Was ist LangSmith?

LangChain und LangSmith sind Tools zur Unterstützung der LLM-Entwicklung, aber der Zweck jedes Tools variiert.

LangChain ist ein Open-Source-Python-Framework, das den Bau und die Bereitstellung von LLM-Anwendungen vereinfacht. Es verbindet mehrere LLM-Komponenten zu strukturierten workflows, indem es modulare Bausteine wie Ketten, Agenten und Speicher verwendet. Diese Komponenten ermöglichen die Integration von LLMs mit externen Werkzeugen, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Datenquellen, um komplexe Anwendungen zu erstellen. Anstatt sich auf ein einzelnes Modell zu stützen, unterstützt es die Verkettung von Modellen für Aufgaben wie Textverständnis, Antwortgenerierung und Schlussfolgerung, sodass jeder Schritt auf dem vorherigen aufbauen kann. LangChain unterstützt Prompt Engineering durch wiederverwendbare Vorlagen und integriert sich mit LangGraph zur visuellen Gestaltung von workflows. Diese Fähigkeit macht es besonders leistungsstark für die Entwicklung von Dialogsystemen und KI-Systemen, die Kontextverarbeitung und logische Abfolge erfordern.

Darüber hinaus ist LangSmith das operative Rückgrat der Entwicklungskapazitäten von LangChain. Während LangChain Ihnen beim Aufbau von Workflows hilft, sorgt LangSmith für einen reibungslosen Ablauf, indem es Tools zum Debuggen, Überwachen und Management komplexer AI-Systeme anbietet. LangSmith bietet einen tiefen Einblick in das Modellverhalten und erleichtert so die Identifizierung von Leistungsproblemen, die Verfolgung von Fehlern und die Optimierung von Antworten in Echtzeit. Es unterstützt außerdem die Orchestrierung über mehrere Modelle und Pipelines hinweg und ermöglicht so eine nahtlose Bereitstellung und Koordination. LangSmith bietet eine nahtlose Integration mit externen Tools wie TensorFlow, Kubernetes. Es kann auch mit großen Cloud-Providern wie AWS, GCP und Azure integriert werden und bietet zudem eine robuste Unterstützung für hybride Setups und lokale Bereitstellungen. LangSmith unterstützt die Entwicklung realer KI-Anwendungen, einschließlich Chatbots und anderer interaktiver Systeme wie KI-Agenten, virtueller Assistenten und konversationelle Schnittstellen. Diese Funktion hilft Entwicklern, ihre Workflows zu optimieren.

Gemeinsam vereinfachen LangChain und LangSmith den gesamten Entwicklungsprozess vom Prototyping bis zur Produktion.