L’espoir n’est pas une stratégie : 7 principes d’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE)

Comme pour de nombreux autres éléments de la technologie moderne, l’objectif de l’intégration de l’automatisation dans un workflow est de libérer les ingénieurs de tâches répétitives qui n’apportent aucune valeur ajoutée. Grâce à l’extension du temps libre, les ingénieurs peuvent ensuite se consacrer à des tâches que l’automatisation ne peut pas accomplir : création, idéation, guidage à grande échelle, etc.

L’automatisation peut être particulièrement utile pour atteindre les objectifs suivants :

Cohérence : l’inconvénient des tâches manuelles répétitives n’est pas seulement qu’elles peuvent être ennuyeuses et qu’elles peuvent faire perdre du temps à des actions plus utiles. Si ces tâches, telles que la création de comptes utilisateurs, sont réalisées par des outils d’automatisation, les erreurs et les incohérences peuvent être presque éliminées. Un nouvel employé peut faire les choses différemment d’un ancien. Un utilisateur peut accidentellement saisir une valeur dans le mauvais champ, ce qui (en général) ne se produit pas avec un processus automatisé.

Évolutivité : l’évolutivité est l’un des principaux avantages à long terme de l’automatisation. Reprenons notre exemple précédent de création d’un compte utilisateur. Si la création de comptes augmente de façon exponentielle, le workload pour la personne responsable de la création du compte augmente également de façon exponentielle, éloignant cet employé d’autres aspects potentiellement plus importants de son travail. Un système automatisé n’aura pas ce problème.

Rapidité : certaines tâches, comme la découverte et la correction de bugs dans le code, peuvent prendre beaucoup de temps à un humain. Les systèmes logiciels automatisés ont la capacité de contrôler d’énormes quantités de données et peuvent souvent détecter des erreurs plus rapidement que les humains grâce à des outils avancés de reconnaissance des formes et autres. Les correctifs peuvent être appliqués tout aussi rapidement, souvent sans aucune intervention humaine.

Bien entendu, tout processus d’automatisation comporte aussi des dangers. En voici quelques exemples :

Coûts initiaux : les automatisations doivent être créées avant d’être déployées. Cela peut nécessiter beaucoup de temps, d’efforts et même de coûts matériels. La valeur de l’automatisation doit être considérée comme un équilibre entre l’effort nécessaire à sa création et les ressources réelles qu’elle permettra d’économiser une fois lancées.

Maintenance : les tâches automatisées peuvent sembler pouvoir fonctionner indéfiniment, mais ce n’est souvent pas le cas. Le code d’automatisation doit être tenu à jour et synchronisé avec les autres mises à jour du code et du système. Si de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, le code d’automatisation devra peut-être être mis à jour via une intervention humaine pour inclure de nouvelles actions ou éviter les erreurs.

L’intelligence artificielle offre des possibilités nouvelles et excitantes pour la SRE, notamment dans le domaine de l’automatisation. Les coûts initiaux et la maintenance peuvent théoriquement être modulés par les nouveaux modèles d’IA. Cela dit, l’IA comporte également de nouveaux points faibles potentiels : hallucination, sécurité et confidentialité, notamment.