Blick aus der Vogelperspektive auf Computerprogrammierer, die an einem Schreibtisch sitzen und einen Desktop-PC verwenden
Künstliche Intelligenz Geschäftsoperationen

KI in der Finanzberichterstattung

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 2. April 2026

KI in der Finanzberichterstattung definiert

Künstliche Intelligenz (KI) in der Finanzberichterstattung beinhaltet den Einsatz von KI-Tools und Automatisierung, um Berichtsaufgaben und Workflows zu optimieren.

Die Finanzbranche als Ganzes wird revolutioniert, und sie zwingt Teams der Finanzplanung und -analyse (FP&A), den Prozess der Finanzberichterstattung neu zu denken.

Der Einsatz von KI für die Finanzberichterstattung ist keine bloße Empfehlung mehr: Es ist ein Muss für Unternehmen, die der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein wollen. Eine KPMG-Studie ergab, dass fast 72 % der befragten Unternehmen KI in der Finanzberichterstattung testen oder einsetzen, und sie erwarten, dass diese Zahl im nächsten Jahr auf 99 % steigen wird.

Die Finanzberichterstattung ist für Finanzteams eine monotone Aufgabe, bei der sie sich mit den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichenden Unterlagen, sich ändernden regulatorischen Anforderungen und der Berichterstattung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) befassen müssen. Das Sammeln der Finanzdaten für jede dieser Meldungen ist zeitaufwändig und kostspielig. Hier kommt KI im Finanzwesen ins Spiel – sie beschleunigt die Finanzberichterstattung, liefert präzisere Erkenntnisse und stärkt den gesamten Entscheidungsfindungsprozess.

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Wie wird KI in der Finanzberichterstattung eingesetzt?

KI wird in der Finanzberichterstattung nicht nur für die Automatisierung von Aufgaben und die Datenerfassung eingesetzt. Technologien wie generative KI und vorausschauende Analysen werden genutzt, um KI-gesteuerte Forecasts und individuelle Berichte zu erstellen, die auf bestimmte Stakeholder zugeschnitten sind.

Einige der wichtigsten Anwendungsbereiche von KI in der Finanzberichterstattung:

  • Automatisierung: Durch den Einsatz von Tools zur Automatisierung der Finanzberichterstattung können Finanzteams Regeln festlegen und Prozesse automatisieren, die in Echtzeit ausgeführt werden können. Moderne, KI-gestützte Planungslösungen können sich mit bestehenden Tabellenkalkulationen und Systemen integrieren, einschließlich Enterprise Resource Planning (ERP)-Software. Die daraus resultierenden Automatisierungen können die Betriebskosten senken und die Belegschaft für Strategie- und Finanzanalysen umschichten.
  • Audits: Der Einsatz von KI-Technologie für Audits kann Finanzteams bei der Datenanalyse und dem Qualitätsmanagement helfen. Auditprozesse können mühsam sein, da Analysten große Datenmengen reviews und Prüfprotokolle führen müssen. In diesem Prozess können KI-Tools schnell riesige Datenmengen analysieren und Erkenntnisse gewinnen, die bei herkömmlichen Analysen möglicherweise übersehen werden.
  • Compliance: Die Integration von generativen KI-Fähigkeiten für das Finanzwesen in Finanzfunktionen ist besonders vorteilhaft für die Compliance. Finanzinstitute müssen sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtfinden, einschließlich des Anti-Money Laundering Act (AMLA) und des Bank Secrecy Act (BSA). Generative KI, insbesondere große Large Language Models (LLMs), können Compliance-Prozesse automatisieren und Unterschiede erkennen.
  • Datenanalyse: Prädiktive Analytik und maschinelles Lernen (ML) verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Datensätze analysieren und Trends erkennen. KI-Modelle können Datenextraktion und Datenvalidierung übernehmen, Muster analysieren und datenbasierte Entscheidungen treffen – alles in Echtzeit. Diese Funktionen steigern die Effizienz von Finanzteams, indem sie ungewöhnliche Muster in den Daten erkennen, lange bevor ein Problem auftritt. Dies führt zu einer höheren Datenintegrität und proaktiven Vorgehensweise.
  • Betrugsprävention: Der Einsatz von KI-Systemen für die Finanzberichterstattung hilft Unternehmen, ein starkes Risikomanagement und eine personalisierte Betrugsprävention aufzubauen. Tools für maschinelles Lernen überwachen die Daten eines Unternehmens in Echtzeit, und ein ordnungsgemäß trainiertes Tool kann potenzielle Sicherheitsverletzungen erkennen oder frühzeitig warnen, wenn Betrugsfälle festgestellt werden.
Produktübersicht

Nutzen Sie IBM Planning Analytics für eine KI-gestützte, integrierte Geschäftsplanung.

Erstellen Sie zuverlässige, präzise und integrierte Pläne und Prognosen, die zu besseren Entscheidungen führen – ohne immer mehr Zeit mit der Bearbeitung von Tabellenkalkulationen verbringen zu müssen.
Mehr über das Produkt erfahren

Schritte zur Implementierung von KI in der Finanzberichterstattung

Die Implementierung von KI im Finanzwesen ist ein iterativer Prozess, der Feinabstimmung und Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens erfordert. Der Prozess zur Implementierung von KI in die Finanzberichterstattung variiert je nach Unternehmensgröße und Branche. Für den Einstieg kann man jedoch einer Reihe von Standardschritten folgen.

1. Bewertung Ihrer aktuellen Prozesse

Bevor sie KI im Unternehmen einführen, sollten Finanzführungskräfte prüfen, wie wichtig diese Technologie für das Unternehmen oder den Bereich der Finanzberichterstattung ist. Untersuchen Sie die derzeitigen Finanzprozesse und ermitteln Sie Bereiche der Finanzberichterstattung, die automatisiert oder verbessert werden könnten.

Sprechen Sie mit Finanzführungskräften und anderen Stakeholdern im gesamten Unternehmen, um zu erfahren, wie sie sich die Verbesserung und Weiterentwicklung des Unternehmens durch den Einsatz von KI-Fähigkeiten vorstellen.

2. Wählen Sie die richtige KI-Werkzeuge

KI-Tools für Finanzdienstleistungen sind keine Einheitslösung. Sie werden von den Finanzteams verlangen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, welche Geschäftsziele sie mit dieser Technologie erreichen wollen.

Das gewählte KI-Tool sollte den Berichtsanforderungen entsprechen. Zum Beispiel könnte eine Unternehmen Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zur Analyse großer Datensätze oder vorausschauende Analyse für Forecasting in Betracht ziehen.

Agentische KI ist eine weitere Technologie-Option, die Unternehmen für fortgeschrittene, intuitive Vorhersage-Erkenntnisse in Betracht ziehen könnten.

3. Sicherstellung einer hohen Datenqualität und -verwaltung

Gute Ergebnisse von KI-Tools beruhen auf soliden, präzisen Daten als Grundlage.

KI-Systeme erhalten historische Daten zu Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Rechnungen, Bilanzen und anderen unternehmensinternen Finanzinformationen. Unternehmen müssen KI-Tools mit qualitativ hochwertigen Daten versorgen und Unternehmensrichtlinien festlegen, um Genauigkeit und ethischen Umgang sicherzustellen.

4. Mitarbeiter schulen und Unterstützung finden

Führungskräfte und Manager im Finanzbereich sollten ihre Mitarbeiter angemessen auf die Einführung von KI-Funktionen vorbereiten. Die Technologie kann überwältigend sein. Deshalb sollten Führungskräfte ihren Mitarbeitern erklären, wie KI-Tools die Entscheidungsfindung verbessern und die Genauigkeit ihrer Ergebnisse steigern können.        

Je nach der eingesetzten Software oder den eingesetzten Tools kann die Umsetzung auch eine Weiterqualifizierung der Mitarbeiter erfordern. Das KI-System soll das menschliche Urteilsvermögen nicht ersetzen und sollte als Ergänzung zu bestehenden Workflows dargestellt werden.

5. Überwachen und evaluieren

„Einmal einrichten und dann vergessen“ ist nicht die richtige Denkweise für KI-Tools. Die Finanzteams müssen die Tools kontinuierlich überwachen und regelmäßig aktualisieren, um Änderungen im Unternehmen – sowohl intern als auch extern – zu berücksichtigen.

Wenn sich Geschäftsziele und wichtige Finanzkennzahlen ändern, ist es entscheidend, KI-Tools zu aktualisieren und zu evaluieren, um sicherzustellen, dass sie sich weiterhin positiv auf das Unternehmen auswirken.

Vorteile von KI in der Finanzberichterstattung

Unternehmen, die KI in ihren Finanzberichterstattungsprozess integrieren, profitieren von zahlreichen Vorteilen, darunter die folgenden.

Vorhersagen von Trends und Auswirkungen

KI-gestützte Finanzberichte analysieren historische Transaktionen, Marktsignale und operative Daten, um wahrscheinliche Ergebnisse zu modellieren. Durch ein zentrales Dashboard, das Daten in Echtzeit verfolgt, können Finanzteams Einnahmen, Ausgaben und Cashflow mit größerer Sicherheit prognostizieren.

KI-Tools helfen Finanzführungskräften, die Treiber hinter dem Wandel zu verstehen – was die Ergebnisse verändert und warum. Die Technologie testet Szenarien, hebt Sensibilitäten hervor und quantifiziert mögliche Auswirkungen auf die Finanzabteilung und andere Geschäftsbereiche.

Langfristig können KI-Tools Planungszyklen verbessern, Stakeholder aufeinander abstimmen und das Risiko von Überraschungen verringern.

Einblicke in die Risiken liefern

Durch die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen, Kontrollmechanismen und externen Signalen liefern KI-Tools Einblicke in Risiken und tragen dazu bei, potenzielle Probleme zu minimieren.

KI-Tools helfen Finanzteams dabei, Warnmeldungen nach Schweregrad und potenziellen Auswirkungen zu priorisieren, wodurch unnötige Informationen reduziert werden und die Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Probleme gelenkt wird. Dank der verbesserten Transparenz können Unternehmen ihre Governance stärken und Risiken mindern, bevor Probleme eskalieren und sich auf den Jahresabschluss auswirken.

Erhöhte Datengenauigkeit

KI-Tools machen die manuelle Dateneingabe überflüssig und sparen Finanzteams Zeit und Geld.

Die Tools können ebenfalls strukturierte und unstrukturierte Daten durchsuchen, um eine Einzelansicht der Daten im gesamten Unternehmen zu erstellen. Algorithmen für maschinelles Lernen (MM) lernen aus historischen Daten und erkennen Anomalien sowie Inkonsistenzen in Echtzeit, wodurch sie helfen, Probleme schon zu beheben, bevor diese auftreten.

Darüber hinaus automatisieren KI-Tools den Kontenabgleich, indem sie Transaktionen sofort mit den Unternehmensdaten abgleichen und Unstimmigkeiten sofort – statt erst nach mehreren Monaten – aufzeigen.

Datengesteuerte Entscheidungen

KI-Tools werden mit Daten gefüttert und treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und wichtigen Metriken.

KI-Tools können Datenquellen vereinheitlichen und den Finanzteams zeitnahe, relevante Analysen liefern. Die KI-Technologie bereinigt, klassifiziert und reichert Daten an, damit die Finanzteams auf einer einheitlichen Grundlage arbeiten können. Interaktive Dashboards und Zusammenfassungen in natürlicher Sprache machen Erkenntnisse sogar Stakeholdern und Mitarbeitern zugänglich, die keine technischen Kenntnisse haben.

Finanzteams können auf Basis einer einheitlichen Datenbasis zusammenarbeiten, wodurch Diskussionen reduziert und Genehmigungen beschleunigt werden. Dieser Ansatz führt zu größerer Transparenz zwischen den Funktionen und einer stärkeren Ausrichtung auf die Strategie.

Best Practices für die Implementierung von KI in der Finanzberichterstattung

Der Einsatz von KI in der Finanzberichterstattung kann eine Herausforderung sein, da viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dies sind einige der Best Practices, die Unternehmen bei der Implementierung von KI in ihre Finanzberichterstattungsfunktion berücksichtigen sollten.

Ein KI-Framework erstellen

  • Beginnen Sie damit, den Umfang des Einsatzes von KI im Bereich der Finanzberichterstattung zu definieren.
  • Schaffen Sie gleich zu Beginn der Umsetzung Governance-Strukturen, um klarzustellen, wer für KI-Entscheidungen verantwortlich ist und wer die Aufsicht innehat.
  • Definieren Sie Datenstandards und Qualitätsanforderungen, die das KI-System erfüllen muss.
  • Legen Sie messbare Leistungsbenchmarks fest, um diese mit den KI-Outputs zu vergleichen.
  • Es sollte ein regelmäßiger Überprüfungsrhythmus eingeführt werden, um das Framework im Zuge der technologischen Weiterentwicklung zu evaluieren und zu aktualisieren.

KI-Schulungen und -Enablement integrieren

  • Bevor KI-Tools eingeführt werden, sollten die aktuellen Kompetenzlücken im Finanzteam ermittelt werden.
  • Entwickeln Sie rollenspezifische Schulungen, damit Analysten, Manager und Führungskräfte jeweils verstehen, wie sich KI-Tools auf ihre jeweilige Rolle auswirken werden.
  • Verwenden Sie echte Finanzdaten, um praktische KI-Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter in einer kontrollierten Umgebung zu schaffen.
  • Schaffen Sie einen internen Ressourcenhub, in dem Teams auf Anleitungen, Updates und Best Practices zugreifen können.
  • Bestimmen Sie innerhalb der Finanzabteilung KI-Verantwortliche, um das gegenseitige Lernen zu fördern.

Die Bedeutung einer ethischen Nutzung von KI hervorheben

  • Definieren Sie, was verantwortungsvolle KI für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung bedeutet, einschließlich Fairness, Transparenz und Rechenschaftspflicht.
  • Alle von KI generierten Finanzergebnisse müssen von menschlichen Mitarbeitern abschließend geprüft und genehmigt werden.
  • Erstellen Sie Protokolle zur Erkennung und Korrektur von Verzerrungen durch künstliche Intelligenz in Datenmodellen.
  • Die Richtlinien zum Einsatz von KI an bestehende Vorschriften und Compliance-Anforderungen anpassen.
  • Erstellen Sie ein einfaches Verfahren zur Meldung ethischer Bedenken oder Fehlfunktionen.

Entwickeln Sie Best Practices für die Einführung von KI

  • Fangen Sie klein an und führen Sie zunächst ein Pilotprojekt für eine in sich geschlossene Berichtsfunktion durch, bevor Sie das Projekt skalieren.
  • Halten Sie die Erkenntnisse aus der ersten Pilotphase fest und nutzen Sie diese, um die Roadmap für die Einführung zu optimieren.
  • Legen Sie Leistungskennzahlen (KPIs) fest, um eine Ausgangsbasis für die Messung der Auswirkungen von KI-Tools auf das Team zu schaffen.
  • Entwickeln Sie Strategien für das Change Management, um Widerständen seitens der Mitarbeiter entgegenzuwirken und die Einführung von KI zu fördern.
  • Überprüfen Sie die Best Practices regelmäßig, wenn sich die KI-Technologie weiterentwickelt und sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Wie KI die Finanzberichterstattung verändert

KI-Technologie ist für Finanzteams nicht länger eine Zukunftsüberlegung – sie ist operative Realität. Unternehmen aus allen Branchen beschleunigen die Einführung von KI, und die Finanzberichterstattung ist eine der Funktionen, die den Wandel am stärksten spüren.

KI-gestützte Tools gehen weit über die Automatisierung von Aufgaben hinaus. Sie analysieren komplette Datensätze, vereinheitlichen FP&A-Teams und optimieren Planung, Budgetierung und Prognose. Das Ergebnis ist eine Berichtsfunktion, die schneller, genauer und besser positioniert ist, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu treffen.

Die Transformation ist jedoch mit echten Herausforderungen verbunden. Datenqualität, Integrationshürden und regulatorische Compliance rund um KI-generierte Berichte bleiben bedeutende Hindernisse. Auch die übermäßige Abhängigkeit von KI-Ergebnissen ohne ausreichende Überprüfung durch Menschen gibt Finanzführungskräften zunehmend Anlass zur Sorge. Deshalb ist Governance von Anfang an wichtig. Unternehmen, die Leitlinien und Protokolle für den Einsatz von KI einführen, sind besser gerüstet, um verantwortungsbewusst zu skalieren.

Finanzführungskräfte müssen betonen, dass Fachkräfte nicht durch diese Tools ersetzt werden, sondern dass sie eine neue Rolle übernehmen, um sich auf die Auswertung, Strategieentwicklung und Überwachung zu konzentrieren. Finanzteams, die diesen Wandel jetzt annehmen und ein solides Fundament schaffen, werden am besten aufgestellt sein, um bei der Weiterentwicklung der KI-Fähigkeiten eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Autoren

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Weitere Lösungen
KI-integrierte Planung und Analyse

Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.

 

         Finanzplanung und -analyse erkunden
    IBM KI-Finanzlösungen

    Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.

         KI-Finanzlösungen erkunden
    Finanzberatungsservices

    Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.

         Finanzberatungsservices erkunden
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Vereinen Sie Finanzplanung und -betrieb mit KI, um Prognosen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Finanzperformance zu steigern.

    1. IBM Finanzplanung und -analyse erkunden
    2. KI-Finanzlösungen erkunden