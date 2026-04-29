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Geschäftsoperationen

Was ist ein flexibles Budget?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Veröffentlicht 29. April 2026

Flexibles Budget, definiert

Ein flexibles Budget ist eine Methode der Finanzplanung, die sich an Änderungen der tatsächlichen Geschäftsleistung anpasst.

Der Finanzplan spiegelt das tatsächliche Aktivitätsniveau wider, z. B. Echtzeitverschiebungen bei Umsatz, Produktion und Verfügbarkeit von Ressourcen. Diese Anpassungen erfolgen automatisch auf Basis der Geschäftsleistung und des Aktivitätsniveaus.

Bei statischen Budgets werden zu Beginn einer Finanzperiode feste Zahlen festgelegt. Ein flexibler Budgetansatz skaliert Umsatzprognosen und variable Kosten, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern.

Das Modell basiert auf den Aktivitätsniveaus eines Unternehmens und nicht nur auf einer einzelnen Forecasting- oder Budgetperiode. Wenn das tatsächliche Produktions- oder Verkaufsvolumen veröffentlicht wird, wird das Budget neu berechnet, um widerzuspiegeln, wie hoch die Kosten und Einnahmen auf diesem Niveau hätten sein sollen. Diese Art der Neuberechnung gibt Managern eine aussagekräftigere Ausgangsbasis für die Messung von Leistung und tatsächlichen Ergebnissen.

Ein flexibles Budget ist Teil einer Umstellung, die Unternehmen hin zu einer dynamischeren, reaktionsfähigeren Planung vornehmen. Viele setzen Finanzprognosemodelle ein, in die künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und vorausschauende Analyse integriert sind. Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value zeigt, dass 41 % der Finanzplanungs- und Budgetierungsprozesse relativ dynamisch sind und 34 % regelmäßig aktualisiert werden, um neue Szenarien zu berücksichtigen. Allerdings sind nur 8 % vollständig dynamisch und responsiv.

Moderne Unternehmen aus allen Branchen erkennen den Nutzen dieses Finanzplanungsansatzes. Flexible Budgets ermöglichen fundiertere Entscheidungen über Preisgestaltung, Personal und Ressourcenzuweisung während des gesamten Geschäftszeitraums, nicht nur Fixkosten.

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Warum ist ein flexibles Budget wichtig?

Budgetbedingungen folgen selten einem Plan oder halten sich an den Zeitplan. Die Marktbedingungen verändern sich, Lieferketten stagnieren und Umsatzprognosen verfehlen ihr Ziel. Hier kommt ein flexibles Budget ins Spiel, das Finanzteams ein Instrument an die Hand gibt, mit dem sie unerwartete Ausgaben und unvorhergesehene Geschäftsvorgänge bewältigen können.

Flexible Budgets haben im Leistungsmanagement einen besonders hohen Stellenwert. Durch die Anpassung der Finanzpläne an das tatsächliche Aktivitätsniveau können Manager die tatsächlichen Kosten mit den Sollkosten vergleichen. Dieses Modell liefert Finanzführungskräften und Chief Financial Officers (CFOs) ein klareres Signal darüber, wie gut das Unternehmen tatsächlich funktioniert, und ist nicht nur eine spekulative Prognose.

Flexible Budgets können auch die Kostenkontrolle stärken. Flexible Budgetierung deckt Effizienzunterschiede auf und identifiziert deren Ursachen schnell. Das Modell trennt feste und variable Kosten, sodass Manager ein klares Bild davon bekommen können, wo die Ausgaben von den Erwartungen abweichen könnten.

Im Bereich Planung, Budgetierung und Forecasting kann ein flexibles Budget von unschätzbarem Wert sein. Moderne Finanztools verwenden KI, um flexible Analysen von Budgetabweichungen für mehrere Finanzszenarien zu erstellen und Echtzeitdaten aus mehreren Abteilungen zu synchronisieren.

Dieser Ansatz hilft Finanzteams, ein tieferes Verständnis des Kostenverhaltens zu entwickeln, und führt zu sichereren datengesteuerten Entscheidungsfindung, wenn Schwankungen auftreten. Flexible Budgets können die Budgetfunktion von einer statischen Zahl in ein dynamisches Finanzmanagement-Tool verwandeln, das die tatsächliche Leistung in Echtzeit widerspiegelt.

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Flexible Budgets versus statische Budgets

Seit den 1920er Jahren sind statische Budgets das Instrument für Unternehmen, um eine Basisprognose für Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Die in diesem Ansatz verwendeten Kennzahlen bleiben gleich und ändern sich im Laufe der Zeit nicht, unabhängig von der Aktivität.

Ein flexibles Budget verfolgt einen ganz anderen Ansatz und berechnet die Zahlen neu, basierend darauf, was das Unternehmen verkauft oder produziert. Die Anpassungsfähigkeit dieses Ansatzes hat weitreichende Auswirkungen darauf, wie Unternehmen planen, messen und reagieren.

Das statische Budget ist für viele Branchen nach wie vor wichtig. Das statische Modell funktioniert am besten in stabilen, vorhersehbaren Geschäftsumgebungen mit weitgehend festen Kosten. Statische Budgets sind von Natur aus einfach und lassen sich leicht teamübergreifend kommunizieren. Allerdings treten Probleme auf, wenn die tatsächliche Aktivität vom Forecast abweicht.

Unter diesen Umständen können flexible Budgets Abhilfe schaffen, indem sie Mengenunterschiede und Ineffizienzen automatisch ausgleichen, sobald diese auftreten. Finanzteams können dann die tatsächlichen Ergebnisse mit den Kosten und Einnahmen auf der jeweiligen Aktivitätsebene vergleichen.

Das Konzept eines flexiblen Budgets geht auf das Jahr 1934 zurück. Die Methode hat sich in den letzten zehn Jahren mit modernen Technologien wie KI, Automatisierung und vorausschauender Analyse stark weiterentwickelt. Unternehmen können beide Arten der Budgetierung verwenden, aber der entscheidende Unterschied liegt in der Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit.

Der Wert eines statischen Budgets zeigt sich am deutlichsten in der strategischen Planung und im finanziellen Benchmarking. Bei flexiblen Budgets müssen jedoch Budgets und Änderungen in Echtzeit überwacht werden, um mit den Veränderungen in der Technologie und in der Branche Schritt zu halten. Beides kann zusammen funktionieren, um intelligentere Entscheidungen zu treffen und Finanzteams dabei zu unterstützen, wie sie Erfolg messen.

Wichtige Komponenten eines flexiblen Budgets

Ein flexibles Budget besteht aus mehreren miteinander verbundenen Elementen. Sie alle müssen zusammenarbeiten, um genaue, aktivitätsbasierte Finanzprognosen zu erstellen:

  • Variable Kosten: Variable Kosten hängen von der Ausgabe oder dem Aktivitätsniveau ab. Beispiele für Variablen, die schwanken, wenn sich die Produktion oder das Umsatzvolumen verändern, sind Rohstoffe, Stundenlohn und Verkaufsprovisionen. Diese Kosten helfen Unternehmen, Kostenkontrollen und Produktionsniveaus festzulegen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.
  • Fixkosten: Fixkosten sind konstant, unabhängig vom Aktivitätsniveau. Diese Kosten bilden in allen Szenarien den Ankerpunkt des Budgets. Typische Beispiele sind Miete, Versicherungstarif und Gehalt. Es handelt sich um statische Zahlen, die Finanzteams bei der Verwaltung von Mehrausgaben helfen und einem Unternehmen einen budgetären Referenzpunkt bieten können, wenn es an der Zeit ist, eine finanzielle Entscheidung zu treffen.
  • Die flexible Budgetformel: Mit der flexiblen Budgetformel werden die erwarteten Kosten auf der Grundlage des tatsächlichen Aktivitätsniveaus berechnet. Die Formel lautet: Flexibles Budget = (variable Kosten pro Einheit x tatsächliches Aktivitätsniveau) + Fixkosten. Diese Formel kann zur Leistungsbewertung herangezogen werden, da sie widerspiegelt, welche Kosten bei dem tatsächlichen Produktionsniveau hätten anfallen sollen.
  • Gemischte oder halbvariable Kosten: Diese Ausgaben umfassen sowohl feste als auch variable Komponenten, die mit der Aktivität skalieren. Beispiele hierfür sind Betriebskostenabrechnungen und die Wartung von Equipment, deren Kosten oft mit der Nutzung schwanken. Eine genaue Aufschlüsselung dieser Kosten ist unerlässlich für eine präzise Budgetplanung und die Begrenzung von Zusatzkosten.
  • Vertikale Analyse: In dieser Analyse wird der prozentualen Beitrag jedes Einzelpostens im Verhältnis zur Basiszahl derselben Abrechnung untersucht. Ein Beispiel hierfür ist die Gewinn- und Verlustrechnung, in der die einzelnen Posten typischerweise als Prozentsatz des Gesamtumsatzes dargestellt werden. Eine vertikale Analyse kann schnelle Erkenntnisse in die Zuordnung von Einnahmen zu Ausgaben liefern und Finanzteams dabei helfen festzustellen, ob Änderungen erforderlich sind, um den Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
  • Umsatzprognosen: Es handelt sich um dynamische Prognosen, die sich je nach tatsächlichem Aktivitätsniveau anpassen und den Umsatz als Funktion des Volumens berechnen. Beispiele für Anwendungsbereiche sind Umsatzerlöse, Servicegebühren und Produktionsmengen. Eine genaue Umsatzschätzung ist entscheidend, um dem Unternehmen zu helfen, das Budget an realistische finanzielle Erwartungen und Leistungsziele anzupassen.
  • Abweichung vom flexiblen Budget: In einem flexiblen Budget wird ein Leistungsbericht erstellt, in dem die Ergebnisse mit dem statischen Budget verglichen werden. Diese Unterschiede werden als Varianzen bezeichnet, unabhängig davon, ob die Abweichung negativ oder positiv ist. Anschließend kann mithilfe einer Varianzanalyse ermittelt werden, woher die Kosten stammen und warum.

Wie man ein flexibles Budget erstellt

Ein flexibles Budget erfordert mehr Vorarbeit als ein statisches, bietet aber im Gegenzug einen weitaus größeren analytischen Nutzen. Diese Schritte bilden ein Modell, das sich dynamisch an die reale Geschäftstätigkeit anpasst.

1. Ermittlung und Trennung der Kosten

Prüfen Sie historische Finanzdaten und kategorisieren Sie die einzelnen Kostenarten als fix, variabel oder semi-variabel.

Beginnen Sie mit den Finanzberichten und arbeiten Sie abteilungsübergreifend, um das Kostenverhalten im Unternehmen zu verstehen. Beispiele für variable Kosten sind die Kosten der verkauften Waren (COGS) und die Versandkosten.

2. Festlegen der Basiskosten

Erstellen Sie einen grundlegenden Überblick über Ihr Budget auf der Grundlage einer Prognose oder früherer Finanzdaten und berechnen Sie die Kosten pro Aktivitätseinheit für jede Variable.

Hierbei werden die gesamten variablen Kosten durch das gesamte Aktivitätsvolumen aus einem vorherigen Zeitraum geteilt. Die Teams müssen diese Raten über mehrere Zeiträume hinweg validieren, um saisonale Schwankungen oder einmalige Ereignisse zu berücksichtigen und die Zahlen nicht zu verfälschen.

3. Bestimmung der Aktivitätsniveaus

Kategorisieren Sie die potenziellen Geschäftsaktivitäten, die das Budget berücksichtigen sollte – wie niedrig, mittel und hoch – basierend auf historischen Daten und zukünftigen Prognosen oder Szenarien.

Die Festlegung dieser Niveaus von Anfang an hilft den Teams, ein dynamisches Budget zu erstellen, das sich an veränderte Geschäftsbedingungen anpassen kann.

4. Entwicklung der Formel über mehrere Aktivitätsszenarien hinweg

Erstellen Sie Formeln für jede variable und semivariable Kostenart mit einer fixen Kostenbasis.

Typischerweise liegen die Werte unter, bei und über dem erwarteten Bereich. Erstellen Sie separate Prognosen für verschiedene Aktivitätsszenarien, wie z. B. Rohstoffkosten oder Stromrechnungen im Jahresverlauf.

5. Implementierung des flexiblen Budgets durch Software

Moderne Finanzplanung und -analyse (FP&A) bietet einfache Möglichkeiten, flexible Budgets einzurichten, und ermöglicht es den Teams, direkt in Excel zu arbeiten.

Je nach Bedarf des Unternehmens sollten auf allen Ebenen Fixkosten festgelegt und Formeln zur Berechnung variabler und semivariabler Kosten verwendet werden. KI-gestützte FP&A-Tools können das Budget automatisch basierend auf dem tatsächlichen Aktivitätsniveau anpassen.

6. Erkenntnisse nutzen, um Forecasting zu überwachen und anzupassen

Überwachen Sie aktiv die Budgets. Ein flexibles Budget ist ein iterativer Prozess, der ständig verfeinert werden muss.

Finanzteams sollten regelmäßig die realen Finanzkennzahlen mit einem flexiblen Budget vergleichen, um aussagekräftige Abweichungen zu ermitteln. Durch die kontinuierliche Bewertung der Budgets können die Finanzteams sicherstellen, dass das Budget auf dem neuesten Stand bleibt und die aktuellen Geschäftsbedingungen widerspiegelt.

Wer verwendet flexible Budgets?

Ein flexibles Budget wird für Unternehmen erstellt, deren Kosten und Umsatz sich mit dem Aktivitätsniveau verschieben, anstatt einem stetigen Cashflow zu folgen. Finanzführungskräfte, operative Manager und ganze Geschäftsbereiche verlassen sich auf diesen Ansatz, um die Kontrolle zu behalten und auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren.

Fertigung und Betrieb

Fertigungsunternehmen agieren in Umgebungen, in denen das Produktionsvolumen mit der Nachfrage schwankt, wodurch statische Budgets zu einem unzuverlässigen Maßstab für die Kostenkontrolle werden.

Flexible Budgets ermöglichen es Betriebsleitern, Material, Arbeitskosten und Gemeinkosten mit den Ausgaben abzugleichen, die auf dem tatsächlichen Produktionsniveau hätten sein sollen. Diese verbesserte Transparenz hilft den Produktionsteams, Ineffizienzen zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die Gewinnmargen auswirken.
Einzelhandel und E-Commerce

Die Einzelhandel und E-Commerce-Branchen sind mit ständigen Schwankungen des Auftragsvolumens, saisonaler Nachfrage und Werbeaktivitäten konfrontiert, die mit einem festen Budget nicht berücksichtigt werden können.

Ein flexibles Budget passt die Kostenerwartungen für Bereiche wie Erfüllung und Personalbesetzung auf Basis der tatsächlichen Verkaufsaktivitäten an. Diese Anpassungsfähigkeit verschafft den Finanzteams im Einzelhandel ein genaueres Bild der Margenleistung über Zeiten mit hohem und niedrigem Volumen und trägt dazu bei, ein besseres Lieferkettenmanagement zu fördern.
Finanzplanung und -analyse (FP&A)-Teams

Flexible Budgets sind ein zentrales Werkzeug für Abweichungsanalysen, Forecasting und Finanzberichterstattung.

Mit modernen FP&A-Tools können Teams Budgetziele auf tatsächlichen Aktivitätsniveaus neu berechnen und identifizieren, welche Posten stabil bleiben sollten – ohne zeitaufwändige manuelle Berechnungen. Teams können so auch die tatsächlichen Kosten- und Umsatzabweichungen von den durch Volumenschwankungen verursachten Störfaktoren isolieren.
CFOs und Finanzmanager

Führungskräfte auf der obersten Ebene sind auf flexible Budgets angewiesen, um die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Sie müssen erkennen, wann sich die Geschäftslage ändert und vom Jahresplan abweicht.

Das flexible Budgetmodell gibt Führungskräften einen dynamischen Überblick über relevante Aktivitätsmaßnahmen und variable Ausgaben und hilft ihnen so zu beurteilen, ob das Unternehmen effizient arbeitet. Dieser Ansatz unterstützt schnellere Entscheidungen zur Kapitalallokation und hilft beim Aufbau glaubwürdiger Kommunikationswege mit Investoren.

Autoren

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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