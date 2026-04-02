Die Finanzbranche als Ganzes wird revolutioniert, und sie zwingt Teams der Finanzplanung und -analyse (FP&A), den Prozess der Finanzberichterstattung neu zu denken.

Der Einsatz von KI für die Finanzberichterstattung ist keine bloße Empfehlung mehr: Es ist ein Muss für Unternehmen, die der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein wollen. Eine KPMG-Studie ergab, dass fast 72 % der befragten Unternehmen KI in der Finanzberichterstattung testen oder einsetzen, und sie erwarten, dass diese Zahl im nächsten Jahr auf 99 % steigen wird.

Die Finanzberichterstattung ist für Finanzteams eine monotone Aufgabe, bei der sie sich mit den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichenden Unterlagen, sich ändernden regulatorischen Anforderungen und der Berichterstattung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) befassen müssen. Das Sammeln der Finanzdaten für jede dieser Meldungen ist zeitaufwändig und kostspielig. Hier kommt KI im Finanzwesen ins Spiel – sie beschleunigt die Finanzberichterstattung, liefert präzisere Erkenntnisse und stärkt den gesamten Entscheidungsfindungsprozess.