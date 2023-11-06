Was ist Business Activity Monitoring (BAM)?

Business Activity Monitoring (BAM) ist die Echtzeitüberwachung von Geschäftsprozessen, Abläufen und Aktivitäten. BAM bietet dabei Einblicke in die Unternehmensleistung und ermöglicht es Unternehmen, Probleme schnell zu beheben und sich an die Bedürfnisse der Geschäftsanwender anzupassen.
Durch Observability und ein umfassendes Verständnis der wichtigsten Geschäftsabläufe können Unternehmen Ihre Leistung optimieren, indem sie Daten für fundierte Geschäftsentscheidungen nutzen. Bei der Überwachung von Geschäftsaktivitäten steht die Analyse von wichtigen Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) und Service Level Agreements (SLAs) im Vordergrund, damit die Teams aus ihren Daten handlungsrelevante Erkenntnisse gewinnen können.
BAM kann dazu verwendet werden, Daten über Geschäftsabläufe zu erfassen und ein dynamisches Bild der Möglichkeiten zur Verbesserung von Geschäftsfunktionen zu zeichnen, um Risiken zu mindern, die Rentabilität zu erhöhen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Business Activity Monitoring hilft dabei, Geschäfts- und IT-Abteilungen miteinander zu vernetzen, indem es die Teams auf die Unternehmensziele ausrichtet und Echtzeitinformationen über die Unternehmensleistung liefert.
Monitoring-Tools verschaffen Teams ein umfassenderes Verständnis der Geschäftsabläufe und einen Überblick über die Leistung in Echtzeit. So können sie Geschäftsfunktionen proaktiv verbessern, anstatt nur auf Probleme zu reagieren. Zu diesem Zweck können Führungskräfte historische Daten mit Hilfe von BI-Software ( Business Intelligence) überwachen und Arbeitsabläufe mit BPM-Tools (Business Process Management) verbessern.
Um ein klares Verständnis der Geschäftsabläufe zu erhalten, müssen wichtige KPIs zur Leistungsüberwachung festgelegt werden. Die KPIs variieren je nach Produkt oder Dienstleistung und den Zielen und Funktionen des Unternehmens, können aber Metriken wie Anwendungsnutzung, Laufzeitfehler, ungeplante Ausfallzeiten, Return on Investment (ROI) oder Umsatzzahlen umfassen.
Die Erstellung aussagekräftiger KPIs bedeutet, dass Führungskräfte die Leistungserwartungen im Rahmen von Service Level Agreements (SLAs) sorgfältig prüfen und definieren sollten, in denen die Leistungen, die Geschäftskunden von einem Dienstleister erwarten, detailliert beschrieben werden. In den SLAs sollten die Servicebedingungen, die ein Anwender erwarten kann, klar festgelegt werden. Außerdem sollte darin erklärt werden, wie die Leistung des Services oder des Produkts gemessen und an alle Parteien kommuniziert wird.
Diese Standards sollten in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten diskutiert, entwickelt und festgelegt werden. Je besser ein Unternehmen versteht, wie es funktionieren sollte bzw. was es im Rahmen eines SLA leisten sollte, desto genauer kann es das Leistungsniveau messen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
Sobald die Metriken festgelegt sind, helfen BAM-Systeme bei der Datenaggregation – der Sammlung und Zusammenfassung von Daten aus mehreren Geschäftsanwendungen. Lösungen für das Business Activity Monitoring bieten Dashboards mit klaren Visualisierungen der wichtigsten Daten und machen diese für alle Teammitglieder zugänglich.
Teams können in BAM-Systemen auch Auslöser festlegen, um automatisch bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder zusätzliche Daten zu sammeln, wenn bestimmte Metriken erfüllt (oder nicht erfüllt) sind. So können Teams beispielsweise die Automatisierung innerhalb einer BAM-Plattform nutzen, um eine Warnmeldung einzurichten, die auf überdurchschnittlich hohen Kreditkartentransaktionen in einem bestimmten Zeitraum beruht. Wenn diese Warnmeldung ausgelöst wird, kann das System die Zahlungen automatisch aussetzen, bis das erhöhte Volumen weiter untersucht werden kann.
Die Methodik für das Business Activity Monitoring konzentriert sich auf den Einsatz von Analysen, um die Zeit zwischen der Datenerfassung und der Entscheidungsfindung zu verkürzen. Um dies zu erreichen, nutzen Führungskräfte Tools aus den Bereichen Business Intelligence (BI) und Business Process Management (BPM).
Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM) und Business Activity Monitoring (BAM) überschneiden sich in mehreren Funktionen, wobei sich ihre Methoden zur Verbesserung von Geschäftsprozessen gegenseitig ergänzen können.
Business Intelligence bezieht sich auf eine Reihe von Technologien und Strategien, die es Unternehmensanalysten ermöglichen, einen vereinfachten Zugang zu Daten aus verschiedenen Quellen zu erhalten. Die folgenden Datentypen tragen zu einem besseren Verständnis der Geschäftsabläufe bei.
Business Process Management ermöglicht es Führungskräften, die Arbeit der BI weiterzuverfolgen und die großen Datenmengen, die aus diesen verschiedenen Quellen erfasst werden, zu analysieren. Darauf basierend können dann Modelle und Strategien für die Optimierung bestimmter Geschäftsprozesse erstellt werden. So kann ein Unternehmen beispielsweise Benutzerdaten analysieren, um die am häufigsten gestellten Fragen zu ermitteln. Anschließend können die Teams Chatbots trainieren, um diese häufigen Anfragen zu beantworten und so zusätzliche Zeit für die Kundendienstmitarbeiter freizusetzen.
Business Activity Monitoring nutzt sowohl die Datenerfassung und -visualisierung von BI als auch die analytische Stärke von BPM, um einen ganzheitlichen Ansatz für alle Geschäftsaktivitäten zu schaffen. Während der Schwerpunkt von BPM auf der Verbesserung einzelner Geschäftsprozesse liegt, berücksichtigt BAM jeden Prozess und auch, wie sich die verschiedenen Prozesse gegenseitig beeinflussen. BAM-Tools können außerdem mithilfe von Daten zukünftige Probleme vorhersagen und diese in Echtzeit beheben.
Zusammen können diese Ansätze Unternehmen dabei helfen, ganzheitliche Strategien zur Verbesserung ihrer Geschäftsfunktionen zu entwickeln.
Der Einsatz von Tools für Business Activity Monitoring ermöglicht es Analysten die Identifizierung von Bereichen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen. BAM kann einem Unternehmen auf verschiedenen Ebenen helfen:
