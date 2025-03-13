Alfabetización en datos: la IA puede procesar grandes cantidades de datos y generar previsiones, pero no siempre acierta. Un CFO debe entender cómo funcionan los modelos de IA, detectar los posibles defectos y saber cuándo se necesita el juicio humano.



Por ejemplo, un modelo financiero impulsado por IA predice un aumento del 30 % en los ingresos el próximo trimestre en función de las tendencias históricas. Sin embargo, el CFO sabe que se avecina un cambio normativo importante que afectará a las ventas. Si el CFO confía ciegamente en la IA, la empresa podría comprometer recursos y sufrir pérdidas financieras. En su lugar, ajustan la previsión en función del conocimiento del mercado externo, garantizando una estrategia financiera más realista.



La IA solo puede trabajar con los datos que tiene: no puede tener en cuenta los cambios inesperados del mercado, los cambios legales o los movimientos estratégicos específicos de la empresa. Los CFO deben interpretar los conocimientos impulsados por IA con un ojo crítico.



Narrativa y comunicación: la IA puede generar complejos informes y proyecciones financieras, pero los números por sí solos no impulsan las decisiones, lo hacen las personas. Un CFO debe tomar los conocimientos impulsados por IA y traducirlos en narrativas empresariales convincentes que los ejecutivos, los inversores y los equipos puedan entender y poner en práctica. Por ejemplo, una herramienta de IA detecta un descenso del margen de beneficios en una línea de productos clave. En lugar de presentar los datos como un problema, el CFO es estratégico. Plantearía la cuestión como una oportunidad y aconsejaría que se recuperara el margen perdido ajustando los precios y renegociando los contratos con los proveedores. A continuación, utilizaría el análisis de escenarios generado por la IA para mostrar el impacto de los diferentes modelos de precios. Por último, elaboraría una historia convincente para los directivos en la que explicaría por qué la estrategia recomendada es la mejor opción para el futuro.







Los CFO no son solo analistas de números, sino narradores de historias empresariales que utilizan conocimientos impulsados por IA para persuadir, influir e impulsar la acción.



Pensamiento crítico: los modelos de IA solo son tan buenos como los datos con los que se entrenan. Si son sesgados, omiten datos o hacen suposiciones erróneas, la IA puede producir resultados engañosos. Un CFO debe poder cuestionar los resultados de la IA y asegurarse de que tienen sentido en un contexto empresarial real.



Por ejemplo, un sistema de IA recomienda recortes masivos de costes en el departamento de I+D (investigación y desarrollo) para mejorar la rentabilidad a corto plazo. A primera vista, este plan parece lógico, pero el CFO reconoce que recortar I+D dañaría la innovación a largo plazo y pondría en riesgo a la empresa. En lugar de seguir ciegamente las recomendaciones de la IA, el CFO equilibra la eficiencia a corto plazo con la estrategia a largo plazo, garantizando un crecimiento sostenible.



La IA no “piensa”, sino que sigue patrones. Los CFO deben actuar como un filtro, separando los conocimientos útiles de las recomendaciones erróneas que podrían perjudicar a la empresa al final.



Inteligencia emocional: la IA puede analizar datos, pero no puede generar confianza, negociar acuerdos o dirigir equipos. La capacidad de un CFO para gestionar relaciones, comprender emociones e influir en las partes interesadas es insustituible.



Por ejemplo, una empresa está pasando por una importante reestructuración y la IA sugiere despidos para reducir costes. El CFO no se limita a aceptar la recomendación de la IA. Se reúne con los jefes de departamento para comprender el impacto en la moral y las operaciones y, a continuación, explora medidas alternativas de ahorro de costes (por ejemplo, mejoras de la eficiencia o la reasignación de personal a áreas en crecimiento). Se comunica de forma transparente con los empleados, garantizando la confianza y la alineación con el liderazgo.

