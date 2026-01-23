Los programas AIM modernos utilizan procesos establecidos y tecnologías punta como el mantenimiento preventivo y predictivo, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para evitar que los activos fallen inesperadamente y provoquen tiempo de inactividad.

Los programas AIM ayudan a preservar la funcionalidad, la seguridad y la aptitud para el servicio (FFS) de los activos mediante estrategias de mantenimiento probadas e inspecciones periódicas basadas en el riesgo (RBI).

Según un informe reciente, el mercado mundial de productos y soluciones AIM se valoró en 25 000 millones de dólares el año pasado. Además, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 6 % en los próximos 5 años.1