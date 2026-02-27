Al igual que los registros y trazas de OpenTelemetry , las métricas de Otel proporcionan señales de telemetría estandarizadas que utilizan un modelo de datos y un protocolo de transmisión comunes e independientes del idioma (el protocolo de OpenTelemetry (OTLP) para ser exactos) para consumir datos de diferentes fuentes, sistemas y formatos y enviarlos a los backends de observabilidad.

Las métricas OTel dependen de la instrumentación OpenTelemetry para recopilar datos de series temporales, como el uso de CPU y memoria, el rendimiento, tasas de error, el número de solicitudes y los tiempos de respuesta (de aplicaciones y componentes de infraestructura mientras se ejecutan). Después de que los desarrolladores instrumenten el código para registrar las métricas necesarias, OTel permite agregar y exportar esas métricas a cualquier (o a todas) herramientas de observabilidad de backend para su almacenamiento, consulta y visualización, todo ello sin cambiar la instrumentación.

Las métricas suelen ser las primeras señales de telemetría que revelan un problema del sistema. En el marco OTel, están integrados con "logs" (registros inmutables de eventos discretos del sistema) y "traces" (el recorrido de extremo a extremo de una solicitud de datos) que se basan en los mismos conceptos y metadatos.

Estas dinámicas permiten a los desarrolladores e ingenieros de confiabilidad de sitios (SRE) utilizar las métricas como un sistema de alerta temprana de alto nivel. Pueden seguir la trayectoria completa de un fallo (incluyendo las métricas de cada servicio con el que interactuó el componente fallido) en una vista coherente y pivotar rápidamente a trazas y registros para el análisis de causa raíz.

En la práctica, eso significa que los equipos de TI pueden pasar de "este endpoint es lento" a "estas solicitudes y dependencias específicas son el problema" en solo unos clics.

Además, los protocolos de estandarización de OTel facilitan la correlación automatizada de señales entre proveedores de observabilidad, lo que brinda a las empresas la flexibilidad de cambiar las herramientas de observabilidad cada vez que elijan o utilicen varias herramientas simultáneamente.