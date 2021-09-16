OpenShift vs. Kubernetes: Wo liegt der Unterschied?

OpenShift von Red Hat ist eine Open-Source-Container-Plattform, die auf dem Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystem und Kubernetes ausgeführt wird. Das Produkt wird in der Regel als „Platform as a Service“ (PaaS) bezeichnet, da es eine Vielzahl von Services innerhalb der Plattform für Unternehmen kombiniert. Dazu gehören Images für die Kubernetes-Plattform und Docker-Container. Darüber hinaus enthält es zusätzliche Funktionen, die exklusiv für die OpenShift-Unternehmensplattform verfügbar sind.

Kubernetes ist auch eine Open Source-Container-Orchestrierungsplattform. Es ermöglicht Entwicklern die Kontrolle, einfachere Verwaltung und Wartung von Softwareverarbeitungs-Workloads für eine bessere Bereitstellung und Skalierbarkeit.

Das zentrale Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Plattformen ist, dass die OpenShift-Container-Plattform die OpenShift-Plattform und OpenShift-Funktionen (sowie die Docker-Funktionen) umfasst. Kubernetes beinhaltet jedoch keine OpenShift-Services, und es handelt sich um eine eigene eigenständige Option mit einem eigenen, einzigartigen Kubernetes-Dashboard.

Obwohl es sich bei beiden Programmen um Open-Source-Programme handelt, ist OpenShift ein kostenpflichtiger Plattformdienst von Red Hat, während Kubernetes Open-Source-Code ein kostenloser Dienst ist, der von GitHub heruntergeladen werden kann.

Dieser Unterschied mag etwas unklar sein. Es ist daher wichtig zu wissen, dass Kubernetes-as-a-Service (KaaS)-Anbieter eine kostenpflichtige Bereitstellung auf Unternehmensniveau und verwaltete Kubernetes-Services anbieten. Diese Anbieter bieten in der Regel verwaltete Integration mit Cloud-Providern wie IBM, Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure an.