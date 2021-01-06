Balises
Aspects importants à prendre en compte lors de la mise en œuvre de solutions cloud

Aperçu de quelques éléments importants à prendre en compte pendant les phases de planification, de conception et de mise en œuvre.

Nous avons tous lu de nombreux articles qui expliquent pourquoi le cloud computing est pertinent aujourd'hui et qui détaillent les avantages du cloud. La plupart d’entre eux mettent l’accent sur la pertinence du cloud et son fonctionnement, mais il est aussi important de réfléchir à où vraiment commencer et à aborder votre parcours dans le cloud computing. Cet article se présente dans la perspective de la mise en œuvre d’une solution basée sur le cloud : les aspects à prendre en compte au cours des phases de planification, de conception et de mise en œuvre.

Il existe différents types d’offres cloud, et plusieurs fournisseurs sur le marché proposent des solutions concurrentielles variées. Vous devez envisager toutes les options afin de choisir celle qui vous convient le mieux, ce qui peut même impliquer de faire appel à plusieurs offres de services cloud.

Choisir une offre cloud adaptée

La première étape vers la mise en œuvre du cloud consiste évidemment à déterminer si cette solution est adaptée à votre projet. Si la réponse est oui, alors vous devrez déterminer une offre cloud appropriée.

Pour de nombreuses applications, la principale force motrice de la mise en œuvre du cloud est de réduire le coût de l’infrastructure, mais ce ne doit pas être le seul facteur à considérer, le cloud offre de nombreux avantages dont il faut tirer parti. Vous devez également essayer d’éviter une « approche big bang » et vous efforcer de réaliser la mise en oeuvre par étapes.

Différents outils sont disponibles sur le marché pour évaluer la préparation au cloud de votre application (par exemple, il s’agit d’un outil d’ IBM ). En fonction des charges de travail de l'application, des exigences non fonctionnelles, des technologies actuellement utilisées et de la pile logicielle/matérielle existante, ces outils peuvent aider à évaluer votre application pour l'environnement de déploiement cible, la préparation au cloud et les avantages qui peuvent être obtenus en utilisant le cloud. Il est utile d’utiliser l’un de ces outils au tout début de votre parcours cloud.

Posez-vous les questions suivantes pour vous aider à choisir l'option qui vous convient le mieux :

  • Est-ce pour la migration d’une application existante ou pour une création issue du cloud ? Pour les applications cloud natives (issues du cloud), le PaaS est une option adaptée car le produit minimum viable (MVP) peut être rapidement atteint avec le PaaS. La fonctionnalité peut être mise en œuvre progressivement. Si vous effectuez une migration en l'état d'une application existante, il y a des limites à la compatibilité de l’intergiciel (comme une version spécifique du système d'exploitation/logiciel), l'IaaS peut donc être la bonne solution.
  • Tous les intergiciels nécessaires sont-ils pris en charge par l'offre cloud ? Les choix d’intergiciels proposés par les fournisseurs de cloud et l’assistance fournie sont limités. Pour la migration d'applications héritées, vérifiez si l’assistance pour l’intergiciel requis ou compatible est disponible. Si elle n'est pas compatible, vous devrez peut-être apporter des modifications importantes à l'application. Cette approche n'est pas recommandée, car elle absorbe la majeure partie du temps et des efforts consacrés à l'activité de migration.
  • Quelles considérations existe-t-il en matière de sécurité des données/de conformité ? Si l’application gère des données sécurisées (comme des informations à caractère personnel ou sensibles), vérifiez la conformité des données des options cloud. Les exigences réglementaires peuvent exiger que les données sensibles ne soient pas stockées sur une instance de cloud public, ou il peut y avoir des restrictions géographiques. Dans ce cas, vous pourriez envisager une solution cloud hybride, avec des données sur site et des services applicatifs déployés sur le cloud public. Il est également possible d'envisager une offre de services cloud basée sur une infrastructure d'hébergement dédiée à un locataire unique ou à plusieurs locataires.
  • L'application est-elle connectée à Internet ou à un intranet ? Cela détermine si l’application peut être hébergée sur un cloud public ou un cloud privé, en fonction des configurations réseau/pare-feu. Les applications connectées à Internet peuvent toujours être hébergées derrière le pare-feu (sur un cloud privé), où le trafic Internet doit être géré par une instance de cloud public, puis redirigé depuis ce point.
  • L'application nécessite-t-elle d’être intégrée avec les applications d’entreprise existantes derrière le pare-feu ? Pour de telles exigences, un cloud public peut ne pas convenir selon les politiques de l’entreprise relatives au pare-feu.
  • L’application utilise-t-elle des composants spécifiques tiers/en accès public ? Si votre application utilise un outil spécifique ou un logiciel sous licence, il est possible qu'il ne soit pas pris en charge par le PaaS, mais les offres PaaS disposent d'un riche ensemble d'outils parmi lesquels vous pouvez choisir, en guise d'alternative. Cela nécessitera une refonte de l'application.
  • L’application fonctionne-t-elle avec le système de fichiers natif sur le serveur hébergé ? Si la réponse est « oui », ce n'est pas une solution fiable lorsqu'elle est hébergée sur le cloud. L'intégration du système de fichiers peut être migrée vers n'importe quelle solution cloud appropriée.
Conception de la solution cloud

Une fois que l'environnement cloud cible approprié a été identifié, l'étape suivante consiste à concevoir la solution cloud. Voici les aspects essentiels à prendre en compte lors de la conception :

  • Sécurité : c'est l'un des principaux facteurs qui dissuadent les entreprises d'adopter des solutions cloud. Les points suivants doivent être pris en compte pour assurer une sécurité appropriée :
    • Contrôles de sécurité du cloud : contrôles de dissuasion, contrôles préventifs, contrôles de détection, contrôles correctifs
    • Sécurité et confidentialité : gestion des identités, sécurité physique, sécurité du personnel, confidentialité
    • Sécurité des données : confidentialité, contrôle des accès, intégrité
    • Chiffrement : données en transit, données au repos
    • Conformité : continuité d’activité et récupération des données, journal et piste d'audit
    • Questions juridiques et contractuelles
  • Haute disponibilité et reprise après sinistre : la nature du cloud signifie que vous avez un contrôle limité sur les arrêts programmés et non programmés. S'il existe une exigence non fonctionnelle pour cela, la conception du composant doit être suffisamment robuste pour fournir les fonctionnalités de haute disponibilité et de reprise après sinistre. L'infrastructure elle-même ne fournit aucune fonctionnalité associée, mais cela peut être réalisé en utilisant les services fournis par le fournisseur PaaS, en harmonie avec la conception de l'application. Quelques options consistent à héberger l'application sur plusieurs centres de données du cloud, à surveiller l'application et à la dimensionner selon les besoins, à utiliser des conteneurs pour la fourniture dynamique de services, etc.
  • Sauvegarde et restauration des données : les fournisseurs de cloud proposent diverses options de service de sauvegarde (comme les services de sauvegarde Evault). Les équipes chargées des applications doivent penser à ces services pour pouvoir restaurer le système en cas de perte de données.
  • Pipeline DevOps : l’automatisation et l’utilisation d’outils pour exécuter des activités répétitives sont la clé pour réaliser des déploiements plus rapides et apporter plus de valeur métier au client. Les offres cloud, notamment les solutions PaaS, offrent une grande variété de fonctionnalités DevOps pour parvenir à une intégration continue, une distribution continue, un déploiement continu et des activités continues.
  • Utilisation de conteneurs : les processus et la mémoire peuvent être auto-alimentés sur le cloud, et cette nature dynamique du cloud permet la mise en œuvre efficace de technologies de conteneurs comme les microservices et Docker. Une mise à l'échelle automatique et dynamique peut être réalisée instantanément pour prendre en charge des instances supplémentaires de services, en fonction de la charge de l'application.
  • Équilibrage de la charge : L’équilibrage de la charge est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il peut faire office de proxy pour protéger les serveurs d'applications principaux. Deuxièmement, pour répartir la charge entre plusieurs serveurs. Les fournisseurs de cloud proposent différents algorithmes d'équilibrage de la charge, tels que round-robin, min-min, min-max, etc. Il est important de comprendre les options et de choisir celle qui convient le mieux.
  • Latence : la latence du réseau est un aspect important à prendre en compte, en particulier dans un environnement cloud hybride, où il y a plusieurs sauts de réseau (éventuellement entre différents fournisseurs de cloud) pour une seule demande client. Les fournisseurs de services cloud peuvent aider à orienter intelligemment les utilisateurs vers la région où se trouve le centre de données cloud la plus proche de leur réseau.
  • Environnement en clusters : dans un environnement en clusters, il est suggéré d’alimenter différents serveurs sur des pods séparés. Toute maintenance programmée est généralement effectuée sur un seul pod à la fois. Ainsi, au sein du cluster, cette répartition garantit qu'au moins un serveur est opérationnel à tout moment pour traiter les demandes des clients.
  • Dimensionnement (vertical/horizontal) : il s'agit de la capacité d'une ressource informatique à gérer des demandes croissantes ou décroissantes de manière compétente. C'est l'une des fonctionnalités les plus utiles et les plus populaires du cloud. Le dimensionnement horizontal est souvent considéré comme un avantage à long terme, tandis que le dimensionnement vertical est généralement considéré comme un avantage à court terme. Le dimensionnement vertical peut présenter un avantage en termes de coûts, mais il peut finir par être le maillon faible ou un point de défaillance unique.
  • Intergiciel et logiciels : le choix de l’intergiciel et des logiciels appropriés à la solution dépend de plusieurs facteurs, tels que l’utilisation dans les applications existantes, les compétences disponibles, les limitations liées aux licences, les options proposées par le fournisseur de cloud, etc. Les fournisseurs de services cloud proposent un ensemble d'options prédéfinies. Un contrôle de compatibilité doit donc être effectué avant de migrer une application existante. Une réécriture partielle ou complète de l'application peut s'avérer nécessaire pour exploiter pleinement les différentes fonctionnalités du cloud.
  • Surveillance : la surveillance des performances des applications et de l'infrastructure (serveur) est essentielle pour garantir la sécurité et la disponibilité des applications. Les fournisseurs de cloud proposent des outils pour analyser les charges de travail des machines virtuelles . Ils proposent des tableaux de bord hautement personnalisables et le recueil d’indicateurs, qui peuvent fournir des solutions consolidées pour une surveillance cohérente. Des actions automatisées (comme l’augmentation des ressources matérielles, la gestion du nombre d’instances de service en cours) peuvent être configurées pour garantir la santé du système.
  • Solutions cloud hybrides : elles incluent des intégrations d’applications couvrant différents environnements cloud, auprès de différents fournisseurs ou sur site. Les pare-feux devront être configurés pour permettre de telles intégrations. Ces intégrations peuvent être de nature asynchrone ou synchrone, en fonction des exigences fonctionnelles et/ou techniques. La mise en cache des données qui ne changent pas fréquemment peut contribuer à réduire les temps de traitement des applications.
  • Chiffrement : le chiffrement des données au repos est important dans un environnement cloud, pour des raisons de sécurité et de conformité, en particulier dans les environnements multi-locataires. Le chiffrement des données sauvegardées est tout aussi important.
 

Conclusion

La mise en œuvre d'une solution cloud ne signifie pas simplement héberger une application héritée sur une nouvelle infrastructure partagée. C'est peut-être une bonne première étape pour réduire les coûts d'infrastructure, mais le cloud propose divers services permettant de gagner en flexibilité et en efficacité, de manière rentable. Le plein potentiel du cloud réside dans l'utilisation de services appropriés.

