¿Qué es la gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM)?

Aunque los sistemas de gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM) están ganando popularidad debido a su capacidad para integrar rápidamente nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia, no son el único software de gestión de instalaciones que utilizan las empresas. A continuación se muestran otros dos tipos de software de gestión de instalaciones que funcionan de manera similar.

Sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) es un sistema de software que centraliza y optimiza las operaciones de mantenimiento relacionadas con activos individuales.

Un GMAO suele estar más centrado y ser más técnico que un CAFM, que puede realizar un seguimiento de la información relacionada con la asignación de recursos, la gestión inmobiliaria y otras áreas no técnicas relacionadas con los activos.

Sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS)

Un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) es lo contrario a un GMAO en cuanto a la relación con CAFM, ya que realiza un seguimiento de métricas aún más amplio que el que suelen gestionar los CAFM.

Las empresas suelen combinar las capacidades de CAFM y GMAO para ofrecer a los equipos de gestión de proyectos una visión holística del rendimiento de los activos y su relación con las condiciones generales del negocio.

Un IWMS se suele utilizar en las grandes organizaciones que quieren ampliar las capacidades de la CAFM a áreas como la gestión de los arrendamientos, el flujo de caja y la sostenibilidad a través de un panel de control.