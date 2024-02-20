¿Qué es la productividad de los empleados?

Publicado: 20 de febrero de 2024
Colaborador: Cole Stryker
La productividad de los empleados mide la eficiencia y eficacia con la que un trabajador o un grupo de trabajadores contribuyen a lograr los objetivos de la organización. Es un indicador clave de rendimiento (KPI) que mide el resultado del trabajo en relación con las aportaciones de tiempo, esfuerzo y recursos.
Mejorar la productividad de los empleados es un componente crucial del éxito organizacional. La mejora de la productividad permite a los empleados alcanzar los objetivos más rápido y de forma más eficiente, lo que se traduce en un ahorro de costes y una mayor rentabilidad. También contribuye a la satisfacción de los empleados.
Un componente importante de la productividad es la eliminación o automatización de tareas rutinarias o tediosas que no requieren una gran cantidad de aportación cognitiva humana. En los últimos años, las organizaciones han implementado todo tipo de flujos de trabajo con IA para automatizar tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y dinero a la empresa y, a menudo, libera tiempo a los empleados para que se concentren en trabajos más interesantes y de "alto nivel" que requieren las habilidades cognitivas únicas que los humanos están más preparados para proporcionar.
La evaluación de la productividad de los empleados puede involucrar varias métricas, en función del trabajo y los objetivos de la organización. Las métricas pueden incluir el volumen de producción, los ingresos por ventas, las tasas de finalización del proyecto, la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Para lograr los objetivos que cuantifican estas métricas, los gestores y analistas de productividad en el lugar de trabajo analizan muchos factores que pueden mejorarse mediante la adopción de diversas prácticas recomendadas y metodologías.
El proceso de planificar y asignar el tiempo de forma eficaz para realizar las tareas. Los flujos de trabajo engorrosos o ineficientes, los procedimientos poco claros y los procesos redundantes pueden reducir la productividad. Las herramientas o métodos de seguimiento del tiempo pueden monitorizar cómo los empleados organizan su tiempo, lo que ayuda a identificar las áreas de ineficiencia y a proporcionar información sobre la distribución de la carga de trabajo.
El nivel de experiencia y competencia que poseen los empleados en sus funciones. Los empleados pueden tener dificultades para realizar las tareas si carecen de las habilidades o la formación necesarias, o si no entienden bien sus funciones, responsabilidades y objetivos organizativos.
El comportamiento de los líderes empresariales puede tener un gran impacto en la productividad. La calidad de las prácticas de liderazgo y gestión puede afectar significativamente a la productividad de los empleados. Un buen liderazgo tiende a inspirar el trabajo duro a lo largo de la jornada laboral. Las prácticas de gestión ineficaces o una cultura empresarial tóxica pueden conducir a la comunicación o la desmotivación, lo que repercute de manera negativa en la productividad. Las herramientas y enfoques eficaces de gestión de productos pueden reducir las ineficiencias en los flujos de trabajo.
Factores como la distribución espacial del espacio de trabajo físico para la comodidad y la eficiencia, la cultura organizativa y la disponibilidad de herramientas y recursos que los empleados necesitan para completar las tareas. Los altos niveles de estrés, el exceso de horas de trabajo, la microgestión y la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal pueden contribuir al agotamiento y a la disminución de la productividad. Por el contrario, un entorno de trabajo positivo puede dar lugar a una alta satisfacción laboral y a una mayor calidad del trabajo, lo que en última instancia contribuye a los resultados finales.
El grado en el que los empleados están motivados y comprometidos con su trabajo, que puede verse afectado por la remuneración y otros incentivos materiales, el reconocimiento y el sentido de propósito. De lo contrario, los empleados productivos pueden experimentar una falta de motivación si no encuentran su trabajo desafiante, atractivo o gratificante. Las funciones, responsabilidades y expectativas de desempeño claramente definidas con KPI definidos motivan y capacitan a los trabajadores a realizar su trabajo para cumplir esas expectativas.
El uso de tecnologías y herramientas adecuadas que mejoren la eficacia y agilicen los procesos. Las metodologías anticuadas o el mal funcionamiento de las herramientas pueden provocar frustración y retrasos.
La accesibilidad, la disponibilidad y la claridad de los canales de comunicación que respaldan el trabajo en equipo y la capacidad de los trabajadores para recibir instrucciones y comentarios. Una comunicación poco clara o la falta de comunicación pueden dar lugar a malentendidos y reducir la productividad del personal.
Para evaluar la productividad de los empleados, las organizaciones tienen que poder medir los niveles de productividad. Esto implica evaluar el rendimiento y la eficiencia de los empleados a medida que completan sus tareas y desempeñan sus funciones. Hay dos categorías que describen las formas más comunes de medir la productividad de una persona o un equipo: cuantitativa y cualitativa.
Los gestores y analistas pueden medir el volumen de trabajo completado en un plazo determinado, o la cantidad de tiempo que se tarda en completar un volumen específico de trabajo: dos formas de ver los mismos datos. Otras métricas cuantitativas de la productividad pueden ser el número de unidades producidas, las tareas realizadas o los proyectos terminados. Para las funciones relacionadas con las ventas, se puede realizar un seguimiento de los ingresos por ventas, el número de acuerdos cerrados o las tasas de captación de clientes. Los KPI de ventas pueden incluir las tasas de conversión o los ingresos medios por cliente. Las métricas financieras como los ingresos por empleado y el coste por producción ayudan a contextualizar el éxito financiero de un determinado flujo de trabajo, proyecto o grupo.
Por supuesto, el éxito no solo se ve afectado por la cantidad de producción, sino también por la calidad. Se pueden medir las tasas de defectos o errores y hay innumerables formas de medir la satisfacción del cliente, que normalmente se correlaciona con la calidad del resultado. Encuestas en línea, opinión en las redes sociales, tasa de abandono, volumen del servicio de atención al cliente: hay muchas formas de medir si los usuarios finales están satisfechos o no con los productos que les han entregado los empleados. Las revisiones gerenciales y por pares, junto con las autoevaluaciones, pueden ayudar a captar los aspectos abstractos o difíciles de medir de la productividad general. Las pruebas y las evaluaciones del rendimiento pueden ayudar a evaluar lo bien que los empleados saben utilizar sus herramientas de forma eficaz y cumplir las expectativas de los directivos.
Una combinación de métricas cuantitativas y cualitativas puede ayudar a las organizaciones a comprender mejor cómo aumentar la productividad de los empleados.
La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel importante en la mejora de la productividad de los empleados de varias maneras. Estos son algunos de los casos de uso más comunes y efectivos.
La IA puede encargarse de las tareas rutinarias, liberando a los empleados para que se centren en aspectos más complejos y creativos de su trabajo. Tareas como la introducción de datos, la gestión de archivos y la generación de informes pueden ser realizadas ahora rápidamente por la IA con un alto nivel de precisión, superando en algunos casos el rendimiento humano medio.
Los chatbots y los agentes virtuales con IA pueden gestionar las consultas básicas de los clientes, lo que reduce la carga de los equipos humanos de atención al cliente. Esto permite a los empleados centrarse en los problemas más complejos de los clientes que requieren un toque humano.
La IA puede analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa, proporcionando información que puede ayudar en los procesos de toma de decisiones. El análisis predictivo puede ayudar a prever tendencias, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y planificar de manera más efectiva.
Los chatbots y asistentes virtuales con IA pueden gestionar las consultas rutinarias, lo que permite a los empleados acceder a la información y al soporte de forma más eficiente. Esto puede agilizar la comunicación y reducir el tiempo dedicado a las tareas administrativas básicas.
La IA puede adaptar los programas de formación y desarrollo en función de las necesidades individuales de los empleados y de sus estilos de aprendizaje, lo que optimiza el proceso de aprendizaje. Las plataformas de aprendizaje adaptativo pueden ajustar el contenido y el ritmo para adaptarse al progreso de cada empleado.
La IA puede ayudar a monitorizar el rendimiento de los empleados, proporcionando feedback en tiempo real y sugerencias de mejora. El análisis predictivo puede identificar posibles problemas, lo que permite una intervención proactiva antes de que la productividad se vea afectada. Los sensores del Internet de las cosas pueden ayudar a cuantificar el rendimiento de los flujos de trabajo manuales.
La IA puede analizar patrones de flujo de trabajo y sugerir optimizaciones, lo que ayuda a los equipos a agilizar los procesos y eliminar los cuellos de botella. Las herramientas de programacion inteligentes pueden optimizar los tiempos de las reuniones, las asignaciones de tareas y los cronogramas de los proyectos.
La IA generativa permite a los empleados crear contenido rápidamente o con un mayor nivel de complejidad. Los vendedores pueden generar un discurso personalizado para el cliente en segundos, los ingenieros pueden traducir rápidamente el código de un idioma a otro y los diseñadores pueden generar y manipular activos de imagen, video y audio en lugar de crearlos desde cero.
Es crucial implementar las tecnologías de IA con cuidado, teniendo en cuenta las implicaciones éticas, la protección de los datos y el impacto potencial en la fuerza laboral. Además, proporcionar formación y apoyo adecuados a los empleados para que se adapten a los cambios impulsados por la IA es esencial para una implementación exitosa y una mejora general de la productividad.
Dada la introducción de sistemas de IA y sensores IoT, los gestores pueden medir más aspectos de la experiencia de los empleados que nunca. El campo de la productividad de los empleados avanza muy rápidamente. Estas son algunas tendencias generales que se deben tener en cuenta.
Como se ha descrito en la última sección, la integración de la IA en el lugar de trabajo sigue ampliándose en los casos de uso que afectan aparentemente a todos los aspectos de la experiencia del empleado.
Los modelos de teletrabajo y trabajo híbrido están ahora firmemente en la corriente principal para los trabajadores del conocimiento. La pandemia aceleró la adopción de nuevas metodologías de gestión de proyectos y herramientas de colaboración digital como Slack y Zoom para dar cabida a colaboraciones remotas a menudo asincrónicas y mantener una alta productividad. Los horarios de trabajo flexibles, las semanas laborales comprimidas y otras alternativas se adaptan a las diversas necesidades de los miembros remotos del equipo.
Hasta hace poco, las organizaciones no prestaban mucha atención a la salud mental y el bienestar de los empleados. Hoy en día, los programas de apoyo a la salud mental y el bienestar son populares. Los empleados felices y satisfechos tienden a ser más productivos. Dicha programación podría incluir la introducción de salas de meditación, clases de yoga en el lugar, grupos de recursos para empleados e iniciativas que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Una tendencia importante ha sido adoptar un enfoque holístico de la experiencia general del empleado en el trabajo, con especial atención a los beneficios intangibles que los empleados reciben de su trabajo. Para atraer y retener a los mejores talentos, las organizaciones se dan cuenta de que deben pensar en su misión, la cultura empresarial, las oportunidades de desarrollo profesional y de habilidades, la flexibilidad en el lugar de trabajo, etc. Una buena experiencia laboral es mucho más que un cheque.
Las organizaciones aprovechan el análisis de datos para obtener información sobre los patrones de productividad de los empleados. Los enfoques basados en datos ayudan a identificar áreas de mejora, optimizar los flujos de trabajo y tomar decisiones informadas.
