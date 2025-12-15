Desde mantener las extensas fábricas de automóviles con sistemas de IA autónomos y de última generación hasta permitir a los mecánicos realizar las reparaciones siguiendo las instrucciones de sus teléfonos, estos son cinco casos de éxito para plataformas GMAO en la fabricación.

1. Mantenimiento predictivo para fábricas de piezas de automóviles: los fabricantes de automóviles y piezas de automóviles a menudo operan grandes plantas de fabricación con máquinas complejas y altamente ajustadas que se averían con frecuencia. Los tiempos de inactividad pueden resultar costosos y el trabajo manual es lento e ineficaz. Las soluciones GMAO con capacidad de mantenimiento predictivo detectan cuándo la maquinaria no funciona correctamente y crean automáticamente una orden de trabajo para realizar correcciones, lo que aumenta el rendimiento y prolonga la vida útil general.

2. Programación del mantenimiento preventivo en la fabricación de productos farmacéuticos: al igual que la industria de la automoción, las empresas farmacéuticas dependen de grandes plantas de producción con maquinaria compleja para funcionar. En el sector farmacéutico, el cambio de una reparación manual y propensa a errores a un mantenimiento proactivo que se puede programar con antelación es transformador. Las soluciones GMAO ayudan a los equipos de mantenimiento de las empresas farmacéuticas a programar el mantenimiento preventivo de forma proactiva, para que los sistemas no sufran costosas averías durante la producción.

3. Planificación de mantenimiento para operaciones complejas de mantenimiento: loas plataformas de software de gestión de mantenimiento ayudan a los equipos de mantenimiento de fabricación a coordinar las tareas de mantenimiento, las listas de comprobación y los inventarios en múltiples ubicaciones. Las herramientas GMAO basadas en la nube permiten esta práctica al facilitar el acceso desde cualquier lugar desde un dispositivo móvil. Mejora la coordinación entre los equipos de mantenimiento, aumenta el tiempo de actividad de los activos y ayuda a optimizar las cadenas de suministro de piezas complejas.

4. Mayor alineación entre departamentos: las soluciones GMAO se integran fácilmente con otras herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que las convierte en una herramienta crítica para alinear presupuestos entre múltiples departamentos. Por ejemplo, con un conjunto GMAO/ERP totalmente integrado, el equipo responsable de los informes financieros de una gran planta de fabricación puede realizar un seguimiento de los costes de mantenimiento en tiempo real. Este enfoque aumenta la toma de decisiones basada en datos y reduce las dependencias de las tareas manuales.

5. Aumento de la seguridad de los trabajadores en las grandes plantas de fabricación: un GMAO diseñado para satisfacer las necesidades de mantenimiento de una planta de fabricación grande y compleja puede ayudar a mejorar la seguridad de los trabajadores de varias formas importantes. Al establecer sistemas organizados, transparentes y proactivos que los trabajadores puedan seguir para mantener el equipo de forma segura, un GMAO ayuda a reducir el número y la gravedad de los accidentes en el lugar de trabajo. Además, en entornos de alto riesgo en los que los productos químicos, la electricidad y la maquinaria operan en la misma zona, un GMAO puede automatizar tareas manuales que de otro modo serían peligrosas. También programa el mantenimiento preventivo para garantizar que las piezas no se desgasten ni se rompan durante el funcionamiento.