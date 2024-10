Il s’agit probablement de l’année la plus faste en matière de rapports sur le développement durable. La La Directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui exige des entreprises européennes et internationales qu’elles présentent des rapports annuels sur l’impact environnemental et social de leurs activités, est entrée en vigueur en janvier. Outre la CSRD, la Californie s’est dotée de nouvelles règles de publication d’informations obligatoires qui entreront en vigueur en 2024, tandis que d’autres pays sont sur le point de mettre en œuvre leurs propres exigences en matière de divulgation et de documentation non financières.

Les investisseurs, les régulateurs et les parties prenantes exigent de plus en plus que les entreprises divulguent leur exposition aux risques liés au climat, tels que la dépendance aux combustibles fossiles ou la vulnérabilité aux événements météorologiques. Grâce à l’obligation de reporting et à la divulgation volontaire, les entreprises peuvent identifier et gérer les risques liés au climat et fournir des informations précieuses aux investisseurs et aux autres parties prenantes pour plus de transparence.’

L’établissement de rapports devient également essentiel pour les initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Alors que de plus en plus d’entreprises se fixent des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) généraux, il est de plus en plus important de trouver un moyen de suivre et de documenter avec précision les progrès réalisés. La transparence fournie par des rapports réguliers et détaillés est un moyen d’éviter l’écoblanchiment ou les allégations trompeuses sur la durabilité et l’impact environnemental. Grâce à la documentation réglementée, les consommateurs, les gouvernements et les autres parties prenantes peuvent prendre de meilleures décisions sur la base d’informations fiables.

Mais le nombre de règles de reporting obligatoires dans le monde entier en matière de conformité peut apparaître aussi déroutant que compliqué. Une enquête a révélé que 81 % des entreprises créaient de nouveaux rôles et responsabilités pour faire face au nombre croissant d’exigences en matière de reporting, tandis que 99 % se disent assez ou très susceptibles d’investir dans d’autres technologies et outils liés au reporting ESG.2 Par exemple, certains se tournent vers des solutions logicielles qui facilitent la capture, la gestion et la production de rapports relatifs aux données ESG.