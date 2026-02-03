Agentes de IA para finanzas

Capacite a los equipos financieros con agentes de IA para ganar velocidad, precisión y una mejor toma de decisiones, sin necesidad de programación.

Hacia la automatización agéntica en las finanzas

Los equipos financieros están bajo presión para trabajar de forma más inteligente, sin por ello trabajar más. Las ineficiencias persistentes en los procesos y flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias de cumplimiento normativo y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan la satisfacción de las expectativas de los accionistas. Estos retos ralentizan la toma de decisiones, aumentan los costes y provocan cuellos de botella operativos.

Ahí es donde entra en juego IBM® watsonx Orchestrate. Gracias a sus agentes de IA personalizables para el ámbito financiero, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar los ciclos de planificación y adquirir conocimientos con mayor rapidez, lo que les permite dedicar más tiempo a tareas de mayor valor. Ya sea para optimizar el proceso desde el pedido hasta el cobro o para mejorar la precisión de las previsiones, estos agentes incorporan la IA al lugar donde se realiza el trabajo.
Cree agentes de IA en nuestra interfaz intuitiva, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Previsualícelos, optimícelos para sus flujos de trabajo de ventas específicos e impleméntelos con rapidez.

 02 Conéctelos a las aplicaciones

Salve la brecha entre los agentes y las aplicaciones empresariales más comunes con herramientas preintegradas que se conectan a más de 80 aplicaciones empresariales líderes.

 03 Impleméntelos en sus canales preferidos

Gestione la autenticación de forma centralizada en varias API y sistemas con controles de seguridad de nivel empresarial.

Descubra a su equipo de finanzas con IA agéntica

Descubra cómo los agentes de IA pueden optimizar procesos clave y alcanzar la excelencia operativa.
Aumente la precisión de la planificación con previsiones generadas por IA, explicaciones de desviaciones y análisis sobre el rendimiento que ayudan a los equipos financieros a subsanar deficiencias y a tomar mejores decisiones. Las organizaciones que utilizan este enfoque han comprobado que los ciclos presupuestarios se completan hasta un 33 %1 más rápido y que los errores en las previsiones de ventas se reducen en un 57 %1, lo que genera una mayor confianza en los resultados financieros.
Garantice el cumplimiento normativo, reduzca los costes y minimice el fraude mediante la validación de facturas, la comprobación de pedidos y la automatización total de las interacciones con los proveedores. Gracias a la digitalización y optimización de estos procesos, las empresas han logrado reducir el coste por factura en un 25 %1 y acortar los ciclos de facturación en un 32 %1.
Mejore el flujo de caja y la experiencia del cliente mediante la automatización de la facturación, las comprobaciones de crédito y los recordatorios de pago. Estas optimizaciones pueden reducir los saldos incobrables en un 43 %1 y disminuir los días de ventas pendientes de cobro (DSO) en un 32 %1, lo que libera capital circulante y fortalece la salud financiera.
Optimice el proceso de registro a la elaboración de informes para entregar estados financieros más precisos con mayor rapidez. Gracias a la automatización impulsada por IA, las organizaciones han podido acortar los ciclos de cierre mensuales en un 33 %1 y aumentar en un 2 %1 el porcentaje de asientos contables sin errores. Estas automatizaciones contribuyen a mejorar la precisión y el cumplimiento normativo.
Beneficios que los agentes de IA para finanzas
Toma de decisiones más rápida y basada en datos

Los agentes de IA proporcionan conocimientos en tiempo real para ayudar a los líderes financieros a responder con confianza ante las disrupciones.

 Lea el estudio de IBM Finance
Reducción de costes y más capacidad disponible

Al automatizar las tareas rutinarias, los equipos financieros pueden reducir los costes operativos y reasignar hasta un 30 % de su personal a iniciativas estratégicas.

 Descubra cómo IBM Finance ha transformado la productividad
Integración fluida con sus sistemas actuales

Conecte fácilmente los agentes de IA con los sistemas ERP y las aplicaciones financieras para facilitar su adopción y escalabilidad.

 Descubra las integraciones
Dé el siguiente paso

Pruebe IBM watsonx Orchestrate sin coste alguno o solicite asesoramiento con un experto de IBM.

 Pruébelo sin coste Solicite una demo en directo
1 Put AI to work for finance in financial services. IBM Institute for Business Value. 2024.