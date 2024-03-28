¿Qué es la banca en la nube?

La banca en la nube es un término que hace referencia a la prestación a la carta de servicios bancarios por parte de las instituciones financieras a través de Internet. Al igual que otros servicios de cloud computing, se basa en el acceso remoto a los recursos informáticos, como servidores físicos, servidores virtuales, centros de datos, software como servicio (SaaS) y más.
Además de ofrecer una mayor facilidad y accesibilidad, la banca basada en la nube mejora la experiencia del cliente de otras maneras, incluida la capacidad de pagar muchas cosas en línea. Por ejemplo, cuando un cliente de una institución financiera que ofrece servicios bancarios en la nube ve una película de pago por visión en casa o solicita un viaje a través de una aplicación de transporte compartido, está utilizando servicios bancarios digitales nativos de la nube. Estos servicios facilitan la transacción y garantizan un proceso de pago fluido.
Además de impulsar muchos servicios para el consumidor, el ecosistema de la nube también ayuda al sector financiero a reducir costes y satisfacer otras necesidades comerciales. Desde la potenciación de aplicaciones que mejoran el teletrabajo hasta la entrega de la alta potencia informática necesaria para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) e Internet de las cosas (IoT), los bancos de todo el mundo están aprovechando el poder de las plataformas en la nube.
Para los consumidores, la banca en la nube ha facilitado mucho las actividades diarias, como las compras y el transporte. Considere la tarea de comprar comida y recoger a sus hijos del colegio. Antesde que la banca en la nube fuera una realidad, estas tareas requerían varias paradas en diferentes lugares. Ahora, alguien puede lograrlos solo con un teléfono inteligente con una aplicación de banca en la nube .
Sin embargo, el poder de la banca en la nube no se limita al consumidor. Cada vez más, el sector bancario lo está utilizando para mejorar la seguridad de los datos, crear productos más innovadores e implementar tecnologías punta como la IA y el ML para automatizar tareas mundanas. De hecho, las migraciones a la nube en las instituciones financieras se han generalizado tanto que el sector está superando con creces a otros (PDF) y actualmente representa hasta el 16 % de los gastos globales en la nube.
A medida que las instituciones financieras buscan utilizar la nube para ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes y lograr sus propios objetivos de transformación digital, están obteniendo varios beneficios importantes.
El traslado de cargas de trabajo a la nube ha permitido a los bancos reducir los costes asociados con el análisis y el almacenamiento de datos. Teniendo en cuenta que los bancos están obligados por ley a mantener registros financieros detallados de todos sus clientes, esta área ofrece un gran potencial para descubrir conocimientos valiosos. La banca en la nube permite a las instituciones financieras pasar de un modelo de almacenamiento de datos local inicial a soluciones más flexibles de pago por uso que pueden ajustarse a medida que cambian sus necesidades.
Como protegen la información y los activos más importantes de los clientes, los bancos son objetivos frecuentes de piratería e intentos de fraude, pero el cambio de los servicios financieros a la nube los ha hecho más seguros. Las soluciones modernas de banca en la nube mantienen los datos de los clientes seguros mediante capas de protección adicionales, como el cifrado y la detección del fraude. Las soluciones de banca en la nube también ayudan a los bancos a cumplir con la normativa en constante cambio que rige su sector. Por último, muchas ofertas en la nube tienen capacidades integradas de recuperación ante desastres (DR) que ayudan a las instituciones financieras a recuperarse rápidamente después de una violación de seguridad o una interrupción masiva.
El uso de la nube ha abierto los sistemas bancarios al poder de la IA en múltiples cargas de trabajo. Un ejemplo es el campo de los datos de los clientes y el desarrollo de productos. Cuando un banco almacena los datos de sus clientes en la nube, los algoritmos de IA pueden escanearlos constantemente en busca de conocimientos sobre los comportamientos de los clientes, que luego pueden utilizarse para diseñar nuevos productos y características. Otro ejemplo es el espacio de la gestión de la relación con el cliente (CRM) donde los chatbots de IA y los agentes virtuales ya están sustituyendo a los call centers. Estas herramientas mejoran la atención al cliente al facilitar diversas tareas, como abrir nuevas cuentas, transferir dinero o solicitar una tarjeta de crédito.
Dado que la banca en la nube es un espacio tan vibrante e innovador tecnológicamente, cada día se diseñan nuevas aplicaciones y servicios. Esto significa que muchas capacidades de banca en la nube están listas para usar, lo que reduce drásticamente la cantidad de tiempo que tarda un banco en ofrecerlas a sus clientes. Cuando un banco que ya está implementando una infraestructura en la nube detecta una necesidad del cliente que no se está satisfaciendo, lo más probable es que ya haya una aplicación disponible que mejoraría inmediatamente la experiencia del usuario.
En sus inicios, la banca en la nube era simplemente una forma de que los bancos prestaran servicios financieros a sus clientes a distancia en lugar de en persona en un lugar físico. A medida que el sector ha ido evolucionando, los bancos han empezado a utilizar la nube para encontrar nuevas formas de optimizar la infraestructura y las operaciones bancarias, especialmente el almacenamiento y el procesamiento de datos.
En la década del 2000, los smartphones y la conexión rápida a Internet marcaron el inicio de una era de innovación digital en el sector bancario. Este sector, lastrado anteriormente por los costes y las limitaciones de la infraestructura física, comenzó a transformarse. Pronto, los bancos empezaron a ofrecer más servicios digitales. Tras las preocupaciones iniciales sobre la protección y la seguridad de los datos, los clientes comenzaron a confiar más en este espacio y se mostraron más dispuestos a realizar transacciones en línea.
En la segunda década del nuevo siglo, era normal que los clientes accedieran a sus cuentas en línea, a cualquier hora del día, a menudo en el dispositivo de su elección. A medida que aumentaban las capacidades de seguridad de las ofertas de nube pública, los bancos empezaron a acceder a sus servidores y bases de datos también a través de Internet, en lugar de hacerlo a través de centros de datos locales, como hacían en el pasado. Esto convirtió a los bancos en clientes tanto de soluciones de nube privada como de nube pública y dio inicio a la era actual de la banca en la nube. Este cambio marcó el inicio de la era actual de la banca en la nube, en la que los proveedores de servicios cloud (CSP) compiten entre sí en materia de seguridad, tecnología y adaptabilidad para satisfacer las cambiantes necesidades de los bancos.
A la hora de dar forma a una estrategia en la nube, las instituciones financieras se enfrentan a un delicado equilibrio entre la demanda de los clientes de las aplicaciones y servicios más recientes, el cumplimiento de los exigentes requisitos normativos y el coste. Una de las decisiones más importantes que deben tomar es entre una nube pública y una privada.
Cuando los bancos comenzaron a trasladar sus servicios a la nube, la mayoría eligió un entorno de nube privada porque se consideraba más seguro. Una nube privada es un entorno de cloud computing que pertenece completamente a una sola organización. Todos los servicios cloud de una nube privada utilizados por una entidad financiera se prestan en una red privada, lo que limita la capacidad de los ciberdelincuentes para penetrar en ella y poner en peligro los datos de los clientes. La infraestructura de nube privada suele ubicarse dentro de un centro de datos propiedad de la institución financiera o gestionado por un proveedor externo contratado. Esta configuración proporciona una capa adicional de seguridad. A pesar del atractivo de la nube privada en términos de seguridad y control, carece de la escalabilidad y flexibilidad que ofrece la nube pública. A medida que las nubes públicas continúan incrementando su seguridad, muchos bancos optan por ellas como una opción viable.
Una nube pública es una nube alojada en el dominio público a la que se puede acceder a través de Internet. Muchas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Amazon Web Services (AWS), IBM y Microsoft Azure, alojan instancias de nube pública . Una nube pública permite a las instituciones financieras almacenar los datos de los clientes en centros y escalar los servicios a los que se suscriben según sea necesario. El modelo de nube pública ofrece ventajas significativas en coste, escalabilidad y flexibilidad. Sin embargo, algunas instituciones financieras tienen dudas sobre las leyes de privacidad, ya que muchos servidores que almacenan datos confidenciales se encuentran en diferentes países.
Las soluciones de nube híbrida y multinube buscan combinar las ventajas de cloud computing de los ecosistemas públicos y privados. Los entornos de nube híbrida son exactamente lo que parecen: una combinación de ofertas de nube pública y privada. Las multinubes son instancias en las que los clientes de la nube seleccionan varios servicios (públicos y privados) de numerosos proveedores. Las implementaciones bancarias híbridas y multinube son cada vez más populares porque permiten a las instituciones financieras buscar los precios más bajos disponibles de varios proveedores al seleccionar un servicio en la nube.
A medida que las instituciones financieras adoptan la nube y sus muchos beneficios, los casos de uso aumentan cada día. Tanto las instituciones pequeñas como las grandes están lanzando nuevas iniciativas de transformación digital con la transformación en la nube en sus centros. Estas son algunas de las formas en que la banca en la nube está cambiando el mundo de los servicios financieros.
Durante años, muchos bancos han dependido de una infraestructura de TI heredada que se mantuvo en funcionamiento durante décadas debido al elevado coste que suponía su sustitución. Pero mantenerla también resultaba caro, sin mencionar el coste de oportunidad que suponía no aprovechar la velocidad y la agilidad de las nuevas tecnologías. En la actualidad, muchos bancos incorporan soluciones bancarias en la nube en el marco de iniciativas de modernización más amplias. Como parte de este cambio, están trasladando capacidades básicas, como el almacenamiento y el procesamiento de datos, desde costosas infraestructuras de TI heredadas a modelos operativos en la nube más adaptables. Esto ayuda a reducir costes y aumenta el nivel de su oferta tecnológica para los clientes.
La banca en la nube ha cambiado tanto la experiencia bancaria general que algunos bancos nuevos no tienen ubicaciones físicas en absoluto. Los bancos retadores, por ejemplo, empresas de tecnología que dependen en gran medida de los productos y servicios de tecnología financiera (fintech), utilizan la nube para crear plataformas bancarias digitales. Algunos ofrecen sus servicios exclusivamente en una aplicación que puede descargar en su smartphone. Los bancos retadores dependen en gran medida de la nube para ofrecer servicios bancarios minoristas similares a los de las instituciones financieras tradicionales, como cuentas corrientes y de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito. Sin embargo, no tienen los gastos generales que suponen las sucursales físicas ni los empleados necesarios para gestionarlas.
La banca abierta es una nueva práctica, habilitada por las tecnologías en la nube, en la que las instituciones financieras abren los datos de sus clientes a terceros, a menudo otros proveedores de servicios financieros, para impulsar la innovación y ofrecer nuevos servicios. Los bancos que practican la banca abierta primero deben obtener el permiso de sus clientes para compartir su información, generalmente a través de un formulario de consentimiento. A continuación, sus datos, incluidos los de la cuenta, el historial de transacciones y otra información, pueden compartirse a través de una interfaz de programación de aplicaciones, o API. Los usos de la banca abierta varían ampliamente, pero generalmente incluyen oportunidades de comercialización para préstamos y otros servicios financieros, así como el desarrollo de nuevos productos digitales.
La transición de la nube privada a la pública por parte de muchas instituciones financieras ha permitido a los proveedores de nube pública ofrecer productos nuevos e innovadores en un modelo de producto como servicio, lo que permite a los bancos experimentar con diferentes servicios y productos para sus clientes. Las ofertas listas para usar también permiten que los bancos se centren menos en la tecnología financiera, que rara vez se considera una competencia bancaria básica, al tiempo que se benefician de la innovación en el espacio.
