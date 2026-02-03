Capacite a los equipos financieros con agentes de IA para ganar velocidad, precisión y una mejor toma de decisiones, sin necesidad de programación.
Los equipos financieros están bajo presión para trabajar de forma más inteligente, sin por ello trabajar más. Las ineficiencias persistentes en los procesos y flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias de cumplimiento normativo y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan la satisfacción de las expectativas de los accionistas. Estos retos ralentizan la toma de decisiones, aumentan los costes y provocan cuellos de botella operativos.
Ahí es donde entra en juego IBM® watsonx Orchestrate. Gracias a sus agentes de IA personalizables para el ámbito financiero, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar los ciclos de planificación y adquirir conocimientos con mayor rapidez, lo que les permite dedicar más tiempo a tareas de mayor valor. Ya sea para optimizar el proceso desde el pedido hasta el cobro o para mejorar la precisión de las previsiones, estos agentes incorporan la IA al lugar donde se realiza el trabajo.
Cree agentes de IA en nuestra interfaz intuitiva, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Previsualícelos, optimícelos para sus flujos de trabajo de ventas específicos e impleméntelos con rapidez.
Salve la brecha entre los agentes y las aplicaciones empresariales más comunes con herramientas preintegradas que se conectan a más de 80 aplicaciones empresariales líderes.
Gestione la autenticación de forma centralizada en varias API y sistemas con controles de seguridad de nivel empresarial.
Descubra cómo los agentes de IA pueden optimizar procesos clave y alcanzar la excelencia operativa.
Los agentes de IA proporcionan conocimientos en tiempo real para ayudar a los líderes financieros a responder con confianza ante las disrupciones.
Al automatizar las tareas rutinarias, los equipos financieros pueden reducir los costes operativos y reasignar hasta un 30 % de su personal a iniciativas estratégicas.
Conecte fácilmente los agentes de IA con los sistemas ERP y las aplicaciones financieras para facilitar su adopción y escalabilidad.
Pruebe IBM watsonx Orchestrate sin coste alguno o solicite asesoramiento con un experto de IBM.