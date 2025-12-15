Un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) es una solución de software que ayuda a las organizaciones a automatizar aspectos de sus operaciones de mantenimiento, documentar la actividad y mejorar los flujos de trabajo. En la industria manufacturera, las soluciones GMAO pueden transformar procesos de mantenimiento reactivo obsoletos en procesos modernos proactivos y preventivos.
Antes de la adopción generalizada del software GMAO, los responsables de mantenimiento dependían de herramientas manuales para gestionar las actividades de mantenimiento. En la industria manufacturera, a medida que las nuevas tecnologías hicieron que las instalaciones y los sistemas fueran más complejos, estos métodos se volvieron ineficaces y obsoletos. Hoy en día, las plataformas de GMAO altamente autónomas pueden completar por sí solas sofisticadas tareas de mantenimiento y mantener registros detallados de las reparaciones y mejoras de los activos.
El mercado global de soluciones GMAO, especialmente en la fabricación, está creciendo rápidamente. Según un informe reciente, se espera que alcance los 3500 millones de dólares en el año 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 10 %. Se espera que solo la industria manufacturera sea responsable del 35 % de ese crecimiento.1
En la industria manufacturera, el tiempo de inactividad de los activos puede causar costosas interrupciones. Las plataformas GMAO modernas funcionan como centros de mantenimiento centralizados, lo que ayuda a las empresas a aumentar el tiempo de actividad de los activos mediante la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las cosas (IoT).
Mediante la ingestión y monitorización de datos en tiempo real recogidos de sensores IoT, las plataformas GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento a optimizar aspectos críticos de sus flujos de trabajo de mantenimiento. Aquí tienes un análisis más detallado de las capacidades principales de las soluciones GMAO y cómo se aplican específicamente a las necesidades de la industria manufacturera.
Las herramientas GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento en el sector manufacturero a evolucionar de prácticas de mantenimiento reactivo ineficientes a prácticas predictivas más modernas y eficientes.
Una plataforma GMAO moderna puede programar automáticamente el mantenimiento en función de los datos en tiempo real que recopila de los sensores IoT y programar de manera proactiva la reparación o sustitución de piezas antes de que fallen. Este enfoque, conocido como mantenimiento predictivo, ayuda a prevenir costosas averías y tiempos de inactividad no planificados y a prolongar los ciclos de vida de los equipos de fabricación.
El software de GMAO automatiza aspectos críticos de la gestión de órdenes de trabajo que en el pasado se realizaban manualmente, como la asignación de técnicos, el pedido de piezas y la documentación de los trabajos de mantenimiento realizados.
Un software GMAO para plataforma de fabricación puede hacer un seguimiento de cada tarea de mantenimiento y mantener historiales completos de mantenimiento para cada activo en su sistema. Esta característica garantiza una documentación rigurosa que cumple con los requisitos de garantía y los estándares de auditoría.
Las soluciones GMAO ayudan a los responsables de compras en fabricación a gestionar sus inventarios de repuestos de forma más eficiente.
Las plataformas GMAO se pueden programar para reordenar automáticamente los artículos cuando las existencias son bajas y para anticipar la escasez de piezas antes del mantenimiento programado. El software GMAO para la fabricación ayuda a los equipos de gestión de inventario a reducir la escasez de piezas, aumentar el ahorro de costes y eliminar los errores humanos.
Los modernos sistemas de software GMAO ayudan a los equipos de fabricación a monitorizar todos los aspectos del rendimiento de los activos en tiempo real.
Las plataformas de software GMAO están equipadas con paneles de control de última generación que visualizan métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) como el tiempo de actividad, el tiempo de inactividad y el desgaste. Esta capacidad permite a los equipos hacer un seguimiento del rendimiento de los activos y detectar oportunidades de mejora.
Las soluciones GMAO modernas son sistemas de mantenimiento centralizados, intuitivos y basados en datos que agilizan y automatizan una amplia gama de tareas de mantenimiento.
A menudo, estas plataformas se pueden conectar a otros sistemas, como suites de gestión de activos empresariales (EAM) o software de gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM) . Este enfoque ofrece a los gestores de mantenimiento una visión unificada del rendimiento y el mantenimiento de todos sus activos.
El sector manufacturero depende de las herramientas GMAO para mantener sus activos más valiosos. Desde la automatización para aumentar la eficiencia hasta los sistemas de IA e IoT de vanguardia que pueden funcionar de manera autónoma, a continuación le mostramos los principales beneficios de GMAO para la fabricación.
Una de las formas más importantes en que las herramientas GMAO ayudan a mejorar el mantenimiento de activos en el sector manufacturero es asegurando que los activos funcionen siempre al máximo rendimiento. También minimizan el tiempo de inactividad tanto como sea posible. Al monitorizar de cerca el estado y el rendimiento de los activos y automatizar aspectos críticos de la programación del mantenimiento, las soluciones modernas de GMAO reducen el tiempo de inactividad, aumentan el tiempo de actividad y extienden los ciclos de vida de los activos.
El software GMAO puede configurarse para programar el mantenimiento según intervalos de tiempo y lecturas de contadores, lo que garantiza que los activos se reparen antes de que las averías y los fallos de los equipos provoquen interrupciones en el trabajo. Basándose en dispositivos IoT como sensores conectados a máquinas y piezas de fabricación complejas, el software GMAO puede medir KPI como vibración, niveles de fluidos, presión y temperatura. El software puede alertar a los técnicos cuando alcanzan niveles inseguros.
Una plataforma GMAO sólida y bien implementada puede ayudar a un equipo de operaciones de fabricación a evolucionar desde un enfoque manual anticuado a un enfoque más eficiente y moderno que utiliza nuevas tecnologías. Los gestores de instalaciones, por ejemplo, utilizan el software de GMAO para prever las necesidades de mantenimiento con antelación y programar el mantenimiento en un momento que no interrumpa la línea de producción.
Las soluciones GMAO son críticas para ayudar a las empresas manufactureras a alcanzar sus objetivos de transformación digital. Según un informe reciente, el 57 % de los responsables de mantenimiento del sector manufacturero siguen haciendo funcionar los activos hasta que fallan antes de repararlos, un enfoque costoso y arriesgado conocido como mantenimiento hasta el fallo2. Las soluciones modernas GMAO ayudan a los gestores a dejar de lado las prácticas de ejecución y fracaso y les permiten reparar y reemplazar los activos de manera más estratégica.
Las plataformas GMAO para fabricación ayudan a los responsables de instalaciones y equipos de mantenimiento a reducir costes de varias formas importantes. Los datos del IoT en tiempo real procedentes de sensores conectados a complejos sistemas de fabricación monitorizan constantemente las condiciones de los activos, reduciendo la probabilidad de averías costosas e inesperadas. Las herramientas GMAO también ayudan a extender los ciclos de vida de los activos para que funcionen al máximo nivel durante más tiempo y no es necesario sustituirlos con tanta frecuencia.
Además de mejorar el rendimiento de los activos y la salud general, las plataformas GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento a reducir costes haciendo que los procesos y flujos de trabajo sean más eficientes. Al automatizar tareas que antes requerían una intervención manual (por ejemplo, el mantenimiento de registros, la asignación de órdenes de trabajo y la gestión de inventarios), las herramientas GMAO permiten a los equipos de mantenimiento utilizar los recursos de forma más eficiente.
Otro aspecto de las operaciones de mantenimiento que las herramientas modernas GMAO mejoran es la rigurosa y a menudo costosa práctica del cumplimiento normativo. Las organizaciones de fabricación que operan en varios territorios se enfrentan a importantes obstáculos para cumplir con las leyes de más de un país o región.
Las plataformas GMAO automatizan esta tarea, a menudo mediante la integración de un sistema de gestión del cumplimiento (CMS). El CMS mantiene registros detallados del mantenimiento de los activos y garantiza que las prácticas y los procedimientos cumplen las leyes y los requisitos pertinentes.
El sector manufacturero muestra una fuerte demanda de plataformas GMAO que integren capacidades de cumplimiento. Esta demanda se debe a las numerosas normas a las que se enfrenta en torno a la seguridad de los trabajadores y el control de calidad (QA). El GMAO y el CMS para herramientas de fabricación ayudan a los equipos a mantener la seguridad de los trabajadores, garantizar la calidad de los productos y reducir el riesgo de que se impongan costosas multas por infracciones.
Los sectores que dependen de la tecnología GMAO están pasando cada vez más de sistemas on-premises caros e inflexibles a soluciones basadas en la nube altamente escalables que son más eficientes y rentables.
Esta tendencia también está afectando al sector manufacturero. Muchas organizaciones manufactureras están retirando su infraestructura on-premises en favor de plataformas GMAO basadas en la nube que pueden posponerse y actualizarse como soluciones de software como servicio (SaaS).
Las herramientas GMAO basadas en la nube tienen muchas ventajas para las organizaciones manufactureras. Los técnicos de campo pueden acceder a los mismos datos en sus dispositivos móviles que los gestores de instalaciones que están en las instalaciones; rastrear, editar y emitir solicitudes de trabajo, todo desde sus teléfonos.
Las soluciones GMAO basadas en la nube son más accesibles y escalables para las organizaciones más pequeñas, reduciendo la cantidad de inversión inicial necesaria para implementar una solución GMAO.
Desde mantener las extensas fábricas de automóviles con sistemas de IA autónomos y de última generación hasta permitir a los mecánicos realizar las reparaciones siguiendo las instrucciones de sus teléfonos, estos son cinco casos de éxito para plataformas GMAO en la fabricación.
1. Mantenimiento predictivo para fábricas de piezas de automóviles: los fabricantes de automóviles y piezas de automóviles a menudo operan grandes plantas de fabricación con máquinas complejas y altamente ajustadas que se averían con frecuencia. Los tiempos de inactividad pueden resultar costosos y el trabajo manual es lento e ineficaz. Las soluciones GMAO con capacidad de mantenimiento predictivo detectan cuándo la maquinaria no funciona correctamente y crean automáticamente una orden de trabajo para realizar correcciones, lo que aumenta el rendimiento y prolonga la vida útil general.
2. Programación del mantenimiento preventivo en la fabricación de productos farmacéuticos: al igual que la industria de la automoción, las empresas farmacéuticas dependen de grandes plantas de producción con maquinaria compleja para funcionar. En el sector farmacéutico, el cambio de una reparación manual y propensa a errores a un mantenimiento proactivo que se puede programar con antelación es transformador. Las soluciones GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento de las empresas farmacéuticas a programar el mantenimiento preventivo de forma proactiva, para que los sistemas no sufran costosas averías durante la producción.
3. Planificación de mantenimiento para operaciones complejas de mantenimiento: loas plataformas de software de gestión de mantenimiento ayudan a los equipos de mantenimiento de fabricación a coordinar las tareas de mantenimiento, las listas de comprobación y los inventarios en múltiples ubicaciones. Las herramientas GMAO basadas en la nube permiten esta práctica al facilitar el acceso desde cualquier lugar desde un dispositivo móvil. Mejora la coordinación entre los equipos de mantenimiento, aumenta el tiempo de actividad de los activos y ayuda a optimizar las cadenas de suministro de piezas complejas.
4. Mayor alineación entre departamentos: las soluciones GMAO se integran fácilmente con otras herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que las convierte en una herramienta crítica para alinear presupuestos entre múltiples departamentos. Por ejemplo, con un conjunto GMAO/ERP totalmente integrado, el equipo responsable de los informes financieros de una gran planta de fabricación puede realizar un seguimiento de los costes de mantenimiento en tiempo real. Este enfoque aumenta la toma de decisiones basada en datos y reduce las dependencias de las tareas manuales.
5. Aumento de la seguridad de los trabajadores en las grandes plantas de fabricación: un GMAO diseñado para satisfacer las necesidades de mantenimiento de una planta de fabricación grande y compleja puede ayudar a mejorar la seguridad de los trabajadores de varias formas importantes. Al establecer sistemas organizados, transparentes y proactivos que los trabajadores puedan seguir para mantener el equipo de forma segura, un GMAO ayuda a reducir el número y la gravedad de los accidentes en el lugar de trabajo. Además, en entornos de alto riesgo en los que los productos químicos, la electricidad y la maquinaria operan en la misma zona, un GMAO puede automatizar tareas manuales que de otro modo serían peligrosas. También programa el mantenimiento preventivo para garantizar que las piezas no se desgasten ni se rompan durante el funcionamiento.
La tecnología GMAO ha seguido de cerca las trayectorias de la IA, el ML y el IoT, con nuevas capacidades que surgen cuando estas tecnologías experimentan una experiencia.
Por ejemplo, la introducción de ChatGPT y otras plataformas de IA generativa en 2022 coincidió con una oleada de nuevos desarrollos en las capacidades GMAO. Estos avances incluyeron la automatización de órdenes de trabajo, el análisis de causa raíz y la orientación interactiva de mantenimiento.
Aquí tienes un análisis más detallado de tres áreas donde la IA, ML y IoT continúan creciendo e influyendo en el desarrollo de las plataformas GMAO.
Las plataformas GMAO con capacidades de recopilación y análisis de datos en tiempo real están en el corazón de lo que los líderes tecnológicos han llamado fabricación inteligente o Industria 4.0. La Industria 4.0 representa la idea de que los procesos de fabricación están experimentando un cambio monumental debido a la introducción de nuevas tecnologías.
Las plataformas GMAO, con sus capacidades de análisis de datos de IoT y mantenimiento en tiempo real, continúan siendo la base para la Industria 4.0. Utilizan miles de sensores IoT conectados a Internet que comparten y analizan datos constantemente para optimizar procesos, mejorar el rendimiento de los activos y aumentar la eficiencia operativa.
La realidad aumentada (RA), la integración en tiempo real de información digital en el entorno del usuario, está teniendo un enorme impacto en la forma en que los técnicos reparan las complejas y costosas máquinas de las que dependen las plantas de fabricación.
Gracias a la tecnología AR, los técnicos de planta de fabricación actuales pueden seguir instrucciones sobre las solicitudes de mantenimiento que están atendiendo en tiempo real usando un dispositivo móvil. A medida que la tecnología se expande y el cambio a los GMAO basados en la nube se generaliza, cabe esperar que las herramientas AR GMAO aumenten en sofisticación.
Tradicionalmente, uno de los obstáculos más difíciles para la adopción de soluciones GMAO ha sido el precio. Las organizaciones más pequeñas simplemente no pueden permitirse las inversiones on-premises necesarias para lanzar sus propias soluciones GMAO.
El GMAO basado en la nube ha cambiado todo eso, permitiendo que las pequeñas y medianas organizaciones del sector manufacturero aprovechen las mismas plataformas avanzadas GMAO que algunas de las mayores empresas del mundo. Con su bajo coste de entrada, alta escalabilidad y alta flexibilidad, las soluciones GMAO basadas en la nube están ayudando a los fabricantes de todos los tamaños a aprovechar las capacidades GMAO para sus necesidades empresariales más apremiantes.
