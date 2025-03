Was ist SAP CX?

Der Schwerpunkt des Produkts liegt auf der Bereitstellung von End-to-End-Funktionen für den gesamten Vertriebs- und Marketingprozess. Mit SAP CX können Unternehmen die Customer Journey verbessern, indem sie die Kommunikation standardisieren, Daten ethisch erheben und sicherstellen, dass Vertriebsteams kanalübergreifend konsistent bleiben. Unternehmen können die Familie von Lösungen konfigurieren und auswählen, welche Module am besten zu ihren Geschäftsanforderungen passen.

SAP CX, auch bekannt als SAP Customer Experience Suite, setzt sich aus mehreren von SAP entwickelten Lösungen sowie von dem Unternehmen zwischen 2013 und 2018 erworbenen Plattformen zusammen. Es wird auf SAP HANA ausgeführt und basiert auf der SAP-Fiori-Benutzeroberfläche. Die Plattform nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), um Routineaufgaben zu automatisieren und fortschrittliches Forecasting und vorausschauende Analysen für Vertriebs- und Marketingteams bereitzustellen. Die Suite umfasst außerdem eine Reihe von Self-Service-Tools, um die Kundenbindung und den Geschäftsbetrieb zu fördern.

Wie andere SAP-Produkte wird SAP CX in der Regel in der Cloud bereitgestellt, kann aber auch als Teil einer Hybrid-Cloud- oder On-Premises-Lösung installiert werden, wenn ein Unternehmen bestimmte regulatorische oder geografische Anforderungen an die Datenspeicherung hat.