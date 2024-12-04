Was ist Live-Streaming?

Live-Streaming ist der Prozess der Übertragung von Video- und Audioinhalten über das Internet in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit.
Live-Streaming hat die Art und Weise verändert, wie Menschen Inhalte bereitstellen und mit ihnen interagieren. Zuschauer können in Echtzeit an Ereignissen wie Konzerten, Sportübertragungen, Produkteinführungen, Webinaren und Videospiel-Streams teilnehmen, während Unternehmen und Inhaltsverteiler problemlos live gehen, um umfassendere (und unmittelbarere) Inhalte bereitzustellen.
Im Vergleich zur herkömmlichen Übertragung unterscheidet sich das Live-Streaming durch folgende Aspekte:
Da sich die Streaming-Technologien und -Funktionen weiterentwickeln, werden die Zuschauerzahlen von Live-Streams – und deren Nutzen für Unternehmen – wahrscheinlich weiter fortfahren. Im dritten Quartal 2024 sahen fast 30 % der Internetnutzer weltweit wöchentlich irgendeine Form von Live-Streaming-Inhalten.1 Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Live-Streaming-Markt zwischen 2025 und 2029 um mehr als 20 Mrd. USD wachsen wird.2
Daher kann Live-Streaming als leistungsstarkes Tool für Unternehmen dienen, die eine globale Zielgruppe mit ansprechenden, innovativen Unterhaltungs-, Bildung- und Geschäftsprodukten erreichen möchten.
Latenz– die Verzögerung zwischen dem Live-Event und dem Bildschirm des Zuschauers – war schon immer eine Herausforderung für Live-Streamer. Content-Delivery-Networks (CDNs) mit extrem niedriger Latenz und einer Latenz von unter einer Sekunde haben Unternehmen jedoch geholfen, dieses Problem zu lösen.
CDNs sind geografisch verteilte Servernetzwerke, die eine schnellere Leistung ermöglichen, indem sie Kopien von Webinhalten näher an den Endbenutzern platzieren. Diese Edge-Server – auch „Caches“ oder „Caching-Server“ genannt - fungieren als Gateways zwischen den Benutzern und dem Ursprungsserver (Primärserver).
Jeder Server in einem CDN speichert Kopien von Inhalten – einschließlich HTML-Dateien, Bildern, Audio und Video – vom Ursprungsserver. Auf diese Weise kann ein Benutzer, wenn er Live-Stream-Inhalte anfordert, den Stream von dem Server empfangen, der seinem Standort am nächsten liegt, anstatt von einem primären Server, der möglicherweise Hunderte oder Tausende von Kilometern entfernt ist.
Nehmen wir an, eine Gruppe von Experten beginnt in New York mit dem Streaming von einem Laptop aus, während eine Zielgruppe, darunter ein Zuschauer in Sydney, über ihre Smartphones den Live-Stream aufruft. Anstatt sich mit einem zentralen Server zu verbinden, greift jeder Betrachter über den CDN-Server, der seinem Standort am nächsten liegt, auf die Inhalte zu. In diesem Beispiel könnte der Zuschauer in Sydney von einem CDN-Server in Sydney oder Südostasien aus auf die Inhalte zugreifen.
CDN-Server bringen die Dateien näher an die Kunden, wodurch die Zeit, die Daten für das Streamen im Netzwerk benötigen, verkürzt wird, die Ladezeiten für Benutzer verkürzt und die Kosten und die Bandbreitennutzung minimiert werden. CDNs erhöhen auch die Skalierbarkeit, sodass Tausende (oder sogar Zehntausende) von Zuschauern den Stream gleichzeitig ohne Pufferungsprobleme ansehen können.
Live-Streaming umfasst mehrere Schlüsselprozesse, um Benutzern Inhalte mit geringer Latenz bereitzustellen:
Live-Stream-Events beginnen mit rohen Audio- und Videodaten, die von Inhaltsquellen (Kameras und Mikrofone an Smartphones, Webcams und anderen Aufnahmegeräten) erfasst werden.
Vor dem Streaming müssen die rohen Video- und Audiosignale in ein digitales Format (eine Reihe von Einsen und Nullen) kodiert und komprimiert werden, damit sie über das Internet übertragen werden können. Bei der Kodierung werden die Daten in ein digitales Format umgewandelt, das von verschiedenen Geräten verstanden werden kann. Zu den gängigen Codierungsstandards gehören MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 und AV1e3.
Live-Streaming-Plattformen können Daten mithilfe von dedizierten Kodierungsgeräten (Hardware-Encodern) kodieren, die die für professionelle Live-Übertragungen mit hoher Leistung erforderliche Streaming-Kapazität bereitstellen. Sie können jedoch auch Computeranwendungen als Encoder (sogenannte Software-Encoder) verwenden, die eine flexiblere und kostengünstigere Option für das Streaming kleinerer Produktionen bieten.
Bei der Komprimierung wird die Größe der Video- und Audiodaten reduziert, indem redundante Elemente eliminiert werden. Wenn beispielsweise der erste Frame eines Videos eine Person zeigt, die vor einem violetten Hintergrund spricht, kann der violette Hintergrund in nachfolgenden Frames wiederverwendet werden, ohne dass er erneut vollständig gerendert werden muss.
Der Prozess ähnelt der Katalogisierung von Büchern in einer Bibliothek. Der Bibliothekar bearbeitet und katalogisiert neue Bücher, sobald sie in der Bibliothek eingehen, und speichert grundlegende Veröffentlichungsinformationen (Titel, Autor, Verlag und Veröffentlichungsdatum) an einem leicht zugänglichen Ort innerhalb des Netzwerks der Bibliothek.
Wenn der Bibliothekar eine Neuauflage einer Buchreihe erhält, die sich bereits im Besitz der Bibliothek befindet, muss er nicht die gesamte Serie neu katalogisieren. Sie können einfach Informationen über die neuen Bände der Reihe zu den bestehenden Datensätzen hinzufügen.
Digitale Medieninhalte – insbesondere Live-Streaming-Videoinhalte – enthalten riesige Datenmengen. Um einen Livestream aufrechtzuerhalten, unterteilen Streaming-Tools Daten in kleinere Segmente (in der Regel jeweils ein paar Sekunden) und übertragen sie als Inhaltssegmente.
Nachdem der Inhalt komprimiert, codiert und segmentiert wurde, kann er an die Zuschauer verteilt werden. Um einen qualitativ hochwertigen Live-Stream mit geringer Latenz für potenziell Millionen von Nutzern bereitzustellen, sind Streaming-Dienste auf CDNs angewiesen.
CDN-Server befinden sich am Edge des Netzwerks und stellen Inhalte im Namen des Ursprungsservers bereit. Anstatt also dass der Ursprungsserver alle Benutzeranfragen bearbeitet, verarbeitet der CDN-Server, der dem Live-Stream-Viewer am nächsten liegt, Datenanfragen und das Routing.
Jedes Benutzergerät, das mit dem Livestream interagiert, verwendet einen dedizierten Mediaplayer, einen browserbasierten Player oder einen in eine Social-Media-Plattform (wie Facebook Live, Instagram Live oder TikTok Live-Streaming) eingebetteten Mediaplayer, um die segmentierten Livestream-Daten zu empfangen, zu dekodieren und zu dekomprimieren. Dieser Prozess ermöglicht die kontinuierliche Wiedergabe der Livestream-Inhalte.
Viele Streaming-Dienste und Mediaplayer bieten Streaming-Funktionen mit adaptiver Bitrate, mit denen die Videoqualität dynamisch an die Internetgeschwindigkeit des Betrachters angepasst werden kann. Adaptive Bitraten tragen dazu bei, Pufferungsprobleme zu minimieren.
Die Ursprünge von Live-Streaming reichen bis in die Anfänge des Internets zurück. In den frühen 1990er Jahren – als sich die Internetgeschwindigkeiten verbesserten und die ersten Mediaplayer auf den Markt kamen, die Live-Streaming unterstützen konnten – begannen Ingenieure, mit Live-Videoübertragungen im Internet zu experimentieren. Solche Fortschritte ermöglichten es den Menschen, Inhalte in Echtzeit anzusehen und anzuhören, aber sie standen auch vor erheblichen Hürden (technische Einschränkungen, eingeschränkte Bandbreite und schlechte Videoqualität waren häufige Herausforderungen).
Einer der frühesten erfolgreichen Live-Streams war ein Konzert im Jahr 1993 mit der Band Severe Tire Damage. Nicht viel später (im Jahr 1995) nutzte RealNetworks, Inc. die RealPlayer-Software, um ein Live-Baseballspiel zu übertragen, und legte damit den Grundstein für Live-Sport-Streaming und die anderen Streaming-Innovationen, die folgen sollten.
Mit der Einführung von YouTube im Jahr 2005 veränderte sich die Geschäftswelt erneut. Die Video-Sharing-Plattform veranstaltete daraufhin ihr erstes globales Live-Stream-Event mit beliebten YouTube-Persönlichkeiten einschließlich Rapper will.i.am, der Sängerin Esmée Denters und des Komikers Bo Burnham – im Jahr 2008.
Heute ist das Live-Streaming allgegenwärtig, vor allem dank des Aufstiegs der sozialen Medien und dedizierter Streaming-Plattformen. Dienste wie Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live und sogar LinkedIn haben es jedem, der ein Smartphone oder einen Computer besitzt, leicht gemacht, live an eine Zielgruppe in der ganzen Welt zu senden.
Live-Streaming umfasst mittlerweile eine breite Palette von Anwendungsfällen, von Gaming-Tournieren und Live-Musikperformances bis hin zu Bildungsinhalten und virtuellen Konferenzen, und die Einführung von CDNs hat die Verbreitung von Streaming-Inhalten revolutioniert. Heutzutage ist es bei Streaming-Plattformen üblich, mehrere CDNs gleichzeitig zu verwenden, was weiter unterstreicht, wie wichtig sie für die Bereitstellung nahtloser, qualitativ hochwertiger Streams geworden sind.
Zu den weiteren wichtigen Trends zählen Multistreaming – das gleichzeitige Streamen desselben Ereignisses über mehrere Plattformen – und die Verwendung vorab aufgezeichneter Videos in „Live“-Übertragungen, wodurch die Ersteller ihre Inhalte im Voraus perfektionieren und als „Live-Ereignis“ ausstrahlen können.
Die Integration der Blockchain-Technologie in Live-Streaming-Plattformen hat ebenfalls neue Funktionen geschaffen. Blockchain ist ein gemeinsames, unveränderliches digitales Hauptbuch, das Daten über mehrere Netzwerkknoten hinweg speichert und Blockchain-gestützte Live-Streams gegen Manipulationen und Cyberbedrohungen resistent macht. Außerdem hilft es Unternehmen beim Aufbau dezentraler CDNs, die Live-Inhalte über Computer verteilen, so dass Streaming-Plattformen Nachfragespitzen und -schwankungen leichter bewältigen können.
Live-Streaming-Anwendungen können verschiedene Protokolle nutzen, um Audio- und Videoinhalte in Echtzeit über das Internet bereitzustellen. Jedes Protokoll hat spezifische Anwendungen, und das richtige Protokoll für einen bestimmten Livestream hängt von Faktoren wie der Zielgruppe, Gerätekompatibilität, Netzwerkbedingungen und spezifischen Anwendungsfällen ab.
Zu den am häufigsten verwendeten Protokollen gehören:
RTMP gehört zu den ersten Protokollen, die für Live-Streaming verwendet wurden. Es handelt sich um ein zustandsbehaftetes Protokoll (das Benutzerdaten zwischen Interaktionen speichert), das hauptsächlich zum Streamen von Audio, Video und Daten über das Internet verwendet wird. RTMP wurde häufig zusammen mit Adobe Flash Player verwendet, seine Verwendung ist jedoch zurückgegangen, seit Flash veraltet ist.
RTSP ist ein Netzwerksteuerungsprotokoll, mit dem Clients die Wiedergabe von Streaming-Medien steuern können, indem sie Funktionen für Pause, Rücklauf und Vorlauf aktivieren. Der RTSP arbeitet mit dem Real-Time Transport Protocol (RTP), um Mediendaten an Benutzergeräte zu übertragen, insbesondere an solche, auf denen Überwachungs- und Überwachungsanwendungen ausgeführt werden.
Das HLS-Protokoll wurde von Apple so entwickelt, dass es über das Standard-HTTP-Protokoll funktioniert, wodurch es Firewall-freundlich und einfach zu implementieren ist. HLS wird häufig verwendet, um Video-on-Demand- und Live-Videodateien auf einer Vielzahl von Geräten (einschließlich Smartphones, Tablets und Smart-TVs) bereitzustellen, insbesondere auf Geräten mit den Betriebssystemen iOS und macOS.
DASH ist ein internationaler Standard, der von der Moving Picture Experts Group (MPEG) entwickelt wurde, einer Allianz für Medien-Codierung-Standards. DASH ermöglicht adaptives Streaming einer Vielzahl von Codecs und Formaten. DASH verwendet eine Manifestdatei (eine einfache Textdatei, die Metadaten für eine Gruppe von Dateien enthält), um die Positionen von Mediensegmenten und deren Attribute zu beschreiben. Diese Funktion erleichtert qualitativ hochwertiges Streaming sowohl in Live- als auch in On-Demand-Streaming-Umgebungen.
SRT ist ein äußerst zuverlässiges Open-Source-Streaming-Protokoll, mit dem Unternehmen reibungslose Live-Streams in unvorhersehbaren Netzwerken bereitstellen können. SRT verschlüsselt Daten, um Inhalte während der Übertragung zu schützen, und erholt sich gut von Datenverlusten. Damit eignet er sich gut für Live-Streaming in professionellen Umgebungen.
WebRTC ist ein sicheresOpen-Source-Protokoll, das über einfache Programmierschnittstellen (APIs) eine Peer-to-Peer-Kommunikation in Echtzeit in Webbrowsern ermöglicht. WebRTC kann Inhaltsanbietern dabei helfen, sichere Video-, Audio- und Datenströme bereitzustellen, ohne neue Apps und Plug-ins herunterladen zu müssen.
Einzelne Nutzer benötigen für das Live-Streaming lediglich ein Aufnahmegerät (z. B. ein Telefon oder einen Laptop) und die richtige Streaming-Plattform für ihre Inhalte. Aber für Unternehmen, die oft qualitativ hochwertige, reibungslose Erfahrungen anbieten müssen, kann Folgendes für Live-Streaming erforderlich sein:
Unternehmen benötigen eine professionelle Streaming-Software, die mehrere Eingaben verarbeiten kann und erweiterte Produktionsfunktionen bietet, wie z. B. untere Drittel (grafische Überlagerungen im unteren Teil des Bildschirms), Grafiken und Remote-Gast-Integration (die es Teilnehmern an anderen Standorten ermöglicht, an einer Übertragung oder Veranstaltung teilzunehmen).
Streaming-Software unterstützt in der Regel eine breite Palette von Video- und Audioquellen, einschließlich NDI-Feeds (Network Device Interface) für die Übertragung unkomprimierter Videos und SDI-Feeds (Serial Digital Interface) für komprimierte Videos.
Für die Bereitstellung von Inhalten verlassen sich Unternehmen in der Regel auf Unternehmens-Videoplattformen, die Funktionen wie granulare Analyse, Tools für die Verwaltung von Inhalten und die Möglichkeit der Integration mit anderen Unternehmenssystemen, wie z. B. Kundenbeziehungsmanagement-Systemen (CRM), bieten.
Globale CDNs helfen dabei, Streams mit minimaler Latenz an Zuschauer weltweit auszustrahlen.
Live-Streaming auf Unternehmensebene erfordert zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen. Unternehmen benötigen in der Regel eine Upload-Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s, insbesondere für hochwertiges Streaming mit mehreren Bitraten oder 4K. Um für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu sorgen, können Unternehmen redundante Internetverbindungen von verschiedenen Anbietern einrichten oder eine zellulare Ausfallsicherung mit4G/5G-Modems nutzen.
Die Bandbreite – die Datenmenge, die ein Netzwerk in einem bestimmten Zeitraum übertragen kann – ist ebenfalls eine wichtige Komponente hochwertiger Live-Streams. Eine höhere Bandbreite bedeutet eine höhere Datenübertragung. Um hochauflösende Streams bereitzustellen, benötigen Unternehmen eine Mindestbandbreite von 5 Mbit/s. Umfangreiche Streams können jedoch eine Bandbreite von mehr als 5 Gbit/s erfordern, um die Streaming-Qualität zu optimieren.
Streams werden häufig end-to-end verschlüsselt, in der Regel mit AES-256, um Inhalte während der Übertragung zu schützen. Bei Bedarf können IT-Teams Zugriffskontrollen – sowie rollenbasierte Berechtigungen, Passwortschutz und Geoblocking-Protokolle – implementieren, um einzuschränken, wer einen Stream sehen kann.
Live-Streaming-Software hat die Art und Weise, wie Medieninhalte konsumiert und geteilt werden, verändert. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht Anwendungen in verschiedenen Geschäftsbereichen und Anwendungsfällen.
Social-Media-Gaming-Plattformen wie Twitch, YouTube Live und Facebook Gaming haben lebhafte Communitys rund um Content Creators und deren Zielgruppe geschaffen. Spieler können ihr Gameplay streamen und so Kommentare, Erkenntnisse und direkte Interaktion mit den Zuschauern anbieten.
Und das Live-Streaming von Konzerten, Theateraufführungen und Musikfestivals kann Streamern helfen, eine Zielgruppe zu erreichen, indem sie den Nutzern Inhalte hinter den Kulissen und interaktive Erfahrungen bieten.
Live-Streaming-Apps bieten den Nutzern die innovative Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten und die Markentreue und das Kundenvertrauen zu stärken. Unternehmen können es für Produkteinführungen, Vorführungen, Sponsoring-Ankündigungen und virtuelle Events nutzen, um ihre Angebote zu präsentieren und in Echtzeit mit Kunden zu interagieren.
Sie können auch Webinare und Live-Q&A-Sitzungen streamen, um Geschäftsleads zu generieren, Kundensupport zu bieten und eine Thought Leadership zu etablieren.
Live-Streaming ermöglicht es Nachrichtenunternehmen, über Ereignisse und aktuelle Nachrichten in Echtzeit zu berichten. Journalisten können live vom Feld aus streamen, um der Zielgruppe sofortigen Zugang zu wichtigen Ereignissen zu ermöglichen. Zuschauer können auch Streaming-Plattformen nutzen, um Live-TV-Übertragungen anzusehen.
Diese Unmittelbarkeit verstärkt die Wirkung der Nachrichtenberichterstattung und erleichtert die direkte Interaktion mit den Zuschauern durch Live-Interviews und Diskussionsrunden.
Unternehmen nutzen häufig Videokonferenz-Software (z. B. Zoom), um interne Kommunikationsveranstaltungen wie Townhall-Meetings, Ankündigungen, Onboarding- und Schulungssitzungen live zu streamen.
Der strategische Einsatz von Live-Streaming zur Bereitstellung wichtiger Mitteilungen ermöglicht es allen Mitarbeitern – unabhängig vom Standort – gleichzeitig Informationen zu erhalten und direkt mit der Unternehmensführung zu interagieren.
Übertragungsnetze, Sportligen und Vereine nutzen Live-Streaming, um Spiele und Matches weltweit zu übertragen, damit die Fans die Spannung des Ereignisses als eine Erfahrung erleben können, als wären sie persönlich vor Ort. Streaming-Plattformen bieten außerdem Funktionen wie mehrere Kameraperspektiven, Live-Analyse und interaktiven Chat, um die Erfahrung zu verbessern.
Live-Streaming ist ein unschätzbares Hilfsmittel, um die Verbindung und Interaktion zwischen Kunden und Verbrauchern zu fördern. Live-Streaming-Dienste bieten Unternehmen mehrere entscheidende Vorteile:
Allerdings kann Live-Streaming einige Herausforderungen mit sich bringen.
Wenn Benutzer beispielsweise eine erhebliche Latenz bei einem Live-Stream erleben, brechen sie die Interaktion vielleicht ab. Dies gilt insbesondere für Gaming- und Sport-Livestreams. Darüber hinaus stellen hochwertige Live-Streams erhebliche Anforderungen an Bandbreite und Internetverbindung. Unzureichende Netzwerkbandbreite und schwache Verbindungen können die Erfahrung für Benutzer beeinträchtigen.
Die Entwicklung des Live-Streamings hat die Art und Weise, wie Unternehmen und Kunden mit den Medien interagieren, verändert und wird wahrscheinlich auch weiterhin neue Wege für die globale Unterhaltung, Bildung und Geschäftskommunikation eröffnen.
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) – die es Benutzern ermöglichen, mit teilweise oder vollständig simulierten digitalen Umgebungen zu interagieren – sind zugänglicher als je zuvor. Integriert mit fortschrittlichen Live-Streaming-Tools ermöglichen diese Technologien den Zuschauern, Live-Events in einem vollständig immersiven digitalen Raum zu besuchen, wodurch die Grenze zwischen physischer und virtueller Welt verwischt wird.
Die Einführung von 5G-Netzwerken hat außerdem das Potenzial, das Live-Streaming zu verbessern und qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Übertragungen auf Mobiltelefonen und anderen angeschlossenen Geräten zu bieten.
Multiplattform-Streaming, auch bekannt als Multistreaming oder plattformübergreifendes Streaming, kann Content Creators helfen, an verschiedene Zielgruppen über mehrere Plattformen hinweg live zu streamen. Anstatt separate Streams einzurichten, können Streamer eine spezielle Software verwenden, um über mehrere Kanäle gleichzeitig zu senden.
Live-Streaming-Lösungen integrieren zunehmend auch künstliche Intelligenz (KI) und Technologien für maschinelles Lernen, um reibungslosere, sicherere und leichter zugängliche Streaming-Erfahrungen zu schaffen. Zu den KI-Funktionen gehören automatische Untertitel und interaktive Overlays, personalisierte Inhaltsempfehlungen, optimierte Stream-Qualität und automatisierte Inhaltsmoderation.
1 Anteil der Internetnutzer weltweit, die vom 2. Quartal 2021 bis zum 3. Quartal 2024 wöchentlich Live-Streaming-Inhalte ansehen, Statista.com, 24. Februar 2025.
2 Live-Streaming-Markt wächst um USD 20,64 Milliarden (2025–2029), angetrieben durch Smartphone-Penetration und Internet-Zugang, wobei KI die Landschaft neu definiert, PR Newswire, 12. Februar 2025.