La IDP no es una única herramienta, sino un sistema de capacidades que funcionan conjuntamente para abordar las necesidades específicas de los desarrolladores y crear una experiencia más fluida para ellos. Las implementaciones difieren, pero estos son los componentes más comunes.

Portal del desarrollador: a menudo denominado portal interno del desarrollador, es la interfaz principal con la que interactúan los desarrolladores. A menudo creado con herramientas de código abierto como Backstage, proporciona un panel de control central, un catálogo de servicios, documentación, plantillas, complementos y flujos de trabajo. Es el panel de control de autoservicio para desarrolladores de la plataforma.

Catálogo de servicios: el catálogo de servicios es un inventario estructurado de todos los servicios, sistemas y recursos. Define la propiedad, las dependencias y proporciona otros metadatos para que todo el mundo sepa a quién pertenece qué y cómo interactúan los servicios entre sí.

Andamiaje y plantillas: estos son planos predefinidos para crear nuevos servicios que permiten a los usuarios crear rápidamente repositorios de GitHub, configurar pipelines de CI/CD, aplicar configuraciones estándar, integrar información de registro y monitorización y más. Los pipelines están preconfigurados y reutilizables con buenas prácticas integradas, así que los desarrolladores no tienen que diseñarlos desde cero.

Aprovisionamiento de infraestructura: esta capa se encarga de la creación y gestión de entornos, recursos y cargas de trabajo de aplicaciones en arquitecturas híbridas o multinube de diversos proveedores de servicios en la nube, a menudo utilizando los principios de GitOps para la automatización.

Gestión de entornos: en muchas organizaciones, los entornos de desarrollo, staging y producción se distancian con el tiempo debido a diferencias de configuración, dependencias desajustadas y datos incoherentes. Una IDP aborda esto fomentando la paridad del entorno, eliminando la ambigüedad y haciendo que los entornos sean más predecibles.

Observabilidad: la visibilidad se integra en el comportamiento del sistema de forma predeterminada, proporcionando perspectivas en tiempo real, incluidos registros, métricas y rastreos.

Gestión de secretos y configuración: las claves API, las credenciales y las variables de entorno se gestionan de forma segura, lo que ayuda a garantizar que los secretos nunca se codifiquen de forma rígida y que el acceso sea controlado y auditable.

Gobierno: las políticas de seguridad y cumplimiento se aplican automáticamente, y los controles de gobierno como los cuadros de mando y el control de acceso basado en roles (RBAC) definen quién puede implementar, quién puede acceder a qué y cómo se aprueban los flujos de trabajo.

Documentación: en lugar de documentación dispersa, reside junto a los servicios y se puede descubrir a través del portal.