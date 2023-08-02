A lo largo de los años, los chatbots se han integrado de manera fluida en nuestra vida cotidiana: en nuestros hogares, en nuestros teléfonos, en las redes sociales o en aplicaciones para compras en línea, atención médica, atención al cliente y más. Ofrecen la ventaja de identificar y comprender a los usuarios, ofrecer respuestas precisas y completar tareas. A medida que la prevalencia y accesibilidad de la inteligencia artificial (IA) sigue creciendo, es imperativo que los agentes virtuales la integren en las prácticas empresariales para dar soporte de manera fluida al creciente número de usuarios finales.
Hoy en día, la IA hace la diferencia entre un buen y un mal servicio de atención al cliente. Los chatbots poco prácticos y limitados que resuelven de forma insuficiente las consultas y tienen dificultades para ofrecer resultados satisfactorios frustran a los usuarios. Mientras que los agentes virtuales inteligentes entablan conversaciones orientadas a la solución, responden a las preguntas con precisión y dejan al cliente satisfecho. Los clientes que tienen una experiencia de usuario de chatbot positiva tienen más probabilidades de tener una relación positiva con una marca. Invertir en un chatbot que entienda la conversación humana ofrece beneficios significativos tanto para las empresas como para los consumidores.
A medida que los chatbots comienzan a aprovechar tecnologías potentes como la IA generativa, el procesamiento del lenguaje natural (PLN), la comprensión inteligente de documentos, el reconocimiento y la síntesis de voz, entre otras, ofrecen resultados aún más convenientes y satisfactorios. Los chatbots que ofrecen una atención al cliente coherente e inteligente se convierten en buenos amigos que ahorran un tiempo precioso y nos permiten centrarnos en actividades de alto valor.
A medida que el mundo cambia a un estilo de vida más acelerado, existe un statu quo de servicios de atención al cliente rápidos y eficientes. Para satisfacer los deseos y necesidades de los clientes, las empresas deben proporcionar asistencia las 24 horas del día. Sin inteligencia artificial, cumplir estas expectativas y mantener a los clientes satisfechos sería simplemente imposible. Los clientes esperan respuestas y soluciones instantáneas a sus problemas. Además, quieren sentirse comprendidos por los proveedores de servicios. Sin embargo, dado que algunos equipos de asistencia gestionan miles de llamadas de clientes a diario, satisfacer estas necesidades en tiempo real se ha convertido en un reto cada vez mayor. Eso plantea la pregunta: ¿cómo pueden los propietarios de negocios mantener a todos los clientes satisfechos con su experiencia del cliente? No se preocupe, ya que podemos recurrir a nuestro buen amigo, el chatbot de IA.
Los chatbots son programas informáticos que comprenden las preguntas de los clientes y automatizan las respuestas a las mismas, simulando una conversación humana. A través de la funcionalidad de los chatbots con IA, los propietarios de negocios pueden mejorar enormemente la satisfacción del cliente, al tiempo que alivian las presiones sobre los agentes humanos.
Los agentes del servicio de atención al cliente reciben un gran volumen de llamadas a diario, y rápidamente se ven superados en número por las consultas de los clientes que suelen tener respuestas comunes. En consecuencia, las necesidades de los clientes quedan sin satisfacer con el tiempo, lo que reduce enormemente la satisfacción del cliente, la reputación de la empresa, las devoluciones de los clientes y los resultados de las empresas. Sin embargo, mediante la implementación de PNL y bases de conocimiento empresarial en los chatbots, es posible proporcionar rápidamente respuestas automatizadas a las preguntas frecuentes.
Con el uso de los datos de los clientes proporcionados por los chatbots, las empresas pueden:
Cada vez más populares, los empresarios han recurrido a los proveedores de chatbots para ofrecer una mejor experiencia del cliente. IBM ayuda a las empresas a ofrecer una atención al cliente coherente e inteligente en todos los canales con watsonx Assistant.
watsonx Assistant mejora en gran medida la experiencia del cliente con un asistente virtual fiable, que proporciona respuestas coherentes y precisas rápidamente. Los propietarios de empresas pueden implementar watsonx Assistant para una variedad de casos de uso, que van desde el servicio de atención al cliente, los recursos humanos y el marketing. watsonx Assistant se basa en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) líderes en el mercado, PLN y machine learning que proporcionan una comprensión precisa de las preguntas más comunes, y ofrecen a los clientes un autoservicio sin fisuras.
Además, watsonx Assistant se integra de manera fluida en los sistemas empresariales, como la gestión de la relación con el cliente (CRM) y la plataforma de centro de contacto como servicio (CCaaS), sin necesidad de que las empresas migren su pila o escriban estructuras de codificación complejas.
A través de la funcionalidad de watsonx Assistant, IBM ha proporcionado a los propietarios de empresas soluciones totalmente escalables y flexibles para grandes volúmenes de tráfico en el servicio de atención al cliente. Estas soluciones han mejorado el compromiso con el cliente, impulsando posteriormente los resultados financieros de los clientes de watsonx Assistant con un ROI del 370 % y 23 millones de dólares en beneficios en los últimos tres años. Watson ha resuelto los problemas de los propietarios de empresas en una variedad de sectores, incluidos el gobierno, el comercio minorista, la banca, los seguros y la atención médica. Empresas como Humana, The Master's y ABN AMRO Bank NV son solo algunas de las que han cosechado los beneficios de las soluciones de watsonx Assistant en un conjunto diverso de casos de uso.
Camping World, el minorista de vehículos recreativos (RV) más grande del mundo, pudo transformar su experiencia de servicio de atención al cliente con la ayuda de watsonx Assistant. Después de la COVID-19, un aumento de clientes desveló brechas en la gestión de agentes y los tiempos de respuesta. Además, el hecho de no disponer de un call center 24/7, también supuso un problema para Camping World, ya que muchas consultas de los clientes pasaban desapercibidas, lo que perjudicaba la relación entre los clientes y las empresas. Impulsado por el IBM® watsonx Assistant, el agente virtual de Camping World, "Arvee", ayudó a aumentar el compromiso con el cliente en un 40 % en todas las plataformas y a reducir los tiempos de espera a unos 33 segundos. Esto se logró mediante la integración de LivePerson, una plataforma conversacional en la nube, junto con nuevas características como las capacidades de SMS, más de 30 preguntas frecuentes y la recopilación y participación de los datos de los clientes, lo que ayudó a aumentar la eficiencia de Arvee en un 33 %.
Con IBM watsonx Assistant, puede incorporar una atención al cliente inteligente líder en el mercado en todos los canales y puntos de contacto. watsonx Assistant puede capacitar a su equipo para promover la retención de clientes, fortalecer la relación con el cliente y ofrecer las mejores experiencias del cliente que son más eficientes y precisas que nunca. Ayude a aprovechar sus resultados con IBM.
