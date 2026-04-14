¿Qué es el cumplimiento operativo?

En lugar de tratar el cumplimiento como una revisión periódica, el cumplimiento operativo es un proceso continuo integrado en el funcionamiento de una organización. Regula la toma de decisiones, los controles y los procedimientos que determinan si una empresa cumple con sus obligaciones de cumplimiento día a día.

El cumplimiento operativo, una parte vital de la estrategia de gestión de riesgos empresariales, ayuda a las organizaciones a evitar las sanciones, a protegerse contra las amenazas a la seguridad y a mantener la integridad empresarial y la responsabilidad que esperan los clientes, las partes interesadas y los reguladores.

En sectores altamente regulados (por ejemplo, servicios financieros, sanidad), el cumplimiento es una parte obligatoria de las operaciones diarias. Por ejemplo, las organizaciones de estos sectores deben cumplir con regulaciones estrictas como la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

El cumplimiento operativo no se limita a los sectores sujetos a un intenso escrutinio. De hecho, la mayoría de los sectores deben cumplir los requisitos de cumplimiento operativo como parte de su actividad diaria. Los minoristas deben proteger los datos de pago de los clientes, los fabricantes deben cumplir las normas de seguridad y las empresas de Tecnología deben gestionar la privacidad de los usuarios.

Con la expansión de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones, el papel del cumplimiento operativo es cada vez mayor. Las empresas tienen que asegurarse de que sus modelos y sistemas de IA se alinean con las normativas y políticas de gobierno interno en constante evolución.

En un informe de Stratistics, el MRC proyecta que el mercado mundial de gobierno de la IA y cumplimiento alcanzará los 2540 millones en 2026. Además, se espera que crezca hasta los 8230 millones de dólares en 2034, con una CAGR del 15,8 % durante el periodo de previsión.1