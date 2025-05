Face à un marché dynamique et une pression socioéconomique et environnementale grandissante, les chefs d’entreprise modernes doivent revoir leurs priorités et repenser leurs opérations afin de pérenniser leur activité. En optimisant leurs processus et en y intégrant les technologies d’IA et d’automatisation, ils peuvent mettre en place des opérations plus efficaces et innovantes qui leur permettent à la fois de gagner en productivité et de générer de nouvelles sources de croissance.

Pour tirer pleinement parti de l’intégration de données qualitatives, de l’IA et de la technologie à vos opérations, vous devez opter pour le bon partenaire. Avec plus de 27 000 spécialistes de la finance, de la chaîne d’approvisionnement et de la transformation des talents à travers le monde, IBM Consulting met à votre disposition l’expertise et l’expérience dont vous avez besoin pour gagner en efficacité et obtenir plus rapidement des résultats. En tant que partenaire dédié, IBM Consulting est à vos côtés à chaque étape de votre parcours opérationnel, de la co-création stratégique à la mise en œuvre en passant par tout le reste.