Was ist Lead-Nurturing?

Auf die Lead-Generierung folgt das Lead-Nurturing. Nachdem sie neue Leads gewonnen haben, müssen Vertriebs- und Marketingteams sie einbinden, aufklären und sie dabei unterstützen, treue, zahlende Kunden zu werden. Lead-Management- und Marketingautomatisierungstools nutzen künstliche Intelligenz (KI), um Kundeninteraktionen zu personalisieren und wertvolle Inhalte anzubieten, mit dem Ziel, Vertrauen und eine starke Markentreue aufzubauen.

Die Integration eines KI-Kommandozentrums in einen Vertriebsbetrieb zahlt sich bereits aus. Laut einem Bericht des IBM Institute for Business Value prognostizieren Vertriebsleiter eine um 25 % höhere Volumenwachstumsrate durch den Einsatz von KI für die Lead-Generierung und das Lead-Scoring. Führungskräfte der C-Suite erkennen die transformative Rolle von KI: Mehr als die Hälfte der Führungskräfte berichten von positiven Leistungsergebnissen aufgrund von KI-gestützten Workflows.

Durch effektives Lead-Nurturing können das Marketing- und Vertriebsteam eines Unternehmens zusammenarbeiten, damit die Marke im Gedächtnis bleibt, und eine einheitliche Customer Journey zu bieten, die bei der Zielgruppe gut ankommt.