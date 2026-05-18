Was ist die Varianzanalyse?

Die Varianzanalyse spielt im Finanzmanagement eine entscheidende Rolle, insbesondere für Buchhaltungsteams, die genaue historische Finanzdaten führen und die finanzielle Leistung des Unternehmens verfolgen. Diese Mitarbeitenden müssen Fehler oder Lücken in den Buchhaltungsdaten aufdecken, damit die Daten, die in die weiteren Analysen im Unternehmen einfließen, zuverlässig sind.

Unabhängig davon kann die Varianzanalyse für die Betrugserkennung wertvoll sein. Bei der Analyse werden die tatsächlichen Ergebnisse mit den erwarteten Werten verglichen, sodass ungewöhnliche Aktivitäten oder größere Abweichungen sofort erkannt und behoben werden können.

Die vielleicht wichtigste Rolle der Varianzanalyse ist die Priorisierung von Ressourcen. Bei der Analyse können gezielt Bereiche identifiziert werden, in denen die Aktivitäten nicht wie geplant verlaufen, und Korrekturmaßnahmen priorisiert werden.

Durch die Varianzanalyse erfährt beispielsweise ein Unternehmen, das fünf Produkte anbietet, dass die tatsächlichen Umsätze für zwei von ihnen niedriger sind als die prognostizierten Umsätze. Das Buchhaltungsteam kann sich dann darauf konzentrieren, was mit diesen beiden Produkten passiert, und strategische Schritte unternehmen.