Was ist nachhaltige Technologie?

Nachhaltige Technologien haben das Potenzial, die Lieferketten von Unternehmen zu transformieren, indem sie für durchgängige Transparenz sorgen. Beispielsweise kann die KI von Unternehmen eingesetzt werden, um vorgelagerte CO2-Emissionen zu verfolgen und so ESG-Chancen und -Risiken zu erkennen. Gleichzeitig dient maschinelles Lernen dazu, die Nachfrage in späteren Phasen vorherzusagen und ihre Flotte optimierter und energieeffizienter einzusetzen. Mithilfe der Erkenntnisse aus nachhaltigen Technologien können Unternehmen Kreislaufdesignkonzepte wie Recycling und Wiederaufarbeitung in ihre Lieferketten integrieren, um den gesamten Lebenszyklus von Geräten und Waren zu verbessern und abzudecken.

Nachhaltige Technologien können Unternehmen auch dabei unterstützen, ihr Ökosystem aus Partnern und Lieferanten zu überwachen. Dies kann bei der Zusammenstellung von Metriken für die ESG-Berichterstattung hilfreich sein. Von Unternehmen, die Berichtsframeworks der Global Reporting Initiative (GRI) oder der Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) verwenden, wird erwartet, dass sie über Scope-3-Emissionen berichten, eine Kategorie an Treibhausgasemissionen, die durch die direkten Abläufe außerhalb eines Unternehmens entstehen (also Lieferkette, Produktnutzung, Transport, Entsorgung). Wenn Unternehmen die erforderlichen Daten zur Hand haben, sind sie ihrer Berichterstattung immer einen Schritt voraus und liefern eine genauere Darstellung ihrer Lieferketten.