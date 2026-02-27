Forecasting spielt eine zentrale Rolle sowohl in der strategischen Planung als auch in den alltäglichen Geschäftsbedürfnissen. Wenn die Prognosen falsch sind, könnten Unternehmen zu viel produzieren, zu wenig auf Lager haben, zu viel für Arbeitskräfte ausgeben oder Umsatzchancen verpassen. Schon kleine Prognosefehler können Serviceniveau, Kosten und Kundenzufriedenheit beeinflussen.

KI-Prognosen sind immer häufiger anzutreffen, weil Geschäftsumgebungen dynamischer sind als früher. Markttrends ändern sich schneller, externe Faktoren wie das Wetter oder politische Veränderungen sorgen für Volatilität und Unternehmen verfolgen heute weit mehr interne und externe Daten als früher.

In diesem Kontext benötigen Unternehmen Prognosesysteme, die eine große Anzahl von Produkten und Standorten verwalten und sich gleichzeitig an veränderte Bedingungen anpassen können. Das Ziel ist es, mithilfe von KI genauere Vorhersagen zu treffen.