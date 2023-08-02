Cada vez más populares, los empresarios han recurrido a los proveedores de chatbots para ofrecer una mejor experiencia del cliente. IBM ayuda a las empresas a ofrecer una atención al cliente coherente e inteligente en todos los canales con watsonx Assistant.

watsonx Assistant mejora en gran medida la experiencia del cliente con un asistente virtual fiable, que proporciona respuestas coherentes y precisas rápidamente. Los propietarios de empresas pueden implementar watsonx Assistant para una variedad de casos de uso, que van desde el servicio de atención al cliente, los recursos humanos y el marketing. watsonx Assistant se basa en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) líderes en el mercado, PLN y machine learning que proporcionan una comprensión precisa de las preguntas más comunes, y ofrecen a los clientes un autoservicio sin fisuras.

Además, watsonx Assistant se integra de manera fluida en los sistemas empresariales, como la gestión de la relación con el cliente (CRM) y la plataforma de centro de contacto como servicio (CCaaS), sin necesidad de que las empresas migren su pila o escriban estructuras de codificación complejas.

A través de la funcionalidad de watsonx Assistant, IBM ha proporcionado a los propietarios de empresas soluciones totalmente escalables y flexibles para grandes volúmenes de tráfico en el servicio de atención al cliente. Estas soluciones han mejorado el compromiso con el cliente, impulsando posteriormente los resultados financieros de los clientes de watsonx Assistant con un ROI del 370 % y 23 millones de dólares en beneficios en los últimos tres años. Watson ha resuelto los problemas de los propietarios de empresas en una variedad de sectores, incluidos el gobierno, el comercio minorista, la banca, los seguros y la atención médica. Empresas como Humana, The Master's y ABN AMRO Bank NV son solo algunas de las que han cosechado los beneficios de las soluciones de watsonx Assistant en un conjunto diverso de casos de uso.

Camping World, el minorista de vehículos recreativos (RV) más grande del mundo, pudo transformar su experiencia de servicio de atención al cliente con la ayuda de watsonx Assistant. Después de la COVID-19, un aumento de clientes desveló brechas en la gestión de agentes y los tiempos de respuesta. Además, el hecho de no disponer de un call center 24/7, también supuso un problema para Camping World, ya que muchas consultas de los clientes pasaban desapercibidas, lo que perjudicaba la relación entre los clientes y las empresas. Impulsado por el IBM® watsonx Assistant, el agente virtual de Camping World, "Arvee", ayudó a aumentar el compromiso con el cliente en un 40 % en todas las plataformas y a reducir los tiempos de espera a unos 33 segundos. Esto se logró mediante la integración de LivePerson, una plataforma conversacional en la nube, junto con nuevas características como las capacidades de SMS, más de 30 preguntas frecuentes y la recopilación y participación de los datos de los clientes, lo que ayudó a aumentar la eficiencia de Arvee en un 33 %.

Con IBM watsonx Assistant, puede incorporar una atención al cliente inteligente líder en el mercado en todos los canales y puntos de contacto. watsonx Assistant puede capacitar a su equipo para promover la retención de clientes, fortalecer la relación con el cliente y ofrecer las mejores experiencias del cliente que son más eficientes y precisas que nunca. Ayude a aprovechar sus resultados con IBM.