¿Qué es la agilidad empresarial?

La agilidad empresarial significa buscar y aprovechar oportunidades que benefician a los clientes y a las partes interesadas. Las empresas ágiles responden de forma rápida y eficaz a las amenazas y oportunidades, al mismo tiempo que crean un mayor valor para los clientes, la productividad de los empleados y las partes interesadas.

No existe un conjunto de principios ni un conjunto de prácticas prescritas para la agilidad empresarial. Sin embargo, la base de la misma es valorar a las personas y sus interacciones, impulsar iniciativas sólidas de toma de decisiones y centrarse en la mejora continua en toda la organización.

La era de la disrupción, el tenso clima geopolítico y los rápidos cambios tecnológicos están ejerciendo una enorme presión sobre las organizaciones para que adopten una mentalidad ágil y un desarrollo iterativo. Lo que inicialmente fue un concepto surgido del desarrollo de software se ha ampliado ahora a una escala más amplia, impulsando la toma de decisiones basada en datos y estrategias más inteligentes de mitigación de riesgos.

Un estudio reciente del Business Agility Institute postula que la agilidad empresarial está aportando un valor cuantificable a pesar de las disrupciones ajenas a su control. El informe concluye que la resiliencia es el factor diferenciador clave a la hora de poner evaluar la agilidad empresarial. Los datos muestran que la agilidad se correlaciona con una alta satisfacción del cliente, una mayor eficiencia operativa y un rendimiento financiero más predecible.

Las organizaciones participantes que mejoraron materialmente sus capacidades de agilidad empresarial entre 2024 y 2025 experimentaron un aumento medio del 10,3 % en los ingresos por empleado. Por el contrario, las organizaciones que informaron de una disminución de los niveles de agilidad empresarial registraron un aumento menor, del 3,5 %, según el informe.