Maîtrise des données : l’IA peut traiter de grandes quantités de données t générer des prévisions, mais elle se trompe parfois. Un directeur financier doit comprendre le fonctionnement des modèles d’IA, repérer les défauts potentiels et savoir quand le jugement humain est nécessaire.



Ainsi, un modèle financier piloté par l’IA prévoit une augmentation de 30 % du chiffre d’affaires au prochain trimestre sur la base des tendances historiques. Cependant, le directeur financier sait qu’un changement réglementaire majeur à venir aura un impact sur les ventes. Si le directeur financier fait aveuglément confiance à l’IA, l’entreprise risque de surengager ses ressources et de subir des pertes financières. Au lieu de cela, il ajuste les prévisions en fonction de sa connaissance du marché externe, garantissant ainsi une stratégie financière plus réaliste.



L’IA ne peut fonctionner qu’avec les données dont elle dispose : elle ne peut pas tenir compte des changements imprévus du marché, des modifications juridiques ou des décisions stratégiques spécifiques à l’entreprise. Les directeurs financiers doivent interpréter les informations pilotées par l’IA avec un œil critique.



Narration et communication : l’IA peut générer des rapports et des projections financiers complexes, mais les chiffres seuls ne suffisent pas à prendre des décisions ; ce sont les personnes qui le font. Un directeur financier doit prendre les informations pilotées par l’IA et les convertir en récits commerciaux convaincants que les dirigeants, les investisseurs et les équipes peuvent comprendre et mettre en œuvre.



Prenons l’exemple d’un outil d’IA qui détecte une baisse de la marge bénéficiaire d’une gamme de produits clé. Au lieu de présenter les données comme un problème, le directeur financier adopte une approche stratégique. Il le présente comme une opportunité, en indiquant qu’il est possible de récupérer la marge perdue en ajustant les prix et en renégociant les contrats avec les fournisseurs. Il emploie ensuite l’analyse de scénarios générée par l’IA pour illustrer l’impact des différents modèles de tarification. Enfin, il rédige un récit convaincant à l’intention de la direction, expliquant pourquoi la stratégie recommandée est la meilleure voie à suivre.



Les directeurs financiers ne sont pas de simples calculettes humaines ; ce sont des conteurs capables d’exploiter les informations pilotées par l’IA pour persuader, influencer et susciter l’action.



Esprit critique : les modèles d’IA ne sont efficaces que dans la mesure où les données sur lesquelles ils sont entraînés le sont. S’ils sont biaisés, s’ils manquent des données ou s’ils font des hypothèses erronées, ces modèles peuvent produire des résultats trompeurs. Un directeur financier doit être capable de remettre en question les résultats de l’IA et de s’assurer qu’ils ont un sens dans un contexte commercial réel.



Par exemple, un système d’IA recommande des réductions massives des coûts dans le département R&D (recherche et développement) afin d’améliorer la rentabilité à court terme. À première vue, ce plan semble logique, mais le directeur financier reconnaît que la réduction des dépenses de R&D nuirait à l’innovation à long terme et mettrait l’entreprise en danger. Au lieu de suivre aveuglément la recommandation de l’IA, le directeur financier équilibre l’efficacité à court terme et la stratégie à long terme, garantissant ainsi une croissance durable.



L’IA ne « pense » pas, elle suit des schémas. Les directeurs financiers doivent agir comme un filtre, en séparant les informations utiles des recommandations erronées qui pourraient finalement nuire à l’entreprise.



Intelligence émotionnelle : l’IA peut analyser des données, mais elle ne peut pas instaurer la confiance, négocier des accords ou diriger des équipes. La capacité d’un directeur financier à gérer les relations, à comprendre les émotions et à influencer les parties prenantes est irremplaçable.



Exemple : une entreprise subit une restructuration majeure et l’IA suggère des licenciements pour réduire les coûts. Le directeur financier ne se contente pas d’accepter la recommandation de l’IA. Il discute avec les chefs de service pour comprendre l’impact sur le moral et les opérations, puis explore d’autres mesures de réduction des coûts (par exemple, l’amélioration de l’efficacité ou le redéploiement du personnel vers des domaines en croissance). Il communique de manière transparente avec les employés, garantissant ainsi la confiance et l’alignement avec la direction.

