¿Qué es la banca en la nube?

En la década del 2000, los smartphones y la conexión rápida a Internet marcaron el inicio de una era de innovación digital en el sector bancario. Este sector, lastrado anteriormente por los costes y las limitaciones de la infraestructura física, comenzó a transformarse. Pronto, los bancos empezaron a ofrecer más servicios digitales. Tras las preocupaciones iniciales sobre la protección y la seguridad de los datos, los clientes comenzaron a confiar más en este espacio y se mostraron más dispuestos a realizar transacciones en línea.

En la segunda década del nuevo siglo, era normal que los clientes accedieran a sus cuentas en línea, a cualquier hora del día, a menudo en el dispositivo de su elección. A medida que aumentaban las capacidades de seguridad de las ofertas de nube pública, los bancos empezaron a acceder a sus servidores y bases de datos también a través de Internet, en lugar de hacerlo a través de centros de datos locales, como hacían en el pasado. Esto convirtió a los bancos en clientes tanto de soluciones de nube privada como de nube pública y dio inicio a la era actual de la banca en la nube. Este cambio marcó el inicio de la era actual de la banca en la nube, en la que los proveedores de servicios cloud (CSP) compiten entre sí en materia de seguridad, tecnología y adaptabilidad para satisfacer las cambiantes necesidades de los bancos.

A la hora de dar forma a una estrategia en la nube, las instituciones financieras se enfrentan a un delicado equilibrio entre la demanda de los clientes de las aplicaciones y servicios más recientes, el cumplimiento de los exigentes requisitos normativos y el coste. Una de las decisiones más importantes que deben tomar es entre una nube pública y una privada.