¿Qué es la fiabilidad de los activos?

Tanto el MTBF como el MTBR se pueden calcular mediante fórmulas matemáticas sencillas. Esta es la fórmula que utilizan los técnicos para calcular el MTBF:

MTBF = Tiempo total de funcionamiento / Número de errores en un período de tiempo específico

Por ejemplo, si un equipo se utiliza durante 20 000 horas y falla 5 veces durante ese periodo, su MTBF sería de 20 000 horas / 5 fallos = 4000 horas. En otras palabras, se puede esperar que este equipo falle cada 4000 horas. Gracias a esta información, los operadores pueden planificar las actividades de mantenimiento y garantizar que los equipos no se averíen de forma inesperada, lo que provocaría costosos tiempos de inactividad.

Aunque saber el MTBF de un activo es crítico para mantener su rendimiento a niveles óptimos, no ayuda a los operadores a determinar cuánto tiempo necesitarán para repararlo. Aquí es donde entra en juego el MTTR. Para calcular el MTTR, los operadores primero deben saber cuánto tiempo se tarda en realizar las siguientes tareas en un activo:

Notifique a los equipos de mantenimiento de activos

Deje que el equipo averiado se enfríe antes de manipularlo

Realice las reparaciones necesarias y vuelva a ensamblar los elementos

Pruebe minuciosamente el equipo antes de reiniciar la producción

Esta es la fórmula matemática que utilizan los operadores para calcular el MTTR:

MTTR = Tiempo de inactividad total / Número total de errores durante un tiempo específico

Por ejemplo, si en el transcurso de un año, un sistema falló 10 veces, lo que resultó en 20 horas totales de tiempo de inactividad, su MTTR sería: 20 horas / 10 reparaciones = 2 horas. En otras palabras: se tarda, de media, dos horas en reparar este equipo cada vez que se estropea.

Al igual que el MTBF, el MTTR se utiliza para determinar la fiabilidad de los activos y, más concretamente, para permitir a los operadores medir la eficiencia de sus programas de mantenimiento y realizar ajustes cuando sea necesario.