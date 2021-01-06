Aspects importants à prendre en compte lors de la mise en œuvre de solutions cloud

Nous avons tous lu de nombreux articles qui expliquent pourquoi le cloud computing est pertinent aujourd'hui et qui détaillent les avantages du cloud. La plupart d’entre eux mettent l’accent sur la pertinence du cloud et son fonctionnement, mais il est aussi important de réfléchir à où vraiment commencer et à aborder votre parcours dans le cloud computing. Cet article se présente dans la perspective de la mise en œuvre d’une solution basée sur le cloud : les aspects à prendre en compte au cours des phases de planification, de conception et de mise en œuvre.
Il existe différents types d’offres cloud, et plusieurs fournisseurs sur le marché proposent des solutions concurrentielles variées. Vous devez envisager toutes les options afin de choisir celle qui vous convient le mieux, ce qui peut même impliquer de faire appel à plusieurs offres de services cloud.
La première étape vers la mise en œuvre du cloud consiste évidemment à déterminer si cette solution est adaptée à votre projet. Si la réponse est oui, alors vous devrez déterminer une offre cloud appropriée.
Pour de nombreuses applications, la principale force motrice de la mise en œuvre du cloud est de réduire le coût de l’infrastructure, mais ce ne doit pas être le seul facteur à considérer, le cloud offre de nombreux avantages dont il faut tirer parti. Vous devez également essayer d’éviter une « approche big bang » et vous efforcer de réaliser la mise en oeuvre par étapes.
Différents outils sont disponibles sur le marché pour évaluer la préparation au cloud de votre application (par exemple, il s’agit d’un outil d’ IBM ). En fonction des charges de travail de l'application, des exigences non fonctionnelles, des technologies actuellement utilisées et de la pile logicielle/matérielle existante, ces outils peuvent aider à évaluer votre application pour l'environnement de déploiement cible, la préparation au cloud et les avantages qui peuvent être obtenus en utilisant le cloud. Il est utile d’utiliser l’un de ces outils au tout début de votre parcours cloud.
Posez-vous les questions suivantes pour vous aider à choisir l'option qui vous convient le mieux :
Une fois que l'environnement cloud cible approprié a été identifié, l'étape suivante consiste à concevoir la solution cloud. Voici les aspects essentiels à prendre en compte lors de la conception :
La mise en œuvre d'une solution cloud ne signifie pas simplement héberger une application héritée sur une nouvelle infrastructure partagée. C'est peut-être une bonne première étape pour réduire les coûts d'infrastructure, mais le cloud propose divers services permettant de gagner en flexibilité et en efficacité, de manière rentable. Le plein potentiel du cloud réside dans l'utilisation de services appropriés.
