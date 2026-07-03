¿Qué es el análisis de criticidad de activos?

El análisis de la criticidad de los activos es un proceso estructurado en el que se basan las organizaciones para identificar sus activos más importantes y priorizar las actividades de mantenimiento en torno a ellos.
Al evaluar cuidadosamente la probabilidad y las consecuencias de un fallo, los equipos de mantenimiento pueden utilizar el análisis de criticidad para desarrollar estrategias específicas, mejorar la fiabilidad de los activos y reducir los riesgos operativos.
Hoy en día, la mayoría de las empresas de éxito dependen de miles de activos físicos para mantener la producción. Cada vez más, mantener estos activos requiere la integración de nuevas tecnologías como sistemas de gestión digital de activos empresariales (EAM), plataformas de monitorización de condiciones (CM) y flujos de trabajo predictivos de mantenimiento. El análisis de la criticidad de los activos es esencial para evaluar dónde y cómo aplicar estas tecnologías como parte de una estrategia moderna de mantenimiento centrada en la fiabilidad.
El análisis de criticidad sirve como base para muchas iniciativas de gestión de activos, que incluyen:
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Las evaluaciones de criticidad de activos son fundamentales en el análisis de criticidad de activos, permitiendo a las organizaciones medir el valor de sus activos físicos según varios factores:
El propósito de una evaluación de la criticidad de un activo es producir una calificación de criticidad o una puntuación de criticidad para que los gestores de mantenimiento puedan compararla con otros activos. Sin una evaluación de criticidad, una organización no puede realizar un análisis de criticidad de activos.
La criticidad de los activos y el estado de los activos a menudo se confunden y, aunque los dos términos están relacionados, hay varias diferencias importantes que vale la pena señalar. Cuando las condiciones se aplican mal, las organizaciones corren el riesgo de optimizar sus procesos de mantenimiento para algo incorrecto.
Mientras que la condición del activo describe la salud actual o el estado operativo de un activo, la criticidad del activo mide la importancia del activo para una organización. Por ejemplo, una bomba antigua con vibraciones excesivas podría describirse con precisión como en mal estado. Sin embargo, a menos que la bomba sea clave para producir bienes y servicios, es poco probable que se considere crítico.
A diferencia de la condición de activos, la criticidad de activos considera el papel que la bomba desempeña en las operaciones, la productividad y el impacto financiero de su fracaso en la empresa.
Los equipos de mantenimiento realizan un análisis de criticidad de activos siguiendo un proceso de siete pasos para identificar, evaluar y clasificar los activos según el riesgo de fracaso y el posible impacto del fracaso en los procesos de la actividad principal:
Eche un vistazo más de cerca a cada paso.
El primer paso del análisis de criticidad de activos es crear una lista completa de todos los activos físicos que posee una organización, desde equipos de producción e infraestructura de instalaciones hasta sistemas eléctricos, componentes e instrumentación.
Para agilizar este proceso, las organizaciones modernas suelen confiar en un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS). Un CMMS es un software que utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y tecnología de Internet de las cosas (IoT) para mantener órdenes de trabajo, historiales de mantenimiento y otros registros que son esenciales para el análisis de criticidad de los activos.
El paso 2 requiere que las organizaciones establezcan criterios para medir la criticidad de los activos. Las consideraciones comunes durante esta etapa incluyen la seguridad de los trabajadores, el impacto en la productividad y las operaciones, el impacto ambiental y financiero y el cumplimiento normativo.
Los responsables de mantenimiento deben ser capaces de evaluar con precisión cada activo de la lista del paso 1 según los criterios establecidos en el paso 2.
El próximo paso en el análisis de la criticidad de los activos es evaluar la probabilidad de fallo de cada activo. Por ejemplo, para determinar la probabilidad de fallo de una cinta transportadora en una planta de fabricación, los planificadores de mantenimiento considerarían su antigüedad, desgaste, condiciones de utilidad y mantenimiento previstas, junto con otros factores.
Las organizaciones avanzadas incorporan cada vez más tecnologías de mantenimiento predictivo como sensores IoT, análisis de vibraciones y algoritmos de machine learning para lograr probabilidades de fallo más precisas.
El cuarto paso es posiblemente el más importante en el análisis de la criticidad de los activos. Mientras que el paso 3 indica a una organización cuándo es probable que falle un activo, el paso 4 describe cómo es probable que un fallo afecte a las operaciones comerciales.
Aunque dos componentes diferentes pueden tener la misma probabilidad de fallo, si uno admite un proceso crítico y el otro no, recibirá una calificación de criticidad más alta. Este cambio puede producirse aunque sea menos costoso y menos complejo.
Los sistemas de puntuación ayudan a los planificadores de mantenimiento a convertir los juicios subjetivos sobre la importancia de los activos en calificaciones numéricas objetivas.
Si bien no existe un estándar universal para los sistemas de puntuación, la mayoría de las organizaciones utilizan un método basado en el riesgo que combina la probabilidad de fracaso con las consecuencias del fracaso en una escala del 1 al 5 o del 1 al 10. Para esta escala, 1 representa un menor riesgo y consecuencia y 10 representa uno más alto. El objetivo no es producir una puntuación matemáticamente perfecta, sino crear una metodología coherente que pueda utilizarse para todos los activos de un portfolio.
Una vez que una organización ha establecido su sistema de puntuación, clasifica sus activos según su criticidad. Las clasificaciones de criticidad de los activos ayudan a las organizaciones a responder preguntas importantes sobre la mejor manera de mantener sus activos. Estas preguntas podrían ser:
El paso final del análisis de criticidad de activos implica integrar nuevas perspectivas y buenas prácticas descubiertas durante los primeros seis pasos en los programas de mantenimiento existentes.
Las organizaciones modernas utilizan clasificaciones de criticidad para determinar varias acciones, incluidas las actividades de mantenimiento preventivo, la priorización de órdenes de trabajo, la asignación de recursos y la planificación de capital.
Como parte del análisis de la criticidad de los activos, las organizaciones modernas también recurren cada vez más a metodologías estructuradas de evaluación de riesgos para ayudarles a identificar, evaluar y priorizar mejor el riesgo en torno a los activos críticos. El análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) son dos de los métodos más efectivos:
El análisis de criticidad de activos es una herramienta vital para ayudar a las empresas a identificar los activos que son más importantes para sus procesos de actividad principal y priorizar el mantenimiento en consecuencia.
Aquí le mostramos algunos de sus mayores beneficios.
Una planificación de mantenimiento sólida y bien informada garantiza que las organizaciones aprovechen al máximo sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la planificación hasta la instalación, operación y jubilación. En lugar de aplicar los mismos programas de mantenimiento a cada activo, el análisis de la criticidad de los activos ayuda a los equipos a adaptar los enfoques individuales para satisfacer las demandas de riesgo de fallo y criticidad.
Por ejemplo, si bien un compresor de producción crítico puede requerir inspecciones mensuales, es posible que un ventilador de almacén que no sea crítico solo necesite probarse una vez por trimestre. Mantener ambos activos en el mismo plan de mantenimiento sería costoso e ineficaz.
Los recursos de mantenimiento son finitos, y los planificadores de mantenimiento deben crear y ajustar constantemente estrategias para adaptarse a las necesidades de presupuesto, los requisitos de cumplimiento operativo y los horarios de los trabajadores. El análisis de la criticidad de los activos les ayuda a destinar mejor el personal y las piezas a aquellos activos que son críticos para generar valor empresarial y maximizar el ROI.
Por ejemplo, en una planta de fabricación de automóviles, 25 técnicos son responsables del mantenimiento de más de 2000 activos de producción. Su responsable sabe que solo tienen suficiente personal para realizar 30 tareas de mantenimiento preventivo por semana, aunque según las órdenes de trabajo generadas por un CMMS deben cumplir 50. El análisis de criticidad ayuda al equipo a priorizar las tareas para garantizar que la productividad no se interrumpa y que los activos más importantes se arreglen primero.
Los fallos inesperados a menudo interrumpen las operaciones y generan costes sustanciales. Según un informe reciente centrado en el sector de la fabricación, el tiempo de inactividad no planificado cuesta aproximadamente 50 000 millones de dólares al año, 260 000 USD por hora o casi 9000 dólares por minuto.
Al ayudar a los responsables de mantenimiento a identificar activos críticos y centrar los esfuerzos de mantenimiento preventivo en sus equipos de mayor riesgo, el análisis de criticidad ayuda a reducir los tiempos de inactividad no planificados y a mejorar la continuidad operativa.
Las tecnologías de mantenimiento predictivo ayudan a las organizaciones a utilizar datos operativos y monitorización en tiempo real de las condiciones para predecir cuándo es probable que los activos fallen. Pero son caros y a menudo requieren importantes inversiones iniciales en sensores, plataformas de análisis e infraestructura de datos.
El análisis de la criticidad de los activos ayuda a las organizaciones a determinar dónde estas inversiones aportarán el mayor valor. Además, ayuda a los profesionales a identificar en qué casos pueden permitirse seguir monitorizando los activos mediante técnicas menos costosas, como el mantenimiento rutinario y las inspecciones visuales.
Las estrategias de mantenimiento basadas en las evaluaciones de la criticidad de los activos permiten a los técnicos abordar las vulnerabilidades de los equipos antes de que se produzcan fallos. Al priorizar las actividades de mantenimiento de forma más estratégica, pueden reducir el número de averías y mejorar la fiabilidad de los activos con el tiempo.
A medida que mejora la fiabilidad, las organizaciones también amplían los ciclos de vida de los activos, aumentan la estabilidad de los procesos de producción y reducen los costes generales de mantenimiento.
Los activos más saludables y fiables suelen ser activos de mayor rendimiento. A medida que los equipos de mantenimiento aplican el análisis de criticidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, a menudo también ven un aumento en el rendimiento de los activos.
Al garantizar que las actividades de mantenimiento se concentren en equipos con la máxima criticidad (no solo en equipos que se estropean con mayor frecuencia), los responsables de mantenimiento aseguran que sus activos más valiosos estén siempre funcionando al máximo nivel.
El análisis de criticidad de activos se originó en programas de mantenimiento industrial, pero se ha extendido a la mayoría de los sectores. Hoy en día, ayuda a las organizaciones a desarrollar estrategias de mantenimiento para activos tan diversos como plantas de fabricación, instalaciones de petróleo y gas y sistemas sanitarios.
Estos son cinco casos de uso para el análisis de la criticidad de los activos por sectores.
El sector de la fabricación se basa en el análisis de criticidad de activos para identificar los activos en sus líneas de producción cuyo fallo tendría mayor impacto en la producción.
Al asignar niveles de criticidad y formar una jerarquía de activos, estas organizaciones pueden decidir qué equipos utilizar con planes de mantenimiento proactivo complejos y costosos frente a planes reactivos menos costosos, menos complicados.
Los activos críticos en el sector de fabricación suelen incluir:
El sector del petróleo y el gas depende de activos grandes y complejos para la mayoría de sus procesos de actividad principal, incluida la perforación, el refinado y el transporte de grandes cantidades de petróleo y gas natural. En un sector donde una hora de tiempo de inactividad no planificada puede costar hasta 500 000 USD, garantizar que los activos críticos estén bien mantenidos es una prioridad innegable.
Las averías en activos de gran envergadura, como plataformas petrolíferas, oleoductos y equipos de refinería, pueden provocar situaciones peligrosas en poco tiempo. Para garantizar el buen estado de los activos, las empresas del sector del petróleo y el gas recurren a evaluaciones y análisis de la criticidad de los equipos con el fin de determinar qué activos suponen un mayor riesgo para las operaciones y los trabajadores, y planificar las actividades de mantenimiento en consecuencia.
Las empresas de servicios deben operar grandes redes interconectadas de activos como parte de su actividad principal. Las interrupciones pueden tener consecuencias devastadoras, ya que provocan cortes de suministro eléctrico y riesgos medioambientales, además de sanciones económicas por incumplir la normativa.
Las evaluaciones de criticidad ayudan a los operadores de servicios públicos a mejorar la fiabilidad de los equipos y reducir las interrupciones del servicio en grandes áreas. Estos son algunos ejemplos de activos críticos en la infraestructura de servicios públicos:
Los hospitales y otros tipos de instalaciones médicas dependen de activos grandes y complejos para mejorar la salud de los pacientes y mantener la comodidad y la seguridad de médicos, trabajadores clínicos y técnicos en instalaciones grandes e interconectadas.
El análisis de la criticidad de los activos ayuda a las organizaciones sanitarias a priorizar un conjunto diverso de necesidades de mantenimiento para garantizar la continuidad operativa y garantizar la seguridad de los pacientes. Estos son algunos activos críticos en el sector sanitario:
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