KI-Prognose ist der Einsatz künstlicher Intelligenz , um genaue Prognosen zu erstellen, indem Muster aus historischen Daten erkannt und Prognosemodelle kontinuierlich aktualisiert werden, sobald neue Daten eintreffen.
Forecasting spielt eine zentrale Rolle sowohl in der strategischen Planung als auch in den alltäglichen Geschäftsbedürfnissen. Wenn die Prognosen falsch sind, könnten Unternehmen zu viel produzieren, zu wenig auf Lager haben, zu viel für Arbeitskräfte ausgeben oder Umsatzchancen verpassen. Schon kleine Prognosefehler können Serviceniveau, Kosten und Kundenzufriedenheit beeinflussen.
KI-Prognosen sind immer häufiger anzutreffen, weil Geschäftsumgebungen dynamischer sind als früher. Markttrends ändern sich schneller, externe Faktoren wie das Wetter oder politische Veränderungen sorgen für Volatilität und Unternehmen verfolgen heute weit mehr interne und externe Daten als früher.
In diesem Kontext benötigen Unternehmen Prognosesysteme, die eine große Anzahl von Produkten und Standorten verwalten und sich gleichzeitig an veränderte Bedingungen anpassen können. Das Ziel ist es, mithilfe von KI genauere Vorhersagen zu treffen.
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
KI-Forecasting wird zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Situationen eingesetzt, in denen die Ergebnisse von vielen Variablen, häufigen Schwankungen oder schnellen Marktveränderungen abhängen. Zu den gemeinsamen Zielen gehören:
Unternehmen verlassen sich seit Langem auf Prognosen, um Unsicherheiten in Pläne umzuwandeln. Dieser Prozess umfasst die Schätzung der Kundennachfrage, des Umsatzes, der Bestand, des Cashflows und der Personalbesetzung, damit sie intelligentere Entscheidungen bei der Ressourcenverteilung treffen können.
Vor der Einführung der KI fand diese Arbeit oft in einer Excel-Tabelle statt, unterstützt durch Expertenurteile und vertraute statistische Modelle. Diese traditionellen Prognosemethoden sind immer noch wichtig, aber der Prognoseprozess wird immer komplexer. Die Nachfrage wird mit größerer Geschwindigkeit und durch mehr Variablen bestimmt.
Außerdem verfolgen Unternehmen jetzt eine größere Anzahl von Signalen aus mehr Datenquellen, von Transaktionen und Produktnutzung bis hin zu Wettermustern, Wirtschaftsindikatoren und sozialen Medien. Die Erfassung dieser Informationen führt zu umfangreicheren, aber auch schwieriger zu verwaltenden Daten.
Die Methoden der KI-Forecasting unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht:
In der Praxis werden bei vielen Prognoseverfahren beide Ansätze kombiniert. Einfachere statistische Modelle sorgen für Konsistenz und Transparenz, während maschinelles Lernen genutzt wird, um Leistung und Datenanalyse in Bereichen mit mehr Datensignalen und komplexeren Mustern zu verbessern.
In den meisten Unternehmen laufen die KI-Prognosen in einem regelmäßigen Zyklus ab. Neue Daten werden gesammelt und prädiktive Analysen angewendet. Nach diesen beiden Schritten werden Prognosen erstellt. Abschließend wird die Leistung anhand wichtiger Metriken gemessen und die Modelle werden bei Bedarf aktualisiert. Die Prognosen können dann in Planungsmeetings, Dashboards und operativen Entscheidungen verwendet werden.
Der erste Schritt bei der Prognoseerstellung besteht darin, sich über das Geschäftsziel im Klaren zu sein. Unternehmen definieren, was prognostiziert werden muss (zum Beispiel Umsatz, Produkteinheiten, Anrufvolumen) sowie den erforderlichen Zeithorizont und das Detailniveau.
Die Prognose hängt mit konkreten Entscheidungen in Bezug auf Lagerbestände, Personalplanung, Finanzplanung oder andere Aspekte zusammen.
Relevante Datensätze werden aus verschiedenen Datenquellen zusammengeführt. Zu diesen Datenquellen zählen historische Daten (z. B. Umsatz, Bestellungen, Nutzung), Daten zum Verbraucherverhalten, externe Faktoren (z. B. Wirtschaftsindikatoren, Wetterbedingungen) sowie Verhaltenssignale aus Webaktivitäten oder sozialen Medien.
Die Daten werden auf Fehler, fehlende Werte und Inkonsistenzen überprüft. Categories wie Produkte, Regionen und Zeiträume sind standardisiert, sodass alles korrekt übereinstimmt.
Unternehmen bewerten typischerweise mehrere Prognosenmodelle, darunter klassische statistische Modelle, Modelle für maschinelles Lernen und Deep-Learning-Ansätze wie neuronale Netze.
Diese KI-Modelle sind darauf trainiert, Muster in vielen Variablen auf einmal zu erkennen. Sie können beispielsweise erkennen, dass sich die Auswirkungen von Preisgestaltung, Werbeaktionen oder Wetter je nach Jahreszeit, Region oder Kundensegment ändern können. Dieser Prozess ermöglicht es ihnen, Beziehungen zu erfassen, die komplexer sind als einfache, geradlinige Trends.
Um eine Prognose zu bewerten, überprüfen die Teams, wie eng die vergangenen Vorhersagen mit realen Ergebnissen übereinstimmen. Sie untersuchen das Ausmaß der Fehler, ob das Modell zu Über- oder Unterprognosen neigt und was diese Fehler für das Unternehmen bedeuten könnten. Sie könnten auch nach Verzerrung und anderen Standards suchen.
Die Modelle werden auch rückwirkend getestet – das heißt, sie werden zunächst für frühere Zeiträume getestet, um zu sehen, wie sie sich verhalten hätten – um die Zuverlässigkeit für die Zukunft einschätzen zu können.
Nach der Validierung werden Prognosen in die Dashboards, Unternehmenssysteme oder Planungstools integriert, die die Organisation nutzt. Viele KI-gestützte Systeme unterstützen die Automatisierung, wodurch sie Aktualisierungen vornehmen können, sobald neue Daten oder Echtzeitdaten verfügbar sind.
Da sich Märkte und Kundenverhalten im Laufe der Zeit ändern, werden die Prognosesysteme regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie immer noch gut funktionieren. Wenn die Genauigkeit nachlässt oder sich Datenmuster ändern, werden die Modelle aktualisiert und neu trainiert.
Klare Prüf- und Genehmigungsprozesse tragen dazu bei, dass Prognosen zuverlässig bleiben.
Einzelhändler nutzen KI-Prognosen, um die Produktnachfrage auf Laden- oder Lagerebene vorherzusagen. Zum Beispiel könnte eine Lebensmittelkette während eines Feiertagswochenendes höhere Getränkeverkäufe prognostizieren und die Lieferungen an bestimmte Standorte erhöhen. Einzelhändler nutzen Prognosen auch, um die Auswirkungen von Werbeaktionen abzuschätzen und den Personaleinsatz für Stoßzeiten zu planen.
Energieunternehmen können KI-Prognosen nutzen, um den Strombedarf vorherzusagen und einzuschätzen, ob ein Ausfallrisiko besteht. Diese Prognosen kombinieren den historischen Energieverbrauch mit Wetterdaten und Kalendereffekten. Zum Beispiel könnte ein Versorgungsunternehmen während einer bevorstehenden Hitzewelle einen höheren Strombedarf prognostizieren und zusätzliche Teams einsetzen, wenn es Strombelastung gibt. Das hilft, die Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Betriebskosten zu kontrollieren.
Banken und Finanzinstitute können KI-Prognosen nutzen, um Einlagen, Kreditausfälle und Cashflow unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen abzuschätzen. Zum Beispiel könnte eine Bank maschinelles Lernen nutzen, um vorherzusagen, welche Kreditnehmer während eines wirtschaftlichen Abschwungs eher Zahlungen verpassen. Diese Prognose ermöglicht es der Bank, ihre Kapitalreserven und Risikomanagementstrategien korrekt anzupassen.
Krankenhäuser und Gesundheitssysteme können KI-Prognosen nutzen, um Patientenaufnahmen, Notaufnahmen und Personalbedarf vorherzusagen. Ein Krankenhaus könnte beispielsweise während der Grippesaison eine erhöhte Atemaufnahme prognostizieren und die Pflegezeiten sowie Bettenkapazitäten im Voraus anpassen. Da Entscheidungen im Gesundheitswesen die Patientensicherheit beeinträchtigen können, erfordern diese Systeme in der Regel eine sorgfältige Dokumentation und Überwachung.
Hersteller verwenden KI-Prognosen für Nachfrageprognosen, um Lieferverzögerungen zu antizipieren und den Produktionsbedarf zu verstehen. Ein Unternehmen, das Industrieanlagen herstellt, könnte beispielsweise den Bedarf an Ersatzteilen auf Basis der Wartungshistorie der Anlagen und der Nutzungsmuster prognostizieren. Auf diese Weise kann das Unternehmen sicherstellen, dass genügend Teile verfügbar sind, ohne übermäßigen Bestand zu halten.
Abonnementbasierte Unternehmen nutzen KI-Prognosen, um Kundenfluktuation, Verlängerungen und Netznachfrage vorherzusagen. Zum Beispiel könnte ein Telekommunikationsanbieter anhand von Nutzungsmustern und Support-Interaktionen prognostizieren, welche Kunden den Dienst wahrscheinlich kündigen werden. Auf diese Weise hat das Unternehmen die Chance, mit Retentionsangeboten einzugreifen, bevor der Umsatz verloren geht.
Fluggesellschaften, Hotels und Transportunternehmen verwenden KI-Forecasting, um Buchungen und Stornierungen vorherzusagen. Zum Beispiel könnte eine Fluggesellschaft die Nachfrage nach Strecke prognostizieren und Ticketpreise oder Flugfrequenzen entsprechend anpassen. Prognosen werden auch genutzt, um die Wartung vorherzusehen und die Einsatzteams effizient einzuplanen.
Organisationen setzen KI-gestützte Prognosen ein, um sowohl die Qualität als auch die Geschwindigkeit der Planung zu verbessern:
KI-gestützte Prognosen liefern bei durchdachter Implementierung starke Ergebnisse, sind aber nicht ohne Herausforderungen. Zu den zu berücksichtigenden Themen gehören:
Das Verständnis dieser Aspekte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass AI Forecasting mit den richtigen Daten, der Data Governance und der richtigen geschäftlichen Ausrichtung bereitgestellt wird.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
Erklärt, wie CFOs und Führungskräfte aus dem Finanzbereich das Beste aus generativer KI herausholen können – einschließlich Vorbereitung, Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen, um KI zu einer wertvollen Ergänzung zu machen.
Untersuchen Sie, wie KI-gestützte Lösungen die Rolle des CFO von heute verändern und die Finanzplanung verbessern.
Erhalten Sie KI-gestützte integrierte Geschäftsplanung mit der Freiheit, diese in der Umgebung bereitzustellen, die Ihre Ziele am besten unterstützt.
Transformieren Sie Ihre Finanzen mit IBM KI for Finance – unterstützt durch intelligente Automatisierung und prädiktiven Erkenntnissen für intelligentere, schnellere und resilientere Finanzoperationen.
Gestalten Sie mit IBM Consulting das Finanzwesen neu – kombinieren Sie Fachwissen und KI-gestützte Lösungen für eine effizientere, strategische Finanzabteilung.