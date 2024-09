Les solutions ServiceNow aident à numériser et à unifier les organisations afin qu'elles puissent trouver des moyens plus intelligents, plus rapides et plus efficaces d'exécuter leurs workflows. Cela permet aux employés et aux clients d'être plus connectés, plus innovants et plus agiles.

IBM et ServiceNow vous aident à orchestrer l'ensemble de votre écosystème technologique avec une « plateforme de plateformes » qui contribue à maximiser vos investissements et à stimuler l'innovation dans l'informatique, les RH, la finance et la chaîne logistique.