¿Qué es la productividad de los empleados?

Mejorar la productividad de los empleados es un componente crucial del éxito organizacional. La mejora de la productividad permite a los empleados alcanzar los objetivos más rápido y de forma más eficiente, lo que se traduce en un ahorro de costes y una mayor rentabilidad. También contribuye a la satisfacción de los empleados.

Un componente importante de la productividad es la eliminación o automatización de tareas rutinarias o tediosas que no requieren una gran cantidad de aportación cognitiva humana. En los últimos años, las organizaciones han implementado todo tipo de flujos de trabajo con IA para automatizar tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y dinero a la empresa y, a menudo, libera tiempo a los empleados para que se concentren en trabajos más interesantes y de "alto nivel" que requieren las habilidades cognitivas únicas que los humanos están más preparados para proporcionar.