Was ist die Varianzanalyse?

Eine Varianzanalyse ist der Prozess der Analyse und des Vergleichs, wie und warum die tatsächlichen Zahlen bestimmter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen von der ursprünglichen Prognose abweichen. Die Kennzahlen können indirekte Kosten, Verkaufsvolumen oder Arbeitskosten umfassen. Die durch diesen Prozess ermittelten Unterschiede werden als Varianzen bezeichnet.
Die Varianzanalyse, auch Flussanalyse genannt, vergleicht zwei Punkte von Finanzdaten. Ziel ist es, die tatsächlichen Kosten zu erfassen und etwaige Abweichungen von den ursprünglichen Prognosen zu quantifizieren. Die aus einer Varianzanalyse gewonnenen Informationen helfen Finanzführungskräften und ihren Teams, die Geschäftsaktivitäten im Vergleich zu etablierten Finanzprognosen zu verstehen. Dieser Prozess unterstützt fundierte Entscheidungen und hilft Unternehmen dabei, flexiblere Budgetierungs- und integrierte Finanzplanungsprozesse zu etablieren.
Die Varianzanalyse fällt in den breiteren Bereich der Finanzplanung und -analyse (FP&A). Der Prozess entwickelt sich ebenfalls weiter, da künstliche Intelligenz (KI)-gesteuertes Forecasting und Finanzanalysen zum Status quo werden.
Künstliche Intelligenz im Bereich Finanzplanung und -analyse (FP&A) revolutioniert den Planungs-, Budgetierungs- und Prognoseprozess und führt Finanzteams zur Durchführung automatisierter Abweichungsanalysen. Software für die Finanzprognose nutzt KI in Kombination mit Echtzeit-Datenintegration, Datenanalyse und prädiktive Modellierung. So erhalten Finanzteams die nötigen Tools, um tiefere Einblicke zu gewinnen und die Prognosegenauigkeit zu verbessern.
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Die Varianzanalyse spielt im Finanzmanagement eine entscheidende Rolle, insbesondere für Buchhaltungsteams, die genaue historische Finanzdaten führen und die finanzielle Leistung des Unternehmens verfolgen. Diese Mitarbeitenden müssen Fehler oder Lücken in den Buchhaltungsdaten aufdecken, damit die Daten, die in die weiteren Analysen im Unternehmen einfließen, zuverlässig sind.
Unabhängig davon kann die Varianzanalyse für die Betrugserkennung wertvoll sein. Bei der Analyse werden die tatsächlichen Ergebnisse mit den erwarteten Werten verglichen, sodass ungewöhnliche Aktivitäten oder größere Abweichungen sofort erkannt und behoben werden können.
Die vielleicht wichtigste Rolle der Varianzanalyse ist die Priorisierung von Ressourcen. Bei der Analyse können gezielt Bereiche identifiziert werden, in denen die Aktivitäten nicht wie geplant verlaufen, und Korrekturmaßnahmen priorisiert werden.
Durch die Varianzanalyse erfährt beispielsweise ein Unternehmen, das fünf Produkte anbietet, dass die tatsächlichen Umsätze für zwei von ihnen niedriger sind als die prognostizierten Umsätze. Das Buchhaltungsteam kann sich dann darauf konzentrieren, was mit diesen beiden Produkten passiert, und strategische Schritte unternehmen.
Eine Varianzanalyse wird typischerweise am Ende eines Finanzabschlusses durchgeführt, um die Ergebnisse gegen einen Benchmark, wie beispielsweise ein Budget, zu vergleichen. Die Analyse kann auf jede Ebene von Finanzinformationen angewendet werden, von einem Jahresabschluss bis hin zu einem einzelnen Einzelposten.
Die Analyse kann auf alle drei wichtigen Finanzberichte angewendet werden: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung. Der Fokus kann jeweils auf einer beliebigen Komponente liegen. Darüber hinaus hängt die von einem Unternehmen gewählte Komponente von den Geschäftsprioritäten ab.
In der Varianzanalyse werden mehrere Schlüsselbegriffe verwendet, deren Verständnis hilfreich ist:
Es gibt verschiedene Arten der Varianzanalyse, abhängig vom Kontext und den Zielen des Unternehmens. Die Wahl hängt auch von der Branche, den spezifischen Treibern und den priorisierten Key Performance Indicators (KPIs) ab.
Eine Umsatzvarianzanalyse ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Umsatz und dem erwarteten Umsatz für den bestimmten Zeitraum.
Sie ist eine nützliche Analyse, um die Rentabilität zu verstehen und zu erfahren, wie gut die tatsächliche Leistung eines Unternehmens mit den prognostizierten Zahlen übereinstimmt.
Diese Varianzanalyse ist die Differenz zwischen den budgetierten Kosten eines Projekts und den tatsächlich angefallenen Kosten.
Die Kostenvarianz kann positiv sein (das heißt, die tatsächlichen Kosten lagen unter dem Budget) oder ein negativ (das heißt, die tatsächlichen Kosten lagen über dem Budget). Die Kostenvarianz kann hilfreich sein, um Kosteneinsparungsmaßnahmen umzusetzen und den finanziellen Fortschritt zu verfolgen.
Die Materialvarianz misst die Differenz zwischen den erwarteten Rohstoffkosten und dem tatsächlich gezahlten Preis.
Die Ergebnisse lassen sich in Materialpreisvarianz und Materialmengenvarianz unterteilen, die die tatsächliche Nutzung mit der Standardmenge vergleichen. Diese Analyse kann Finanzteams dabei helfen, Ineffizienzen in der Beschaffung zu analysieren und die Materialkosten aufzuschlüsseln.
Diese Varianzanalyse vergleicht die geplanten Arbeitskosten mit den tatsächlich angefallenen Arbeitskosten.
Bei der Lohnabweichung wird der tatsächliche Stundenlohn mit dem erwarteten Standardsatz verglichen und mit den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden multipliziert. Diese Kennzahlen, die oft als Lohnsatzabweichung kategorisiert werden, können Unternehmen helfen, die Effizienz ihrer Belegschaft und die Lohnkostenkontrolle zu bewerten. Die Unterschiede lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Arbeitskosten und Zeitaufwand.
Eine Effizienzvarianz misst die Differenz zwischen der tatsächlichen Menge der Eingaben, wie Arbeitsstunden oder verwendeten Materialien, und den erwarteten Eingaben für eine Ausgabe.
Dieser Ansatz ist dem Arbeitsvarianzverfahren ähnlich, da er anhand von Arbeitsstunden ermittelt, wie sich die Effizienz auf die variablen Gemeinkosten auswirkt. Effizienzvarianzen können Unternehmen dabei helfen, die Produktivität zu ermitteln, wo Leistungsschwächen aufgetreten sind oder ob ein Prozess effizienter als erwartet war.
Dieser Varianzansatz, auch bekannt als feste Gemeinkostenabweichung, ist die Differenz zwischen dem budgetierten Betrag für feste indirekte Kosten und den tatsächlich angefallenen Fixkosten.
Ziel ist es festzustellen, ob ein Unternehmen mehr oder weniger ausgegeben hat als erwartet. Zusätzlich kann eine Abweichungsanalyse der fixen indirekten Kosten durchgeführt werden, um die Kapazitätsauslastung und das tatsächliche Aktivitätsniveau zu messen.
Eine Varianzanalyse erfordert mehrere Planungs- und Durchführungsschritte. Die Wahl der richtigen Varianzanalyse und das Einsetzen der Formeln sind erst der Anfang.
Unternehmen, die echte Ergebnisse aus der Durchführung von Varianzanalysen sehen wollen, müssen die Ergebnisse analysieren und den nächsten Schritt machen.
Stellen Sie alle notwendigen Daten zusammen. Zunächst benötigt die Analyse zwei Datensätze – geplante und tatsächliche Daten – für die Variable, auf die sich der Fokus richtet.
Finanzteams können je nach dem, was analysiert wird, unterschiedliche tatsächliche Finanzdaten verwenden.
Entscheiden Sie, welche Varianzanalysen für das Unternehmen am besten sind. Im Allgemeinen bedeutet es, die tatsächliche Zahl von der prognostizierten Zahl abzuziehen. Mithilfe dieser Formeln werden etwaige Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Realität aufgezeigt.
Hier einige Beispiele für Formeln zur Varianzanalyse:
Ermitteln Sie, ob die Varianz positiv oder negativ ist. Die Analyse ergibt nur zwei Ergebnisse: entweder positiv oder negativ.
Wird im Rahmen Varianzanalyse die Kostenabweichung untersucht, liegt eine günstige Kostenabweichung vor, wenn die tatsächlichen Kosten unter den Standardkosten liegen. Wenn die tatsächlichen Kosten höher wären, würden die Ergebnisse als ungünstig angesehen.
Finden Sie heraus, warum diese Abweichung aufgetreten ist. In diesem Schritt kann KI in der Finanzberichterstattung und vorausschauende Analyse dazu beitragen, den Analyseprozess zu optimieren.
KI-gestützte Tools können Ergebnisse und Zahlen in Echtzeit analysieren, indem Echtzeitdaten verwendet werden, um umfassende Erkenntnisse zu erhalten. Für Teams in allen Abteilungen und Stakeholder außerhalb des Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, die Ursache der Abweichung zu verstehen.
Fassen Sie die Ergebnisse der Varianzanalysen zusammen und erstellen Sie einen Bericht, der alle Details enthält.
Das ist ein wichtiger Schritt, denn je mehr Daten verfügbar sind, desto hilfreicher kann die Analyse für kurz- und langfristige Projekte sein. Eine detaillierte Übersicht über alle Varianzen kann dabei helfen, eine solide Basis und einen Anwendungsfall für diesen Ansatz der Varianzanalyse zu schaffen.
Eine Varianzanalyse kann Unternehmen dabei unterstützen, das Risikomanagement zu verbessern, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Leistungslücken ohne Spekulation zu identifizieren:
Die Durchführung einer Varianzanalyse kann Unternehmen zugutekommen, indem sie das Risikomanagement verbessert, datengestützte Entscheidungen ermöglicht und Spekulationen bei der Identifizierung von Leistungslücken beseitigt:
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