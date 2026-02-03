Los equipos financieros están bajo presión para trabajar de forma más inteligente, sin por ello trabajar más. Las ineficiencias persistentes en los procesos y flujos de trabajo manuales, las crecientes exigencias de cumplimiento normativo y la necesidad de escalar durante la expansión global dificultan la satisfacción de las expectativas de los accionistas. Estos retos ralentizan la toma de decisiones, aumentan los costes y provocan cuellos de botella operativos.

Ahí es donde entra en juego IBM® watsonx Orchestrate. Gracias a sus agentes de IA personalizables para el ámbito financiero, sus equipos pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar los ciclos de planificación y adquirir conocimientos con mayor rapidez, lo que les permite dedicar más tiempo a tareas de mayor valor. Ya sea para optimizar el proceso desde el pedido hasta el cobro o para mejorar la precisión de las previsiones, estos agentes incorporan la IA al lugar donde se realiza el trabajo.