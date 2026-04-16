MFT vs. SFTP

Unternehmen tauschen riesige Datenmengen aus, die eine Vielzahl von Quellen wie interne Systeme, externe Partner, Cloud-Speicher und hybride Umgebungen umfassen. Dieser Faktor macht eine sichere und zuverlässige Dateibewegung unerlässlich.



Da die geschäftlichen Anforderungen wachsen, müssen IT-Teams die Automatisierung, große Datenmengen und Integrationen unterstützen, die weit über den einfachen Dateiaustausch hinausgehen. Daten werden zudem von mehr Nutzern, Partnern, Geräten und Systemen als je zuvor abgerufen, was die Bedeutung klar definierter Benutzerzugriffskontrollen und zuverlässiger Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Ebenso wichtig sind die wachsenden Sicherheitsanforderungen, die durch Regulierung, Kundenerwartungen und Risikomanagement bedingt sind. Die Verschlüsselung von Daten während des Transports, die Authentifizierung von Benutzern und die Pflege von Audit-Trails sind zu Grundstandards für viele Unternehmensumgebungen geworden.



Verwaltete Dateiübertragungsplattformen bauen auf sicheren Dateiübertragungsprotokollen auf, indem sie Überwachung, Durchsetzung von Richtlinien und Governance hinzufügen, sowie erweiterte Automatisierungsfunktionen, die Audits, Terminplanung, Orchestrierung und Dateiübertragungs-Workflows steuern. Zusammen bieten diese Technologien IT-Teams mehr Transparenz und Kontrolle über den Dateiaustausch, erfüllen gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen und reduzieren die operative Komplexität der Verwaltung von Dateiübertragungen in großem Maßstab.