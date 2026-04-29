Was ist ein flexibles Budget?

Der Finanzplan spiegelt das tatsächliche Aktivitätsniveau wider, z. B. Echtzeitverschiebungen bei Umsatz, Produktion und Verfügbarkeit von Ressourcen. Diese Anpassungen erfolgen automatisch auf Basis der Geschäftsleistung und des Aktivitätsniveaus.

Bei statischen Budgets werden zu Beginn einer Finanzperiode feste Zahlen festgelegt. Ein flexibler Budgetansatz skaliert Umsatzprognosen und variable Kosten, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern.

Das Modell basiert auf den Aktivitätsniveaus eines Unternehmens und nicht nur auf einer einzelnen Forecasting- oder Budgetperiode. Wenn das tatsächliche Produktions- oder Verkaufsvolumen veröffentlicht wird, wird das Budget neu berechnet, um widerzuspiegeln, wie hoch die Kosten und Einnahmen auf diesem Niveau hätten sein sollen. Diese Art der Neuberechnung gibt Managern eine aussagekräftigere Ausgangsbasis für die Messung von Leistung und tatsächlichen Ergebnissen.

Ein flexibles Budget ist Teil einer Umstellung, die Unternehmen hin zu einer dynamischeren, reaktionsfähigeren Planung vornehmen. Viele setzen Finanzprognosemodelle ein, in die künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und vorausschauende Analyse integriert sind. Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value zeigt, dass 41 % der Finanzplanungs- und Budgetierungsprozesse relativ dynamisch sind und 34 % regelmäßig aktualisiert werden, um neue Szenarien zu berücksichtigen. Allerdings sind nur 8 % vollständig dynamisch und responsiv.

Moderne Unternehmen aus allen Branchen erkennen den Nutzen dieses Finanzplanungsansatzes. Flexible Budgets ermöglichen fundiertere Entscheidungen über Preisgestaltung, Personal und Ressourcenzuweisung während des gesamten Geschäftszeitraums, nicht nur Fixkosten.