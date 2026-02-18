Los profesionales de planificación y análisis financiero (FP&A) se están preparando para un cambio masivo en 2026, ya que los avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando el futuro de la FP&A.

En medio de la volatilidad del mercado, la interrupción de la cadena de suministro global y los cambios en el comportamiento de los clientes, los directores financieros (CFO) están midiendo el éxito de la FP&A más allá del rendimiento de los informes financieros. En su lugar, buscan a los equipos financieros como socios estratégicos y guías en tiempos de incertidumbre.

Los equipos de FP&A están bajo presión para ofrecer previsiones financieras dinámicas y agilidad empresarial, pero muchos siguen limitados por los flujos de trabajo heredados y los procesos manuales que dificultan actuar con rapidez. La forma en que funcionaba la FP&A hace 10 años ya no será suficiente en 2026.

Para adaptarse a este nuevo entorno, los profesionales de FP&A buscan herramientas de análisis avanzado que les proporcionen respuestas incluso antes de que las soliciten, así como un departamento financiero que oriente la toma de decisiones en tiempo real.

Este resumen destaca las tendencias más destacadas de FP&A que darán forma a 2026. También es importante destacar que no todas las tendencias se centran en la IA. Sin embargo, todas comparten un objetivo común: transformar los informes financieros en perspectivas procesables que impulsen una mejor toma de decisiones para los profesionales de las finanzas.