étude 2023 menée par l’IBM Institute for Business Value estiment qu’au cours des trois prochaines années, 40 % de leur personnel devra acquérir de nouvelles compétences. Ce phénomène est dû à l’intégration de l’IA et de l’automatisation dans les opérations.