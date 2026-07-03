¿Qué es el análisis de criticidad de activos?

Al evaluar cuidadosamente la probabilidad y las consecuencias de un fallo, los equipos de mantenimiento pueden utilizar el análisis de criticidad para desarrollar estrategias específicas, mejorar la fiabilidad de los activos y reducir los riesgos operativos.

Hoy en día, la mayoría de las empresas de éxito dependen de miles de activos físicos para mantener la producción. Cada vez más, mantener estos activos requiere la integración de nuevas tecnologías como sistemas de gestión digital de activos empresariales (EAM), plataformas de monitorización de condiciones (CM) y flujos de trabajo predictivos de mantenimiento. El análisis de la criticidad de los activos es esencial para evaluar dónde y cómo aplicar estas tecnologías como parte de una estrategia moderna de mantenimiento centrada en la fiabilidad.

El análisis de criticidad sirve como base para muchas iniciativas de gestión de activos, que incluyen: