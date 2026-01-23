Operaciones de negocio

¿Qué es la agilidad empresarial?

Publicado el 23 de enero de 2026
Mujer frente a un ordenador
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Agilidad empresarial, definida

La agilidad empresarial es la capacidad de una organización para detectar de forma proactiva los cambios internos y externos y adaptarse rápidamente mediante soluciones innovadoras con el fin de generar valor empresarial.

Ante la creciente lista de dificultades a nivel mundial, las organizaciones deben contar con las herramientas necesarias para ser adaptables y flexibles en sus formas de trabajar.

La agilidad empresarial no es una metodología única, sino una forma de describir el conjunto de capacidades y comportamientos organizativos que permiten a una empresa alcanzar su objetivo con flexibilidad y agilidad. Para satisfacer las necesidades de los clientes al ritmo actual del mercado, las organizaciones están recurriendo a nuevos avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA), la IA generativa y la automatización. Estas tecnologías ayudan a crear experiencias del cliente de mayor valor.

Los directores ejecutivos (CEO) están reconociendo la demanda de enfoques innovadores, transformación digital y prácticas ágiles. Un estudio reciente del IBM® Institute for Business Value reveló que más de la mitad de los CEO afirman que su organización está adoptando agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala.

“A medida que la IA lo cambia todo, el éxito ya no vendrá de simplemente hacer lo mismo mejor”, según la guía del CEO de 2025, publicada por el IBM Institute for Business Value.

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Qué significa la agilidad empresarial para las organizaciones hoy en día

La agilidad empresarial significa buscar y aprovechar oportunidades que benefician a los clientes y a las partes interesadas. Las empresas ágiles responden de forma rápida y eficaz a las amenazas y oportunidades, al mismo tiempo que crean un mayor valor para los clientes, la productividad de los empleados y las partes interesadas.

No existe un conjunto de principios ni un conjunto de prácticas prescritas para la agilidad empresarial. Sin embargo, la base de la misma es valorar a las personas y sus interacciones, impulsar iniciativas sólidas de toma de decisiones y centrarse en la mejora continua en toda la organización.

La era de la disrupción, el tenso clima geopolítico y los rápidos cambios tecnológicos están ejerciendo una enorme presión sobre las organizaciones para que adopten una mentalidad ágil y un desarrollo iterativo. Lo que inicialmente fue un concepto surgido del desarrollo de software se ha ampliado ahora a una escala más amplia, impulsando la toma de decisiones basada en datos y estrategias más inteligentes de mitigación de riesgos.

Un estudio reciente del Business Agility Institute postula que la agilidad empresarial está aportando un valor cuantificable a pesar de las disrupciones ajenas a su control. El informe concluye que la resiliencia es el factor diferenciador clave a la hora de poner evaluar la agilidad empresarial. Los datos muestran que la agilidad se correlaciona con una alta satisfacción del cliente, una mayor eficiencia operativa y un rendimiento financiero más predecible.

Las organizaciones participantes que mejoraron materialmente sus capacidades de agilidad empresarial entre 2024 y 2025 experimentaron un aumento medio del 10,3 % en los ingresos por empleado. Por el contrario, las organizaciones que informaron de una disminución de los niveles de agilidad empresarial registraron un aumento menor, del 3,5 %, según el informe.

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Los pilares básicos de la agilidad empresarial

Si bien la agilidad empresarial no es un marco exacto, se trata de una mentalidad que se desarrolla mediante el aprendizaje continuo y el liderazgo ágil. Una organización ágil requiere colaboración interfuncional y un entorno empresarial inclusivo.

Cultura

La agilidad empresarial requiere principios ágiles. La cultura de una organización ágil valora la creatividad, la transparencia y el entusiasmo por buscar nuevas oportunidades. Convertirse en una organización ágil requiere un entorno cambiante que fomente la experimentación y recompense la adaptabilidad.
Personas

La verdadera agilidad empresarial proviene de los miembros del equipo empoderados dentro de una organización y de su disposición a trabajar de manera interdepartamental. El compromiso de los empleados es clave para garantizar que los equipos, los objetivos y las estrategias estén alineados para lograr el máximo impacto e impulsar decisiones estratégicas y fundamentadas.
Gobierno

Una estrategia de gobierno clara es vital para la agilidad organizativa y garantiza que los objetivos sean claros y que existan procesos de gestión de riesgos. Con datos y métricas en tiempo real, los recursos pueden asignarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de comercialización y mantiene una ventaja competitiva.
Liderazgo

Con un marco ágil, los líderes de una organización van más allá de los modelos y estructuras organizativas tradicionales. En lugar de jerarquías rígidas, fomentan la autonomía, la colaboración y las estructuras autoorganizadas.

Cuatro beneficios de la agilidad empresarial

Una organización ágil tiene muchas ventajas, entre ellas la eliminación de los silos organizativos y el refuerzo de los equipos interfuncionales.

1. Enfoque centrado en el cliente

La agilidad empresarial mantiene al cliente en el centro de cada decisión. Los equipos recopilan feedback y analizan datos de uso para responder rápidamente a las necesidades cambiantes.

Este enfoque ayuda a las organizaciones a ofrecer productos y servicios que resuelven problemas reales y crean valor medible a lo largo del tiempo. Al alinear las prioridades con los resultados para el cliente, las empresas ágiles mejoran la satisfacción, agilizan el desarrollo de soluciones y generan confianza.

2. Toma de decisiones acelerada

Las organizaciones ágiles capacitan a los equipos para tomar decisiones fundamentadas con rapidez. Los líderes establecen objetivos claros, mientras que los equipos utilizan datos y análisis en tiempo real para actuar sin aprobaciones innecesarias.

Este enfoque reduce los retrasos, mejora la capacidad de respuesta y ayuda a la empresa a aprovechar las oportunidades a medida que surgen. Las decisiones más rápidas también limitan el riesgo al permitir que los equipos prueben, aprendan y se adapten antes de que los pequeños problemas se conviertan en problemas costosos.

3. Cultura de mejora continua

La agilidad empresarial puede aplicarse a diversos tipos de estrategias empresariales. El enfoque ágil promueve una cultura de aprendizaje continuo y métodos ágiles de mejora. Los equipos revisan periódicamente los resultados, miden el rendimiento y aplican las lecciones aprendidas.

Esta disciplina impulsa una mayor calidad, reduce los defectos y mejora la eficiencia con el tiempo. Al perfeccionar continuamente los procesos y las soluciones, las organizaciones se mantienen competitivas y mejor preparadas para el cambio.

4. Mayor adaptabilidad

Las empresas ágiles se adaptan rápidamente a los cambios del mercado, los avances tecnológicos y las nuevas normativas. Los equipos reordenan las prioridades del trabajo y ajustan las estrategias sin interrumpir las operaciones.

Esta adaptabilidad aumenta la resiliencia y ayuda a las organizaciones a mantener el impulso durante la incertidumbre, a la vez que siguen aportando valor.

Buenas prácticas de agilidad empresarial

Una transformación ágil requiere una estrategia ágil. La capacidad de una organización para volverse ágil depende de su apertura a una planificación flexible y dinámica, al feedback continuo y a la optimización.

  • Formalice una declaración de visión: defina dónde pretende estar la organización en 1, 5 y 10 años. Colabore con las partes interesadas clave para elaborar una visión clara y convincente que pueda compartirse tanto a nivel interno como externo. Esta declaración se convierte en el punto de referencia de la organización, guiando la toma de decisiones y alineando a los equipos. La visión define el destino, mientras que una estrategia ágil determina cómo llegar hasta allí.
  • Cree una hoja de ruta: elabore una hoja de ruta flexible que vincule el trabajo directamente con los resultados previstos, en lugar de con entregables fijos. Identifique los objetivos clave que impulsen la visión e incluya criterios de éxito claros. Proporcione la orientación suficiente para iniciar los proyectos con confianza, a la vez que permite a los equipos adaptarse e iterar. Este enfoque ayuda a los equipos a decidir cuándo invertir, ajustar o cambiar de rumbo en función de los resultados.
  • Ejecute de forma continua: establezca una cadencia regular para revisar las iniciativas, iniciar nuevos trabajos y compartir el progreso en toda la organización. Defina con qué frecuencia revisa la dirección la estrategia y cómo se transmiten las actualizaciones a los empleados. Permitir a los equipos individuales la autonomía para elegir sus propios ritmos de reunión y herramientas puede garantizar la alineación sin sacrificar la flexibilidad.
  • Implemente la estrategia en un área: ponga en marcha una estrategia ágil en un único ámbito donde sea probable el éxito. Utilice esta prueba piloto como caso de éxito para demostrar el valor, identificar retos y perfeccionar las prácticas. Aborde cuestiones como las carencias de habilidades o la resistencia mediante formación y coaching específicos. Una vez demostrado, amplíe la estrategia gradualmente a todos los equipos y departamentos.

Agilidad empresarial en el trabajo

Un excelente ejemplo de empresa con mentalidad ágil es Solar Coca-Cola, el segundo mayor embotellador de Coca-Cola en Brasil. La empresa adquirió otras empresas embotelladoras en Brasil y, al mismo tiempo, avanzó hacia una mayor descentralización de su negocio. En este momento, el proveedor de soluciones de Solar, CTI Global, un IBM Business Partner, intervino para optimizar los procesos con el fin de que fueran más rápidos y precisos.

En poco más de cinco meses, CTI diseñó e implementó una solución de planificación integrada que Solar ahora mantiene por su cuenta. Llevó a cabo este proceso mediante la integración de IBM Planning Analytics con la plataforma IBM Cognos Analytics ya existente de Solar, que la empresa utilizaba históricamente para la elaboración de informes financieros.

Parte de la fase de transferencia de conocimientos consistió en que miembros designados del equipo financiero aprendieran a utilizar las funciones de reglas de negocio dentro de la plataforma Planning Analytics. Este intercambio de conocimientos pone de manifiesto un enfoque ágil, la colaboración entre departamentos y la ventaja competitiva de la que Solar dispone ahora gracias a su experiencia en el sector.

“El hecho de que podamos confiar en nosotros mismos para adaptar el sistema según sea necesario nos proporciona una gran flexibilidad”, afirmó Hermeson Anibal Marques, ejecutivo sénior de Solar. “Y eso significa que nuestro equipo es más eficiente y más productivo”.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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