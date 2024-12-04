Was ist Live-Streaming?

Die Ursprünge von Live-Streaming reichen bis in die Anfänge des Internets zurück. In den frühen 1990er Jahren – als sich die Internetgeschwindigkeiten verbesserten und die ersten Mediaplayer auf den Markt kamen, die Live-Streaming unterstützen konnten – begannen Ingenieure, mit Live-Videoübertragungen im Internet zu experimentieren. Solche Fortschritte ermöglichten es den Menschen, Inhalte in Echtzeit anzusehen und anzuhören, aber sie standen auch vor erheblichen Hürden (technische Einschränkungen, eingeschränkte Bandbreite und schlechte Videoqualität waren häufige Herausforderungen).

Einer der frühesten erfolgreichen Live-Streams war ein Konzert im Jahr 1993 mit der Band Severe Tire Damage. Nicht viel später (im Jahr 1995) nutzte RealNetworks, Inc. die RealPlayer-Software, um ein Live-Baseballspiel zu übertragen, und legte damit den Grundstein für Live-Sport-Streaming und die anderen Streaming-Innovationen, die folgen sollten.

Mit der Einführung von YouTube im Jahr 2005 veränderte sich die Geschäftswelt erneut. Die Video-Sharing-Plattform veranstaltete daraufhin ihr erstes globales Live-Stream-Event mit beliebten YouTube-Persönlichkeiten einschließlich Rapper will.i.am, der Sängerin Esmée Denters und des Komikers Bo Burnham – im Jahr 2008.

Heute ist das Live-Streaming allgegenwärtig, vor allem dank des Aufstiegs der sozialen Medien und dedizierter Streaming-Plattformen. Dienste wie Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live und sogar LinkedIn haben es jedem, der ein Smartphone oder einen Computer besitzt, leicht gemacht, live an eine Zielgruppe in der ganzen Welt zu senden.

Live-Streaming umfasst mittlerweile eine breite Palette von Anwendungsfällen, von Gaming-Tournieren und Live-Musikperformances bis hin zu Bildungsinhalten und virtuellen Konferenzen, und die Einführung von CDNs hat die Verbreitung von Streaming-Inhalten revolutioniert. Heutzutage ist es bei Streaming-Plattformen üblich, mehrere CDNs gleichzeitig zu verwenden, was weiter unterstreicht, wie wichtig sie für die Bereitstellung nahtloser, qualitativ hochwertiger Streams geworden sind.

Zu den weiteren wichtigen Trends zählen Multistreaming – das gleichzeitige Streamen desselben Ereignisses über mehrere Plattformen – und die Verwendung vorab aufgezeichneter Videos in „Live“-Übertragungen, wodurch die Ersteller ihre Inhalte im Voraus perfektionieren und als „Live-Ereignis“ ausstrahlen können.

Die Integration der Blockchain-Technologie in Live-Streaming-Plattformen hat ebenfalls neue Funktionen geschaffen. Blockchain ist ein gemeinsames, unveränderliches digitales Hauptbuch, das Daten über mehrere Netzwerkknoten hinweg speichert und Blockchain-gestützte Live-Streams gegen Manipulationen und Cyberbedrohungen resistent macht. Außerdem hilft es Unternehmen beim Aufbau dezentraler CDNs, die Live-Inhalte über Computer verteilen, so dass Streaming-Plattformen Nachfragespitzen und -schwankungen leichter bewältigen können.