La computación sin servidor es un enfoque del desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear y ejecutar el código de las aplicaciones sin tener que preocuparse por las tareas de mantenimiento, como la instalación de actualizaciones de software, la seguridad, la supervisión y mucho más. Con el auge del cloud computing, sin servidor se ha convertido en una herramienta popular para las organizaciones que buscan dar a los desarrolladores más tiempo para escribir e implementar código.

A pesar de su nombre, un marco sin servidores no significa computación sin servidores. En una arquitectura sin servidor, un proveedor de servicio cloud (CSP) se encarga de tareas como la gestión de servidores, la infraestructura de back-end, aprovisionamiento de servidores, creación de copias de seguridad y más. Otra ventaja de las tecnologías sin servidor es que permiten a los proveedores de servicios en la nube aprovisionar recursos según un modelo bajo demanda. Con la tecnología sin servidor, la facturación solo comienza cuando se inicia la ejecución del código y termina cuando esta finaliza.