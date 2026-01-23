La gestión de la integridad de los activos (AIM) es un proceso en el que confían las empresas para garantizar que sus activos más valiosos rindan al máximo nivel durante todo su ciclo de vida, desde la instalación y operación hasta el desmantelamiento.
Los programas AIM modernos utilizan procesos establecidos y tecnologías punta como el mantenimiento preventivo y predictivo, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para evitar que los activos fallen inesperadamente y provoquen tiempo de inactividad.
Los programas AIM ayudan a preservar la funcionalidad, la seguridad y la aptitud para el servicio (FFS) de los activos mediante estrategias de mantenimiento probadas e inspecciones periódicas basadas en el riesgo (RBI).
Según un informe reciente, el mercado mundial de productos y soluciones AIM se valoró en 25 000 millones de dólares el año pasado. Además, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 6 % en los próximos 5 años.1
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La gestión de la integridad de los activos (AIM) ayuda a las organizaciones a alcanzar varios objetivos críticos que repercuten directamente en las operaciones, la seguridad y la rentabilidad:
Los programas de gestión de la integridad de activos (AIM) más eficaces de hoy en día operan en un ciclo repetible de seis etapas diseñado para garantizar que los activos sigan siendo operativos, fiables y de alto rendimiento durante todo su ciclo de vida.
Eche un vistazo más de cerca a cada etapa.
La primera etapa en el desarrollo de un programa AIM exitoso es establecer políticas y normas claras sobre cómo una organización gestionará sus activos físicos. Durante esta etapa, los interesados deben asegurarse de que su programa de gestión de la integridad de activos (IMP) propuesto cumpla con los estándares del sector en cuanto a riesgo y fiabilidad.
Por ejemplo, API 580 e ISO 55000 son dos de las normas internacionales más conocidas para evaluar el riesgo y la fiabilidad de los programas de gestión de activos. Creado durante esta etapa, un marco claramente definido debe identificar todas las normas relevantes que va a cumplir un programa AIM propuesto y cómo pretende cumplirlas.
La inspección basada en el riesgo (RBI), la práctica de inspeccionar los activos y los sistemas físicos basándose en el conocimiento de su riesgo de fallo, es un elemento central de la mayoría de los programas AIM modernos. La RBI ayuda a los equipos de mantenimiento a priorizar qué activos y partes se inspeccionan primero en función de la probabilidad de su fallo y las consecuencias resultantes para la actividad principal de la organización.
Recientemente, las herramientas de IA se han integrado en las prácticas de la RBI, ayudando a los equipos a evaluar factores de mantenimiento como los índices de corrosión, las condiciones ambientales y el rendimiento histórico con mayor rapidez y precisión. Este enfoque automatizado de evaluación de riesgos ayuda a mejorar la eficacia de las prácticas de mantenimiento y garantiza que los programas AIM tengan éxito.
La monitorización de condiciones (CM) es una práctica de mantenimiento predictivo que utiliza la recopilación y el análisis de datos en tiempo real para detectar posibles problemas y monitorizar el rendimiento y el estado de los activos. En los programas modernos de AIM, la CM se utiliza para identificar oportunidades de mantenimiento y reparación antes de que se vea comprometida la integridad mecánica de un activo.
Gracias a los avances en IoT y a la tecnología edge computing, los sistemas modernos de CM pueden ahora analizar un flujo continuo de datos procedentes de sensores e instrumentos. Los ensayos no destructivos (END), una forma de utilizar la tecnología de ultrasonidos y rayos X para inspeccionar la integridad de los activos sin causar daños, son críticos durante esta etapa. Las soluciones digitales modernas, como las herramientas de análisis basadas en la nube, ahora pueden realizar ensayos no destructivos en tiempo real, lo que ayuda a los responsables de mantenimiento a tomar decisiones importantes con mayor rapidez.
La gestión de datos, la cuarta etapa de los programas AIM modernos, recopila y analiza los datos generados por los sensores IoT fijados a los activos. La etapa de gestión de datos de AIM es crítica para los programas de transformación digital de muchas organizaciones: esfuerzos para aprovechar las últimas herramientas y tecnologías digitales en todas las funciones empresariales.
Entre las prácticas modernas de gestión de datos a las que se recurre durante esta etapa se incluyen:
En la quinta fase, los gestores de instalaciones utilizan datos de la RBI y de las etapas de monitorización de condiciones para implementar las estrategias de mantenimiento que constituyen el núcleo de su programa AIM. Esta etapa de AIM suele desarrollar un programa de mantenimiento y un plan detallado sobre cómo ejecutarlo.
Durante esta etapa, los gestores de activos intentan agilizar la planificación y ejecución del mantenimiento utilizando sistemas, tecnologías y herramientas avanzados que automatizan las tareas repetitivas y aumentan la precisión del diagnóstico.
La mejora continua, o auditoría, es la etapa final en AIM. Los directores y técnicos de mantenimiento realizan una serie de auditorías y revisiones de rendimiento periódicas para garantizar que su programa tiene éxito. Esta etapa es crítica para la optimización continua de prácticas, sistemas y procedimientos que son críticos para mantener el estado, el rendimiento y el cumplimiento normativo de los activos.
La IA se ha convertido en una herramienta crítica durante esta etapa, ayudando a las organizaciones a optimizar las prácticas de auditoría manual mediante la automatización con IA y el análisis predictivo.
La gestión eficaz de la integridad de los activos (AIM) ayuda a las empresas de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores a implementar estándares integrales para mantener sus activos más valiosos. Aquí tiene algunos de los principales beneficios de un programa AIM sólido a nivel empresarial:
Los programas modernos de gestión de la integridad de los activos (AIM) ayudan a los sectores a mantener sus activos más valiosos de forma segura y fiable. Desde ayudar a las compañías petroleras a minimizar el riesgo en entornos físicos desafiantes hasta garantizar que los dispositivos médicos sean seguros y fiables para pacientes y operadores en un hospital, estos son cuatro casos de uso populares para AIM a nivel empresarial.
AIM se originó en el sector del petróleo y el gas como un medio para proteger a los trabajadores y equipos de condiciones adversas, y todavía se utiliza ampliamente hoy en día. Actualmente, AIM en el sector del petróleo y gas abarca plataformas terrestres y offshore, oleoductos, refinerías y otras instalaciones, ayudando a garantizar que estos activos complejos funcionen al máximo rendimiento y permanezcan operativos el mayor tiempo posible.
RBI, NDT y la monitorización de condiciones en tiempo real son algunas de las prácticas de AIM más utilizadas en el sector del petróleo y el gas. Los avances tecnológicos en sistemas de IA y sensores IoT ayudan a los gestores de equipos a automatizar las tareas manuales y a pasar del mantenimiento reactivo a tácticas más proactivas y predictivas.
En el sector sanitario, AIM ayuda a garantizar que los dispositivos y equipos médicos complejos sean seguros, fiables y cumplan la normativa durante todo su ciclo de vida. Los activos en hospitales y otras instalaciones médicas afectan directamente a la seguridad del paciente, por lo que los programas AIM en el sector sanitario son algunos de los más rigurosos y fuertemente regulados.
Estos son algunos ejemplos de cómo se utiliza AIM en la atención sanitaria:
Los programas AIM ayudan al sector de las energías renovables a gestionar infraestructuras complejas como turbinas eólicas y parques solares, garantizando que sigan siendo seguras, escalables y eficientes.
Las prácticas de AIM como NDT, RBI y el mantenimiento predictivo se utilizan ampliamente, lo que ayuda a los gestores de activos a evitar averías en los equipos y a cumplir con las rigurosas normativas medioambientales.
En las centrales eléctricas modernas y renovables, los programas AIM ayudan a mantener la integridad mecánica de calderas, intercambiadores de calor y otros tipos de equipos críticos para la empresa. La monitorización de condiciones en tiempo real detecta anomalías en el rendimiento de los activos. El análisis predictivo ayuda a identificar nuevas eficiencias operativas y a evitar costosas paradas
En el sector de la minería, las prácticas AIM ayudan a garantizar la integridad de sistemas mecánicos complejos que deben soportar entornos duros como la gran altitud y el calor y el frío extremos. A través de la monitorización de condiciones en tiempo real, AIM ayuda a los gestores de activos a detectar los primeros signos de desgaste y a establecer programas de mantenimiento eficaces para contrarrestar la degradación.
El sector de la minería integra constantemente AIM con prácticas modernas de optimización de la cadena de suministro y sistemas de automatización de vanguardia para reducir costes y ampliar los ciclos de vida de los activos. Las prácticas modernas de AIM en minería ayudan a extender los ciclos de vida de los activos, mejorar la sostenibilidad y garantizar condiciones más seguras para los trabajadores.
Las prácticas de gestión de la integridad de activos (AIM) han estado fuertemente influenciadas por desarrollos recientes en tecnologías de IA, machine learning (ML) e IoT, que han conducido a avances en automatización y análisis de datos en tiempo real. Las nuevas capacidades están transformando la manera en que los gestores de activos abordan el riesgo y la toma de decisiones estratégicas en AIM.
He aquí un vistazo a tres tendencias que configuran el futuro de AIM a nivel empresarial.
El análisis predictivo en la IA (que utiliza las tendencias y patrones identificados en los datos de los activos para crear una estrategia de mantenimiento) se ha transformado con las últimas capacidades de IA y machine learning. Los sistemas de IA y ML pueden analizar ahora los datos de los activos en tiempo real para ayudar a los responsables de mantenimiento a determinar cómo, cuándo y por qué es probable que falle un sistema o una pieza.
A medida que estas tecnologías continúan mejorando, es probable que influyan en futuros desarrollos en AIM, desde una mayor automatización de procesos manuales hasta la gestión de las cadenas de suministro y los inventarios de repuestos.
Los sensores IoT (dispositivos conectados a Internet que registran datos del entorno físico de un activo) están haciendo que los procesos AIM sean más autónomos y basados en datos.
Estos son algunos ejemplos:
Una integración más profunda de los entornos multinube en los programas AIM ayuda a desbloquear nuevas capacidades y a transformar algunos ecosistemas AIM. En lugar de gestionar los activos in situ, los gestores de activos que confían en AIM basada en la nube pueden realizar la optimización de activos y CM desde un único hub centralizado.
Una integración más profunda basada en la nube también está llevando la tecnología de gemelos digitales a la vanguardia de los programas AIM. Los gemelos digitales son réplicas digitales de activos físicos que permiten ponerlos a prueba en una amplia gama de condiciones para que los gestores puedan ver cómo es probable que se comporten sus homólogos físicos.
Los gemelos digitales permiten la simulación y el análisis continuos del rendimiento de los activos a lo largo de su ciclo de vida, optimizando los enfoques de mantenimiento y el rendimiento.
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1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets. Abril 2024
2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore. Julio 2025