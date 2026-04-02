Künstliche Intelligenz (KI) in der Finanzberichterstattung beinhaltet den Einsatz von KI-Tools und Automatisierung, um Berichtsaufgaben und Workflows zu optimieren.
Die Finanzbranche als Ganzes wird revolutioniert, und sie zwingt Teams der Finanzplanung und -analyse (FP&A), den Prozess der Finanzberichterstattung neu zu denken.
Der Einsatz von KI für die Finanzberichterstattung ist keine bloße Empfehlung mehr: Es ist ein Muss für Unternehmen, die der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein wollen. Eine KPMG-Studie ergab, dass fast 72 % der befragten Unternehmen KI in der Finanzberichterstattung testen oder einsetzen, und sie erwarten, dass diese Zahl im nächsten Jahr auf 99 % steigen wird.
Die Finanzberichterstattung ist für Finanzteams eine monotone Aufgabe, bei der sie sich mit den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichenden Unterlagen, sich ändernden regulatorischen Anforderungen und der Berichterstattung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) befassen müssen. Das Sammeln der Finanzdaten für jede dieser Meldungen ist zeitaufwändig und kostspielig. Hier kommt KI im Finanzwesen ins Spiel – sie beschleunigt die Finanzberichterstattung, liefert präzisere Erkenntnisse und stärkt den gesamten Entscheidungsfindungsprozess.
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KI wird in der Finanzberichterstattung nicht nur für die Automatisierung von Aufgaben und die Datenerfassung eingesetzt. Technologien wie generative KI und vorausschauende Analysen werden genutzt, um KI-gesteuerte Forecasts und individuelle Berichte zu erstellen, die auf bestimmte Stakeholder zugeschnitten sind.
Einige der wichtigsten Anwendungsbereiche von KI in der Finanzberichterstattung:
Die Implementierung von KI im Finanzwesen ist ein iterativer Prozess, der Feinabstimmung und Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens erfordert. Der Prozess zur Implementierung von KI in die Finanzberichterstattung variiert je nach Unternehmensgröße und Branche. Für den Einstieg kann man jedoch einer Reihe von Standardschritten folgen.
Bevor sie KI im Unternehmen einführen, sollten Finanzführungskräfte prüfen, wie wichtig diese Technologie für das Unternehmen oder den Bereich der Finanzberichterstattung ist. Untersuchen Sie die derzeitigen Finanzprozesse und ermitteln Sie Bereiche der Finanzberichterstattung, die automatisiert oder verbessert werden könnten.
Sprechen Sie mit Finanzführungskräften und anderen Stakeholdern im gesamten Unternehmen, um zu erfahren, wie sie sich die Verbesserung und Weiterentwicklung des Unternehmens durch den Einsatz von KI-Fähigkeiten vorstellen.
KI-Tools für Finanzdienstleistungen sind keine Einheitslösung. Sie werden von den Finanzteams verlangen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, welche Geschäftsziele sie mit dieser Technologie erreichen wollen.
Das gewählte KI-Tool sollte den Berichtsanforderungen entsprechen. Zum Beispiel könnte eine Unternehmen Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zur Analyse großer Datensätze oder vorausschauende Analyse für Forecasting in Betracht ziehen.
Agentische KI ist eine weitere Technologie-Option, die Unternehmen für fortgeschrittene, intuitive Vorhersage-Erkenntnisse in Betracht ziehen könnten.
Gute Ergebnisse von KI-Tools beruhen auf soliden, präzisen Daten als Grundlage.
KI-Systeme erhalten historische Daten zu Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Rechnungen, Bilanzen und anderen unternehmensinternen Finanzinformationen. Unternehmen müssen KI-Tools mit qualitativ hochwertigen Daten versorgen und Unternehmensrichtlinien festlegen, um Genauigkeit und ethischen Umgang sicherzustellen.
Führungskräfte und Manager im Finanzbereich sollten ihre Mitarbeiter angemessen auf die Einführung von KI-Funktionen vorbereiten. Die Technologie kann überwältigend sein. Deshalb sollten Führungskräfte ihren Mitarbeitern erklären, wie KI-Tools die Entscheidungsfindung verbessern und die Genauigkeit ihrer Ergebnisse steigern können.
Je nach der eingesetzten Software oder den eingesetzten Tools kann die Umsetzung auch eine Weiterqualifizierung der Mitarbeiter erfordern. Das KI-System soll das menschliche Urteilsvermögen nicht ersetzen und sollte als Ergänzung zu bestehenden Workflows dargestellt werden.
„Einmal einrichten und dann vergessen“ ist nicht die richtige Denkweise für KI-Tools. Die Finanzteams müssen die Tools kontinuierlich überwachen und regelmäßig aktualisieren, um Änderungen im Unternehmen – sowohl intern als auch extern – zu berücksichtigen.
Wenn sich Geschäftsziele und wichtige Finanzkennzahlen ändern, ist es entscheidend, KI-Tools zu aktualisieren und zu evaluieren, um sicherzustellen, dass sie sich weiterhin positiv auf das Unternehmen auswirken.
Unternehmen, die KI in ihren Finanzberichterstattungsprozess integrieren, profitieren von zahlreichen Vorteilen, darunter die folgenden.
KI-gestützte Finanzberichte analysieren historische Transaktionen, Marktsignale und operative Daten, um wahrscheinliche Ergebnisse zu modellieren. Durch ein zentrales Dashboard, das Daten in Echtzeit verfolgt, können Finanzteams Einnahmen, Ausgaben und Cashflow mit größerer Sicherheit prognostizieren.
KI-Tools helfen Finanzführungskräften, die Treiber hinter dem Wandel zu verstehen – was die Ergebnisse verändert und warum. Die Technologie testet Szenarien, hebt Sensibilitäten hervor und quantifiziert mögliche Auswirkungen auf die Finanzabteilung und andere Geschäftsbereiche.
Langfristig können KI-Tools Planungszyklen verbessern, Stakeholder aufeinander abstimmen und das Risiko von Überraschungen verringern.
Durch die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen, Kontrollmechanismen und externen Signalen liefern KI-Tools Einblicke in Risiken und tragen dazu bei, potenzielle Probleme zu minimieren.
KI-Tools helfen Finanzteams dabei, Warnmeldungen nach Schweregrad und potenziellen Auswirkungen zu priorisieren, wodurch unnötige Informationen reduziert werden und die Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Probleme gelenkt wird. Dank der verbesserten Transparenz können Unternehmen ihre Governance stärken und Risiken mindern, bevor Probleme eskalieren und sich auf den Jahresabschluss auswirken.
KI-Tools machen die manuelle Dateneingabe überflüssig und sparen Finanzteams Zeit und Geld.
Die Tools können ebenfalls strukturierte und unstrukturierte Daten durchsuchen, um eine Einzelansicht der Daten im gesamten Unternehmen zu erstellen. Algorithmen für maschinelles Lernen (MM) lernen aus historischen Daten und erkennen Anomalien sowie Inkonsistenzen in Echtzeit, wodurch sie helfen, Probleme schon zu beheben, bevor diese auftreten.
Darüber hinaus automatisieren KI-Tools den Kontenabgleich, indem sie Transaktionen sofort mit den Unternehmensdaten abgleichen und Unstimmigkeiten sofort – statt erst nach mehreren Monaten – aufzeigen.
KI-Tools werden mit Daten gefüttert und treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und wichtigen Metriken.
KI-Tools können Datenquellen vereinheitlichen und den Finanzteams zeitnahe, relevante Analysen liefern. Die KI-Technologie bereinigt, klassifiziert und reichert Daten an, damit die Finanzteams auf einer einheitlichen Grundlage arbeiten können. Interaktive Dashboards und Zusammenfassungen in natürlicher Sprache machen Erkenntnisse sogar Stakeholdern und Mitarbeitern zugänglich, die keine technischen Kenntnisse haben.
Finanzteams können auf Basis einer einheitlichen Datenbasis zusammenarbeiten, wodurch Diskussionen reduziert und Genehmigungen beschleunigt werden. Dieser Ansatz führt zu größerer Transparenz zwischen den Funktionen und einer stärkeren Ausrichtung auf die Strategie.
Der Einsatz von KI in der Finanzberichterstattung kann eine Herausforderung sein, da viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dies sind einige der Best Practices, die Unternehmen bei der Implementierung von KI in ihre Finanzberichterstattungsfunktion berücksichtigen sollten.
Ein KI-Framework erstellen
KI-Schulungen und -Enablement integrieren
Die Bedeutung einer ethischen Nutzung von KI hervorheben
Entwickeln Sie Best Practices für die Einführung von KI
KI-Technologie ist für Finanzteams nicht länger eine Zukunftsüberlegung – sie ist operative Realität. Unternehmen aus allen Branchen beschleunigen die Einführung von KI, und die Finanzberichterstattung ist eine der Funktionen, die den Wandel am stärksten spüren.
KI-gestützte Tools gehen weit über die Automatisierung von Aufgaben hinaus. Sie analysieren komplette Datensätze, vereinheitlichen FP&A-Teams und optimieren Planung, Budgetierung und Prognose. Das Ergebnis ist eine Berichtsfunktion, die schneller, genauer und besser positioniert ist, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu treffen.
Die Transformation ist jedoch mit echten Herausforderungen verbunden. Datenqualität, Integrationshürden und regulatorische Compliance rund um KI-generierte Berichte bleiben bedeutende Hindernisse. Auch die übermäßige Abhängigkeit von KI-Ergebnissen ohne ausreichende Überprüfung durch Menschen gibt Finanzführungskräften zunehmend Anlass zur Sorge. Deshalb ist Governance von Anfang an wichtig. Unternehmen, die Leitlinien und Protokolle für den Einsatz von KI einführen, sind besser gerüstet, um verantwortungsbewusst zu skalieren.
Finanzführungskräfte müssen betonen, dass Fachkräfte nicht durch diese Tools ersetzt werden, sondern dass sie eine neue Rolle übernehmen, um sich auf die Auswertung, Strategieentwicklung und Überwachung zu konzentrieren. Finanzteams, die diesen Wandel jetzt annehmen und ein solides Fundament schaffen, werden am besten aufgestellt sein, um bei der Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
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