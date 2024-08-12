Los AIOP se refieren a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para mejorar y automatizar diversos aspectos de las operaciones de TI (ITOps).

La tecnología de IA permite que los dispositivos informáticos imiten las funciones cognitivas típicamente asociadas con las mentes humanas (aprendizaje, percepción, razonamiento y resolución de problemas, por ejemplo). Y el aprendizaje automático—un subconjunto de la IA—se refiere a un amplio conjunto de técnicas para entrenar un ordenador para aprender de sus entradas utilizando datos existentes y uno o más métodos de “formación” (en lugar de ser programado explícitamente). Las tecnologías de ML ayudan a los ordenadores a lograr la inteligencia artificial.

Por ello, AIOps está diseñado para aprovechar las capacidades de generación de datos e información para ayudar a las organizaciones a gestionar pilas de TI cada vez más complejas.

MLOps es un conjunto de prácticas que combina el ML (machine learning) con la ingeniería de datos tradicional y DevOps para crear una línea de montaje para crear y ejecutar modelos de ML fiables, escalables y eficientes. Ayuda a las empresas a optimizar y automatizar el ciclo de vida del ML de extremo a extremo, que incluye la recopilación de datos, la creación de modelos (basados en fuentes de datos del ciclo de vida de desarrollo de software), la implementación de modelos, la orquestación de modelos, la monitorización del estado y los procesos de gobierno de datos.

MLOps ayuda a garantizar que todos los involucrados, desde científicos de datos hasta ingenieros de software y personal de TI, puedan colaborar y monitorizar y mejorar continuamente los modelos para maximizar su precisión y rendimiento.

Tanto AIOps como MLOps son prácticas fundamentales para las empresas actuales; cada uno aborda necesidades de ITOps distintas pero complementarias. Sin embargo, difieren fundamentalmente en su propósito y nivel de especialización en entornos de IA y ML.

Mientras que AIOps es una disciplina integral que incluye una variedad de iniciativas de análisis e IA destinadas a optimizar las operaciones de TI, MLOps se ocupa específicamente de los aspectos operativos de los modelos de ML, promoviendo una implementación eficiente, monitorización y mantenimiento.

Aquí hablaremos de las diferencias clave entre AIOps y MLOps y cómo cada uno ayuda a equipos y empresas a abordar distintos retos de TI y ciencia de datos.