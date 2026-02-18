Los profesionales de planificación y análisis financiero (FP&A) se están preparando para un cambio masivo en 2026, ya que los avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando el futuro de la FP&A.
En medio de la volatilidad del mercado, la interrupción de la cadena de suministro global y los cambios en el comportamiento de los clientes, los directores financieros (CFO) están midiendo el éxito de la FP&A más allá del rendimiento de los informes financieros. En su lugar, buscan a los equipos financieros como socios estratégicos y guías en tiempos de incertidumbre.
Los equipos de FP&A están bajo presión para ofrecer previsiones financieras dinámicas y agilidad empresarial, pero muchos siguen limitados por los flujos de trabajo heredados y los procesos manuales que dificultan actuar con rapidez. La forma en que funcionaba la FP&A hace 10 años ya no será suficiente en 2026.
Para adaptarse a este nuevo entorno, los profesionales de FP&A buscan herramientas de análisis avanzado que les proporcionen respuestas incluso antes de que las soliciten, así como un departamento financiero que oriente la toma de decisiones en tiempo real.
Este resumen destaca las tendencias más destacadas de FP&A que darán forma a 2026. También es importante destacar que no todas las tendencias se centran en la IA. Sin embargo, todas comparten un objetivo común: transformar los informes financieros en perspectivas procesables que impulsen una mejor toma de decisiones para los profesionales de las finanzas.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Hasta hace poco, una parte importante del rol de FP&A incluía tareas tediosas como la entrada manual de datos y la consolidación de hojas de cálculo. Los avances tecnológicos, como la IA y la automatización, están redefiniendo las organizaciones de FP&A a través de perspectivas más profundas y análisis más exhaustivos.
La IA en la FP&A está ganando popularidad. Según una investigación reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los CFO afirman que la IA es parte integral de su estrategia de transformación financiera. Desafortunadamente, la implementación sigue siendo un obstáculo importante para muchos CFO.
Los líderes financieros están dejando atrás la fase experimental con la IA y pasando a utilizarla en el día a día, dando prioridad de forma deliberada a las inversiones en tecnología.
Las organizaciones están introduciendo agentes de IA y capacidades de automatización del flujo de trabajo para automatizar la ingesta de datos, el análisis de presupuestos y la generación de narrativas. Estas herramientas permiten a los profesionales de FP&A convertirse en business partners estratégicos en toda la organización y centrarse en las perspectivas y la acción. Con estos nuevos activos, los equipos financieros pueden tomar decisiones rápidas basadas en perspectivas y previsiones basadas en datos en tiempo real, en lugar de dedicar un tiempo excesivo a gestionar datos y analizar cifras.
Los modelos de machine learning (ML) mejoran continuamente la precisión de las previsiones aprendiendo de nuevos datos y ajustando dinámicamente las suposiciones. Como resultado, los ciclos de planificación se comprimen de semanas a horas.
Los CFO se están dando cuenta rápidamente de los beneficios de la IA y la están aplicando en todos los procesos financieros. Según el informe del IBV, más de cuatro de cada cinco CFO afirman que es importante adoptar la IA tradicional en la planificación y el análisis financieros y en el proceso de compra a pago.
La IA, y ahora la IA generativa, está ayudando a los equipos financieros a anticiparse a los resultados en lugar de limitarse a reaccionar. Estos avances tecnológicos permiten a los equipos financieros ofrecer previsiones a escala, respaldar la toma de decisiones estratégicas y reforzar la alineación con la estrategia empresarial.
La apuesta por el análisis predictivo está en consonancia con los objetivos de una organización moderna, ya que permite anticipar los riesgos y facilitar una planificación de negocio dinámica mediante modelos basados en escenarios y paneles de control impulsados por IA.
El análisis predictivo está impulsando procesos de planificación integrada que conectan diferentes partes del negocio en una vista única y continua. Las modernas soluciones de software FP&A pueden integrarse de manera fluida con las hojas de cálculo Excel existentes y con las herramientas de gestión de la relación con el cliente (CRM) y de planificación de recursos empresariales (ERP). Esta tecnología puede conectar las finanzas, las operaciones, el personal y la cadena de suministro para permitir a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos y agilizar los flujos de trabajo que antes estaban aislados.
Los equipos financieros están utilizando análisis para optimizar las funciones presupuestarias mediante la planificación de escenarios, evaluando el impacto de la volatilidad del mercado y el comportamiento de los clientes. La FP&A integrada reúne datos y métricas en un modelo único e integrado que puede garantizar la alineación desde objetivos específicos hasta la ejecución operativa.
Un enfoque de análisis predictivo está transformando las funciones financieras de un simple proceso anual a una función de planificación continua. Una previsión continua se adapta a medida que cambian las condiciones del mercado, mientras que la planificación de escenarios se vuelve accesible para los líderes empresariales de toda la organización. Las finanzas ya no actúan como guardianas de los modelos, sino como orquestadoras de perspectivas.
Al incorporar el análisis predictivo en la planificación integrada, la FP&A está fortaleciendo la calidad y la velocidad de las decisiones. Los líderes obtienen claridad sobre los compromisos antes de comprometer capital o recursos. En 2026, las organizaciones que conecten la predicción con la planificación posicionarán a la FP&A como un socio estratégico que ayuda a dar forma a los resultados en lugar de interpretarlos.
La situación actual, económica y geopolítica, exige equipos de FP&A resilientes. Los equipos tienen que detectar el riesgo desde el principio y responder con decisión sin perjudicar la rentabilidad. La FP&A moderna proporciona la estructura, los datos y la inteligencia necesarios para construir esa resiliencia.
Los equipos de finanzas están recurriendo a una arquitectura basada en la nube para ayudar a garantizar la continuidad y la escalabilidad. Al aplicar análisis avanzados, se identifican vulnerabilidades en los ingresos, los precios y la liquidez. Además, los equipos modernos de FP&A están simulando múltiples escenarios para comprender la exposición a la baja y las vías de recuperación. Estas capacidades permiten a las organizaciones convertir los datos históricos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) en inteligencia empresarial.
Los equipos resilientes de FP&A están automatizando procesos y estandarizando modelos de datos como parte de su base. Los procesos automatizados reducen la dependencia del esfuerzo manual y permiten a los equipos reasignar la capacidad y centrarse en las asociaciones. Con un modelo de datos estandarizado, los equipos de FP&A están creando una única fuente fiable y mejorando la confianza y la coordinación con las partes interesadas.
Los equipos de FP&A pueden ser resilientes en 2026 siendo proactivos y preparados. Las funciones de un equipo de FP&A están ahí para dotar a los líderes de perspectivas claras que infundan la confianza necesaria para tomar decisiones difíciles bajo presión. Al modernizar las herramientas y los procesos, las finanzas se convierten en una fuerza estabilizadora que ayuda a la organización a absorber los resultados impredecibles y a trabajar en consecuencia.
Los líderes de FP&A deben combinar la inversión sostenida en plataformas modernas con la mejora deliberada del talento financiero. Un doble enfoque puede asegurar que los equipos de FP&A comprendan plenamente el valor de la analítica avanzada, la IA y la automatización. Los profesionales de FP&A están ampliando sus descripciones de trabajo más allá del análisis financiero tradicional y se están volviendo más multifacéticos.
Están desarrollando fluidez en conceptos de ciencia de datos, modelado de escenarios y narración empresarial. Al mismo tiempo, el análisis predictivo y las plataformas intuitivas están reduciendo las barreras técnicas, lo que permite a los equipos probar cosas nuevas e iterar sin depender del departamento de TI.
El debate en torno a este tipo de inversión es popular en plataformas de redes sociales como LinkedIn o X. Los profesionales del sector hablan con frecuencia de la importancia de invertir en tecnología y mantener la plantilla.
Por otra parte, las organizaciones están rediseñando los roles y las trayectorias profesionales para adaptarse al cambiante panorama de FP&A. La función de FP&A está pasando de la elaboración de informes transaccionales a puestos de asesoramiento basados en perspectivas. Este cambio está atrayendo talentos con habilidades financieras y tecnológicas. El aprendizaje continuo se integra en el modelo operativo, respaldado por la formación digital y las comunidades colaborativas.
Al alinear la inversión en tecnología con la transformación del personal, FP&A está creando una ventaja sostenible. En 2026, las organizaciones financieras más eficaces no serán las que implementen la tecnología más avanzada, sino las que capaciten a equipos más competentes para utilizarla.
Históricamente, FP&A operaba en un silo, separado de otras partes del negocio. Se presentaron las solicitudes presupuestarias, los equipos de FP&A las tramitaron y ahí quedó todo.
Ahora, con la planificación financiera integrada, los equipos financieros desempeñan un papel central a la hora de alinear la intención financiera con la realidad operativa. Las organizaciones empiezan a reconocer que una estrategia tiene éxito cuando la colaboración entre finanzas y operaciones permanece alineada.
Este cambio se está impulsando a través de plataformas de datos integradas que vinculan los modelos financieros con controladores operativos como la capacidad, la productividad y la demanda de los clientes. Los equipos de FP&A están transformando los objetivos estratégicos en metas operativas cuantificables, estableciendo la responsabilidad de cada stakeholder. Cuando se produce un problema, se puede resolver rápidamente analizando un conjunto de datos unificado en lugar de señalar con el dedo a determinados empleados o equipos.
Además, la modelización de escenarios y la modelización financiera están reforzando esta alineación. Los departamentos de finanzas y operaciones pueden evaluar conjuntamente las ventajas y desventajas y los riesgos, lo que ayuda a los líderes financieros a establecer prioridades que generen valor sostenible. Al adoptar esta alineación, los equipos de FP&A ganan claridad, rapidez y disciplina en la ejecución, convirtiendo los modelos financieros en objetivos claros.
De cara al 2026, la conclusión principal es que la función de FP&A debe reinventarse para tener éxito. El cambio hacia la creación de valor ya está aquí, y requiere un cambio claro en prioridades y objetivos. El reto al que se enfrentarán la mayoría de las organizaciones es contar con los recursos y procesos necesarios para respaldar este nivel de transformación.
Los equipos de FP&A se enfrentan a un trabajo importante para modernizar su empresa. Esta transformación requerirá que las partes interesadas establezcan objetivos claros, mantengan una mente abierta y tengan en cuenta las siguientes directrices:
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.