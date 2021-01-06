Aspects importants à prendre en compte lors de la mise en œuvre de solutions cloud

La première étape vers la mise en œuvre du cloud consiste évidemment à déterminer si cette solution est adaptée à votre projet. Si la réponse est oui, alors vous devrez déterminer une offre cloud appropriée.

Pour de nombreuses applications, la principale force motrice de la mise en œuvre du cloud est de réduire le coût de l’infrastructure, mais ce ne doit pas être le seul facteur à considérer, le cloud offre de nombreux avantages dont il faut tirer parti. Vous devez également essayer d’éviter une « approche big bang » et vous efforcer de réaliser la mise en oeuvre par étapes.

Différents outils sont disponibles sur le marché pour évaluer la préparation au cloud de votre application (par exemple, il s’agit d’un outil d’ IBM ). En fonction des charges de travail de l'application, des exigences non fonctionnelles, des technologies actuellement utilisées et de la pile logicielle/matérielle existante, ces outils peuvent aider à évaluer votre application pour l'environnement de déploiement cible, la préparation au cloud et les avantages qui peuvent être obtenus en utilisant le cloud. Il est utile d’utiliser l’un de ces outils au tout début de votre parcours cloud.

Posez-vous les questions suivantes pour vous aider à choisir l'option qui vous convient le mieux :