En el competitivo panorama industrial de hoy, asegurar el funcionamiento suave y la longevidad de su maquinaria es primordial. Seguir un proceso de análisis de vibraciones paso a paso puede ayudarle a aprovechar las vibraciones de la máquina para comprender mejor el estado del equipo y del sistema.

Paso 1. Recopilar datos preliminares

Para realizar un análisis de vibraciones, comience recopilando datos sobre el equipo y/o la estructura que analizará. Asegúrese de identificar la ubicación y el tipo de sensores que necesitará para las mediciones de vibraciones, incluidos los rangos de amplitud y frecuencia, ya que los sensores le servirán como recopiladores de datos durante todo el proceso. También es importante recopilar información sobre las condiciones de funcionamiento del equipo, como la velocidad, la carga y la temperatura.

Paso 2. Medir las vibraciones

El próximo paso del proceso es medir las vibraciones de la maquinaria elegida. El análisis de vibraciones suele implicar la medición de la amplitud de vibración de un activo o sistema.

En este caso, confiará en un acelerómetro conectado a sitios clave de vibración para tomar medidas. Los acelerómetros (acelerómetros piezoeléctricos, sondas de proximidad, vibrómetros láser Doppler, etc.) utilizan respuestas de alta frecuencia para medir la aceleración de un objeto vibrante en tres direcciones: arriba y abajo, de lado a lado y de adelante hacia atrás.

También puede medir las vibraciones utilizando sensores de velocidad y sensores de desplazamiento. Los sensores de velocidad miden la velocidad de un objeto que vibra, ofreciendo una respuesta de frecuencia media ideal para monitorizar el estado general de la máquina. Los sensores de desplazamiento, por otro lado, miden el desplazamiento de un objeto que vibra, proporcionando una respuesta de baja frecuencia adecuada para detectar problemas estructurales y desequilibrios.

Paso 3. Analizar los datos

Una vez que haya recopilado todos los datos relevantes, es hora de analizarlos. La etapa de análisis requerirá que utilice algoritmos informáticos y software para identificar patrones de vibración y tendencias de datos, y deberá comparar los datos con los estándares y pautas establecidos.

Los equipos de mantenimiento pueden utilizar una variedad de técnicas para analizar los datos de vibración, incluidas las siguientes:

Análisis en el dominio del tiempo : para realizar un análisis en el dominio del tiempo, se analizará la señal de vibración sin procesar a lo largo del tiempo. Los técnicos pueden extraer y evaluar datos (p. ej., amplitud máxima, factor de cresta, asimetría, raíz cuadrática media (RMS), etc.) de la señal directamente desde la forma de onda temporal. Esta técnica es útil para detectar fenómenos transitorios como impactos o sacudidas.

para realizar un análisis en el dominio del tiempo, se analizará la señal de vibración sin procesar a lo largo del tiempo. Los técnicos pueden extraer y evaluar datos (p. ej., amplitud máxima, factor de cresta, asimetría, raíz cuadrática media (RMS), etc.) de la señal directamente desde la forma de onda temporal. Esta técnica es útil para detectar fenómenos transitorios como impactos o sacudidas. Análisis en el dominio de la frecuencia : mediante una operación matemática de análisis de frecuencia denominada transformada rápida de Fourier (FFT), el análisis de frecuencia consiste en convertir la señal del dominio del tiempo en una señal del dominio de la frecuencia. El espectro de frecuencias resultante facilita la identificación de las frecuencias específicas asociadas a fallos mecánicos.

mediante una operación matemática de análisis de frecuencia denominada transformada rápida de Fourier (FFT), el análisis de frecuencia consiste en convertir la señal del dominio del tiempo en una señal del dominio de la frecuencia. El espectro de frecuencias resultante facilita la identificación de las frecuencias específicas asociadas a fallos mecánicos. Análisis de envolvente : rambién conocido como demodulación, el análisis de envolvente se utiliza principalmente para detectar defectos en los rodamientos en una fase temprana. Esta técnica consiste en extraer las señales de impacto de alta frecuencia generadas por los cojinetes dañados de la señal de vibración general, lo que permite a los técnicos identificar la presencia y la gravedad de los fallos en los cojinetes.

rambién conocido como demodulación, el análisis de envolvente se utiliza principalmente para detectar defectos en los rodamientos en una fase temprana. Esta técnica consiste en extraer las señales de impacto de alta frecuencia generadas por los cojinetes dañados de la señal de vibración general, lo que permite a los técnicos identificar la presencia y la gravedad de los fallos en los cojinetes. Análisis modal: el análisis modal es una técnica más avanzada que se centra en identificar las frecuencias naturales, las formas de los modos y las características de amortiguación de una máquina. El estudio de estas propiedades ayuda a los analistas a evaluar el comportamiento dinámico de una máquina e identificar posibles problemas estructurales y/o condiciones de resonancia.

Paso 4. Interpretar los resultados

Un análisis exitoso requerirá que los analistas de vibraciones comprendan las frecuencias específicas asociadas con diversos problemas mecánicos. Algunas frecuencias de fallos comunes incluyen las siguientes:

Frecuencia fundamental : la frecuencia a la que un componente giratorio completa una rotación completa. Las desviaciones de la frecuencia fundamental de referencia pueden ayudarle a identificar fallos específicos, como desequilibrio, desalineación y holgura.

la frecuencia a la que un componente giratorio completa una rotación completa. Las desviaciones de la frecuencia fundamental de referencia pueden ayudarle a identificar fallos específicos, como desequilibrio, desalineación y holgura. Armónicos : los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental a menudo asociados con problemas de engranajes u otros eventos cíclicos.

los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental a menudo asociados con problemas de engranajes u otros eventos cíclicos. Bandas laterales: resultado de la modulación de la frecuencia fundamental por otra frecuencia, como en la interacción entre un fallo de rodamiento y la frecuencia de un componente giratorio. Las bandas laterales a menudo aparecen como picos simétricos alrededor de la frecuencia fundamental o sus armónicos y pueden ser indicativos de problemas en los rodamientos y/o dientes de engranajes rotos.

Paso 5. Tomar medidas correctivas

Una vez que identifique posibles problemas en la etapa de interpretación, establezca umbrales de alarma que activen una respuesta cuando las vibraciones los superen. Estos umbrales pueden basarse en estándares del sector, datos históricos o recomendaciones del fabricante. Los tipos de umbrales de alarma más utilizados son los umbrales absolutos, los umbrales de tendencia y los umbrales estadísticos.

Los umbrales absolutos son valores fijos basados en niveles aceptables de vibración para tipos específicos de equipos.

son valores fijos basados en niveles aceptables de vibración para tipos específicos de equipos. Los umbrales de tendencia son valores dinámicos que cambian con el tiempo en función del rendimiento histórico del equipo. Cuando los niveles de vibración aumentan repentinamente, puede indicar un problema en desarrollo.

son valores dinámicos que cambian con el tiempo en función del rendimiento histórico del equipo. Cuando los niveles de vibración aumentan repentinamente, puede indicar un problema en desarrollo. Los umbrales estadísticos se derivan de análisis estadísticos de datos históricos, teniendo en cuenta la media y la desviación estándar de los niveles de vibración.

Cuando un sistema o activo supera el umbral de alarma, el gestor de mantenimiento debe tomar las medidas adecuadas para abordar el asunto. Esto puede implicar programar el mantenimiento, ajustar los parámetros operativos o realizar más análisis para identificar la causa del problema.