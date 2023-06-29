¿Qué es la fiabilidad de los activos?

Cuando un activo crítico, como una máquina o infraestructura costosa, se avería inesperadamente, afecta a los clientes y puede suponer un coste de millones para las empresas. Para alcanzar el éxito, las empresas deben tener una visibilidad clara y en tiempo real del estado de sus activos, así como un plan para mantenerlos en buen estado de funcionamiento y repararlos rápidamente en caso de avería. Las empresas buscan constantemente nuevas formas de optimizar el rendimiento, aumentar la fiabilidad y ampliar la vida útil de los activos, todo ello sin añadir costes innecesarios.
Por eso, la fiabilidad de los activos es un componente tan crítico de la estrategia empresarial. Antes de profundizar en ello, veamos algunos términos relevantes.
El término "activo" puede referirse tanto a elementos físicos como no físicos que las empresas poseen y utilizan para crear valor. Algunos ejemplos de activos físicos son maquinaria, fábricas, material de oficina, plantas de producción, líneas de montaje, flotas de vehículos, edificios e infraestructuras civiles. Algunos ejemplos de activos no físicos son el software, la propiedad intelectual, las marcas registradas y las patentes.
La fiabilidad de un activo es su capacidad para funcionar en determinadas condiciones durante un período específico sin averiarse. Para que un activo se considere "fiable", debe rendir a un nivel determinado y cumplir todos los requisitos normativos relacionados con su funcionamiento.
Los términos "fiabilidad de los activos" y "disponibilidad de los activos" pueden resultar confusos, pero existen varias diferencias clave que conviene destacar. En primer lugar, la disponibilidad mide la capacidad operativa de un activo a lo largo del tiempo. En otras palabras, se refiere a cuánto tiempo puede un equipo llevar a cabo con éxito las tareas asociadas a su funcionamiento. La fiabilidad, por otro lado, se refiere a la capacidad de un activo para funcionar sin tiempos de inactividad ni averías en condiciones específicas. Un activo solo se considera "fiable" cuando funciona sin paradas inesperadas para realizar las reparaciones necesarias.
Aunque la fiabilidad y la disponibilidad se miden en porcentajes, es probable que estos difieran, incluso cuando se refieren al mismo equipo. Por ejemplo, un equipo que funciona con una fiabilidad del 100 % podría tener solo un 90 % de disponibilidad si se dedicara el 10 % del tiempo a realizar el mantenimiento crítico y planificado necesario para mantenerlo en funcionamiento.
Para adoptar un enfoque proactivo de la fiabilidad de los activos, los gestores de mantenimiento se basan en dos métricas ampliamente utilizadas: el tiempo medio entre fallos (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR). Ambos KPI ayudan a predecir el rendimiento de los activos y ayudan a los gestores a planificar el mantenimiento preventivo y predictivo. Primero, veamos el MTBF y el MTTR.
Tanto el MTBF como el MTBR se pueden calcular mediante fórmulas matemáticas sencillas. Esta es la fórmula que utilizan los técnicos para calcular el MTBF:
MTBF = Tiempo total de funcionamiento / Número de errores en un período de tiempo específico
Por ejemplo, si un equipo se utiliza durante 20 000 horas y falla 5 veces durante ese periodo, su MTBF sería de 20 000 horas / 5 fallos = 4000 horas. En otras palabras, se puede esperar que este equipo falle cada 4000 horas. Gracias a esta información, los operadores pueden planificar las actividades de mantenimiento y garantizar que los equipos no se averíen de forma inesperada, lo que provocaría costosos tiempos de inactividad.
Aunque saber el MTBF de un activo es crítico para mantener su rendimiento a niveles óptimos, no ayuda a los operadores a determinar cuánto tiempo necesitarán para repararlo. Aquí es donde entra en juego el MTTR. Para calcular el MTTR, los operadores primero deben saber cuánto tiempo se tarda en realizar las siguientes tareas en un activo:
Esta es la fórmula matemática que utilizan los operadores para calcular el MTTR:
MTTR = Tiempo de inactividad total / Número total de errores durante un tiempo específico
Por ejemplo, si en el transcurso de un año, un sistema falló 10 veces, lo que resultó en 20 horas totales de tiempo de inactividad, su MTTR sería: 20 horas / 10 reparaciones = 2 horas. En otras palabras: se tarda, de media, dos horas en reparar este equipo cada vez que se estropea.
Al igual que el MTBF, el MTTR se utiliza para determinar la fiabilidad de los activos y, más concretamente, para permitir a los operadores medir la eficiencia de sus programas de mantenimiento y realizar ajustes cuando sea necesario.
Tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento predictivo son estrategias utilizadas por los líderes empresariales para aumentar la fiabilidad de los activos.
El mantenimiento preventivo se basa en la monitorización de condiciones para ayudar a los gestores a planificar estratégicamente las reparaciones y el tiempo de inactividad de los activos, de modo que se reduzca al mínimo su impacto en la empresa. El mantenimiento predictivo lleva la capacidad del mantenimiento preventivo un paso más allá. Los sensores recopilan datos en tiempo real que luego se introducen en un sistema de gestión de activos (EAM) o de gestión de mantenimiento (CMMS), donde las herramientas de análisis de datos mejoradas con IA y los procesos como el machine learning (ML) detectan problemas y ayudan a resolverlos. Esta información se utiliza para crear modelos predictivos del rendimiento de un activo a lo largo del tiempo y ayudar a detectar posibles problemas antes de que surjan.
Una de las formas en que los gestores de mantenimiento refinan y mejoran los análisis predictivos para aumentar la fiabilidad de los activos es mediante la creación de un gemelo digital.
Tecnología de gemelos digitales
La tecnología de gemelos digitales permite la creación de una representación virtual de un activo que abarca todo el ciclo de vida del activo y está sujeta a las mismas condiciones que el activo real. Los gemelos digitales utilizan datos en tiempo real, simulaciones y machine learning para ayudar a los responsables de la toma de decisiones en la gestión de sus activos más críticos.
Es posible crear gemelos digitales de activos tan exóticos como naves espaciales tripuladas o tan comunes como turbinas eólicas. Al igual que en el análisis predictivo, los sensores conectados al objeto físico recopilan datos del mundo real que luego se asignan a un modelo virtual. Al monitorizar el gemelo digital del activo, los gestores pueden detectar conocimientos cruciales sobre cómo reacciona el activo a su entorno, y desarrollar estrategias para mejorar su fiabilidad.
Los líderes empresariales saben lo importante que es comprender en profundidad cuándo es probable que fallen sus activos, para poder tomar medidas inmediatas que reduzcan el riesgo para las operaciones generales de la empresa. La gestión del rendimiento de los activos, o APM, ayuda a los responsables de la toma de decisiones a mejorar los conocimientos de gestión de activos con capacidades de automatización, análisis e inteligencia artificial (IA).
Gracias a la monitorización remota con IA, el análisis de causas raíz, el análisis de modos de fallo (FMEA), la visión artificial y el mantenimiento predictivo, APM ayuda a las empresas modernas a reducir las reparaciones imprevistas, gestionar los riesgos, alargar la vida útil de los activos y aumentar la rentabilidad.
Gestión de activos empresariales (EAM) y CMMS
La gestión de activos empresariales (EAM) es un sistema que combina software y servicios para ayudar a las organizaciones a mantener, controlar y optimizar la calidad de los activos operativos a lo largo de su ciclo de vida. Dada la cantidad de datos que se generan a través del IoT, los responsables de mantenimiento confían cada vez más en el software de gestión y en el análisis de datos mejorado con IA para ayudarles a tomar decisiones más informadas. El objetivo del EAM es siempre mejorar la fiabilidad de los equipos, aumentar el tiempo de actividad productiva y reducir los costes operativos.
Muchas iniciativas de EAM funcionan en conjunto con un sistema informatizado de gestión del mantenimiento (CMMS) para ayudar a los departamentos de mantenimiento a centralizar la información vital de los activos. Un CMMS indica a los gestores de mantenimiento dónde se encuentra un activo, qué tipo de servicios o reparaciones necesita y quién debe realizarlos. Un CMMS sólido puede mejorar la planificación del mantenimiento al hacer que la información sobre un activo sea inmediatamente accesible y auditable.
La fiabilidad de los activos ofrece a las empresas modernas tranquilidad en lo que respecta a sus recursos más valiosos. Al implementar las tecnologías punta disponibles y aplicar rigurosas estrategias de gestión del mantenimiento, así como métricas clave como el MTBF y el MTTR, las empresas pueden reducir costes, aumentar la fiabilidad de los activos y maximizar el retorno de la inversión (ROI) de sus activos más valiosos.
Entre los beneficios de una gran fiabilidad de los activos se incluyen los siguientes:
La fiabilidad de los activos depende de un enfoque sólido y coordinado de la gestión de activos que incorpore las soluciones tecnológicas más recientes disponibles. IBM® Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a mejorar la fiabilidad de los activos mediante mejores operaciones de mantenimiento.
IBM® Maximo permite evolucionar del mantenimiento programado al mantenimiento predictivo basado en el estado, con conocimientos en tiempo real. Tiene un historial probado ayudando a las empresas a mejorar el rendimiento de los activos, a prolongar su vida útil y a reducir los costes y el tiempo de inactividad.
