E-Commerce-Chatbots: Vorteile und Anwendungsfälle

By Amanda McGrath and Amanda Downie

E-Commerce-Chatbots, definiert

Ein E-Commerce-Chatbot ist eine automatisierte Softwareanwendung, die Gespräche mit Benutzern simuliert und grundlegende Aufgaben im Online-Einzelhandel verwaltet.

Chatbots dienen oft als erste Interaktion zwischen E-Commerce-Shops und ihren Kunden. Anstatt einen Kunden durch komplexe Menüs navigieren zu lassen oder ihn in der Warteschlange auf einen menschlichen Mitarbeiter warten zu lassen, bietet ein Chatbot eine sofortige, dialogorientierte Schnittstelle. Chatbots sind normalerweise darauf ausgelegt, häufig gestellte Fragen (FAQs) zu beantworten. Darüber hinaus bieten sie Echtzeit-Support für Kundenanfragen und geben Produktempfehlungen. Zusätzlich bearbeiten sie Aktualisierungen des Bestellstatus ohne menschliches Eingreifen.

Chatbots sind häufig in E-Commerce-Websites integriert und werden über soziale Medien oder Messaging-Apps wie WhatsApp oder Facebook Messenger aktiviert. Sie können auch über eine API in eine E-Commerce-Plattform wie Shopify integriert werden. Und sie sind weit verbreitet: Eine Umfrage unter Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen ergab, dass 85 % Chatbots in ihren E-Commerce-Abläufen implementiert haben.1 Bei korrekter Implementierung können Chatbots die Automatisierung verbessern, zur Rationalisierung der Abläufe beitragen und den Umsatz steigern.

Chatbots vs. KI-Agenten: Was ist der Unterschied?

Chatbots und KI-Agenten sind miteinander verwandt, jedoch nicht identisch.

Chatbots sind in erster Linie Kommunikationsschnittstellen. Ihre Hauptfunktion ist die Konversation. Unabhängig davon, ob sie regelbasiert sind (nach einem Entscheidungsbaum) oder KI-gestützt (Antworten generieren), besteht ihr Ziel darin, mit dem Benutzer zu interagieren, Informationen zu sammeln und Antworten aus einer Wissensdatenbank oder Datenbank zu liefern. Sie eignen sich gut für die Bearbeitung großer Mengen routinemäßiger Kundeninteraktionen.

Im Gegensatz zu Chatbots sind KI-Agenten autonom und können komplexere Aufgaben ausführen. Während ein Chatbot einem Kunden mitteilen kann, dass ein Produkt nicht vorrätig ist, kann ein KI-Agent erkennen, dass der Lagerbestand niedrig ist. Er kann dann selbstständig den Lieferanten kontaktieren, um den Lagerbestand aufzufüllen und die Preisstrategie entsprechend dem Lieferumfang anzupassen.

Kurz gesagt: Während Chatbots in der Regel nur reagieren, können KI-Agenten über den Rahmen der ursprünglichen Prompts hinaus agieren.

Dennoch kann die Grenze zwischen ihnen verschwimmen. In den letzten Jahren haben sich Chatbots von starren Entscheidungsbäumen zu Large Language Models (LLMs) entwickelt, ähnlich der Technologie, die hinter ChatGPT steht. Wenn ein Benutzer zuvor einen Ausdruck eingegeben hat, den der Bot nicht erkannt hat, hat er eine Fehlermeldung zurückgegeben. Heute ermöglicht generative KI Chatbots, den Kontext zu interpretieren, Tippfehler zu bearbeiten und Antworten zu generieren, die über vorgefertigte Vorlagen hinausgehen, obwohl sie nach wie vor auf Prompt-Response basieren.

Mit Tools wie IBM watsonx Orchestrate können Unternehmen beispielsweise präzise, skalierbare und auf Geschäftsdaten basierende Konversationsassistenten entwickeln. Diese Assistenten stellen sicher, dass die KI strenge Markenrichtlinien einhält und gleichzeitig Automatisierung ermöglicht.

Arten von E-Commerce-Chatbots

Es gibt verschiedene Kategorien von Chatbots, die im E-Commerce eingesetzt werden können:

Regelbasierte Chatbots

Diese Chatbots arbeiten mit vordefinierten Skripten und Entscheidungsbäumen oder starren Gesprächsabläufen, die auf einer „Wenn-Dann“-Logik basieren. Die Nutzer interagieren in der Regel, indem sie auf Schaltflächen klicken oder Optionen aus einem Menü auswählen (z. B. „Bestellung verfolgen“, „Hilfe erhalten“). Regelbasierte Bots eignen sich am besten für FAQs, den Bestellstatus oder die Kommunikation von Geschäftsrichtlinien. Sie sind einfach zu nutzen und können Fragen beantworten, verstehen jedoch in der Regel keine nuancierten, offenen Texte.

KI-gestützte Chatbots (dialogorientierte KI)

Durch die Anwendung von maschinellem Lernen (ML) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) können diese Bots die Absicht hinter dem Text oder der Stimme eines Benutzers interpretieren. Sie können offenere Kundenanfragen bearbeiten, personalisierte Empfehlungen geben und im Laufe der Zeit dazulernen. Wenn ein Benutzer beispielsweise „Wo ist mein Paket?“ oder „Ich habe meine Ware noch nicht erhalten“ eingibt, erkennt ein KI-gestützter Chatbot beides als Anfrage zur Sendungsverfolgung.

Large Language Models wie ChatGPT werden zunehmend in Chatbot-Plattformen integriert, in der Regel jedoch mit Sicherheitsvorkehrungen und Moderation.

Messaging-orientierte Chatbots

Einige Chatbots sind hauptsächlich für Messaging-Anwendungen wie WhatsApp, Facebook Messenger oder SMS konzipiert. Diese Tools sind in Regionen verbreiteter, in denen der mobile Handel dominiert und die Kundenbindung in der Regel außerhalb traditioneller Websites stattfindet.

Transaktionale Chatbots

Diese Bots unterstützen bestimmte kommerzielle Vorgänge, wie beispielsweise die Auftragsverfolgung, die Unterstützung beim Bezahlvorgang oder Rückerstattungen und Umtauschvorgänge. Sie können während des Kaufprozesses personalisierte Support bieten und ergänzende Produkte empfehlen. Sie sind häufig eng in eine E-Commerce-Plattform, Kundenbeziehungsmanagement- (CRM) Systeme und Order-Management-Systeme integriert.

Hybride Chatbots

Diese Modelle verbinden die Präzision regelbasierter Schaltflächen mit der Flexibilität eines KI-gestützten Verständnisses. Sie bearbeiten grundlegende Supportanfragen häufig automatisch, leiten jedoch komplexe emotionale oder technische Probleme nahtlos an menschliche Helpdesk-Mitarbeiter oder ein spezialisiertes Supportteam weiter.

Anwendungsfälle für E-Commerce-Chatbots

E-Commerce-Chatbots werden über die gesamte Customer Journey hinweg eingesetzt, von der Entdeckung bis zum Support nach dem Kauf. Die Funktionen variieren, jedoch gehören zu den häufigsten Anwendungsbereichen:

Kundensupport und häufig gestellte Fragen

Chatbots werden häufig als erste Anlaufstelle im Kundensupport bereitgestellt und bearbeiten eine große Anzahl routinemäßiger Anfragen zu Themen wie Lieferzeiten, Rückgabebedingungen, Preisen und Bestellstatus.

Beispielsweise könnte ein Kunde, der um 22 Uhr in einem Online-Bekleidungsgeschäft stöbert, die Frage stellen: „Wie lange dauert der Standardversand nach Kalifornien?“ Der Chatbot antwortet sofort mit aktuellen Lieferzeitangaben basierend auf dem Standort des Kunden, sodass kein Kontakt zu einem Live-Agenten erforderlich ist. Die Antwort wird auf Grundlage bekannter Daten über den Kunden personalisiert. Durch die Abwicklung sich wiederholender Fragen ermöglichen Chatbots den Support-Teams, sich auf komplexe oder hochwertige Fälle zu konzentrieren.

Verhinderung von Warenkorbabbrüchen und Unterstützung beim Bezahlvorgang

Während des Bezahlvorgangs können Chatbots proaktiv Unklarheiten beseitigen, letzte Fragen beantworten und Kunden, die ihren Warenkorb verlassen haben, wieder zurückgewinnen. Beispielsweise können Chatbots Nachrichten (über Web-Pop-ups, SMS oder WhatsApp) auslösen, um Benutzer an zurückgelassene Artikel zu erinnern, und manchmal einen Rabattcode anbieten, um den Verkauf wieder aufzunehmen. Wenn ein Kunde zur Kasse gelangt, können Chatbots den Käufer auf verfügbare Sonderangebote oder Rabatte aufmerksam machen, die er möglicherweise nutzen kann.

Entdeckung und Empfehlung von Produkten

Chatbots unterstützen Kunden bei der Navigation durch umfangreiche Kataloge, indem sie klärende Fragen stellen und personalisierte Produktvorschläge unterbreiten, die auf dem Browsing-Verhalten, den Präferenzen und einer grundlegenden Segmentierung basieren. Wenn ein Kunde beispielsweise „Ich benötige einen Laptop für die Videobearbeitung unter 1.500 US-Dollar“ eingibt, kann der Chatbot geeignete Modelle empfehlen und die wichtigsten Unterschiede hervorheben, um dem Kunden bei der Entscheidung zu helfen.

Wenn ein Kunde nach Sneakers fragt, kann der Bot mit Upselling-Optionen wie Socken oder ähnlicher Sportausrüstung nachfassen. Und wenn ein Käufer ein Paar Socken in seinen Warenkorb legt, kann der Chatbot ihn darauf hinweisen, dass er bei Kauf von drei Paaren Anspruch auf einen Rabatt von 10 % hat. Dieser dialogorientierte Ansatz kann Aspekte des Verkaufserlebnisses im Ladengeschäft nachbilden und Reibungsverluste bei der Produktsuche reduzieren.

Unterstützung bei der Lead-Generierung und Markterkenntnisse

Im B2B-Bereich oder im High-Consideration-Commerce werden Chatbots gelegentlich eingesetzt, um Leads zu qualifizieren, Gespräche an Vertriebs- oder Supportteams weiterzuleiten und strukturierte Kundendaten für CRM-Systeme zu erfassen. Ein Chatbot begrüßt beispielsweise einen Besucher einer SaaS-E-Commerce-Website und erkundigt sich nach der Unternehmensgröße, dem Budgetrahmen und dem beabsichtigten Anwendungsfall. Auf Grundlage der Antworten plant der Chatbot eine Vorführung mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

In großem Maßstab können dieselben Interaktionen auch umfassendere Erkenntnisse für die Marktforschung liefern. Aggregierte Chatbot-Gespräche können Muster in den Kundenbedürfnissen oder häufige Einwände aufzeigen. Diese Erkenntnisse können in die Produktentwicklung und Marketingstrategie einfließen und zusätzlich die Lead-Qualifizierung unterstützen.

Auftragsverfolgung und Nachbetreuung nach dem Kauf

Nach dem Bezahlvorgang können Chatbots Kunden mit Echtzeit-Bestellverfolgung, Lieferbenachrichtigungen, FAQs nach dem Kauf, Rückgaben oder Umtausch unterstützen. Anstatt beispielsweise E-Mails zu durchsuchen, kann ein Kunde einen Chatbot fragen („Wo befindet sich meine Bestellung?“) und erhält eine direkte Antwort über den Status.

Vorteile von E-Commerce-Chatbots

Bei effektiver Implementierung können Chatbots erhebliche Vorteile für den Betrieb und die Customer Experience bieten.

  • Vollzeit-Support: Chatbots sind jederzeit verfügbar und daher besonders wertvoll für globale E-Commerce-Unternehmen, die Kunden in verschiedenen Zeitzonen bedienen.
  • Konsistenz: Chatbots liefern zuverlässige Antworten auf der Grundlage von Regeln und vordefinierten Antworten, wodurch sichergestellt wird, dass die Benutzer genaue Informationen erhalten.
  • Kosteneffizienz: Durch die Automatisierung von Routineanfragen reduzieren Chatbots die Gesamtkosten für den Support. Bis 2029 werden 80 % der Anfragen im Kundenservice automatisiert bearbeitet werden, und Gartner prognostiziert eine Senkung der Betriebskosten um 30 %.2
  • Customer Experience: Sofortige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Themen wie Preisgestaltung, Lieferzeiten oder Rückgabebedingungen tragen dazu bei, Reibungsverluste im Kaufprozess zu vermeiden und können die Konversionsraten verbessern. Kunden bevorzugen möglicherweise Chatbots für einfache, transaktionsbezogene Aufgaben, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als menschliche Interaktion. Untersuchungen zeigen, dass Menschen Chatbots bevorzugen, wenn sie etwas kaufen, das ihnen peinlich sein könnte oder privater Natur ist.3
  • Skalierbarkeit: In Spitzenzeiten können Chatbots Tausende von Gesprächen gleichzeitig führen, ohne dass die Qualität ihrer Arbeit darunter leidet.

Herausforderungen und Einschränkungen von E-Commerce-Chatbots

Chatbots bieten zahlreiche Vorteile, befinden sich jedoch noch in der Entwicklung. Zu den Einschränkungen gehören:

  • Datenqualität: Chatbots sind nur so effektiv wie die Informationen, auf denen sie basieren. Veraltete Produktdaten, fehlerhafte Richtlinien oder unvollständige APIs können dazu führen, dass der Chatbot falsche oder irreführende Antworten liefert.
  • Emotionale Intelligenz: Die Stimmungserkennung wird immer besser, jedoch haben Chatbots nach wie vor Probleme mit schwierigen Situationen wie Beschwerden, Streitigkeiten oder Rückerstattungen.
  • Implementierungskomplexität: Fortgeschrittene Chatbots erfordern die Integration mit Produktkatalogen, CRM-Tools und anderen logistischen Systemen. Eine fehlerhafte Implementierung kann beeinträchtigte Benutzererfahrungen oder ungenaue Antworten verursachen.
  • Vertrauen und Transparenz: Einige Kunden stehen KI-gestützten Antworten weiterhin skeptisch gegenüber – 82 % der Befragten einer Umfrage gaben an, dass sie die Unterstützung durch einen menschlichen Mitarbeiter dem automatisierten Support vorziehen würden.4 Und mit der Erweiterung der Chatbot-Funktionen müssen Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Halluzinationen, Verzerrungen und Compliance bewältigen.

Wie man Chatbots in E-Commerce-Prozesse integriert

Obwohl sich die Tools und Prozesse unterscheiden, folgen erfolgreiche Chatbot-Implementierungen im Allgemeinen derselben strategischen Abfolge:

  1. Definition des primären Geschäftsziels: Identifizieren Sie zunächst, welches Problem der Chatbot lösen soll. Zu den üblichen Zielen gehören die Reduzierung des Support-Ticket-Aufkommens, die Verbesserung der Konversionsraten, die Wiedergewinnung abgebrochener Warenkörbe oder die Qualifizierung von Leads. Klare Ziele helfen, Scope Creep und unrealistische Erwartungen zu vermeiden.
  2. Auswahl einer Plattform, die auf Größe und Komplexität abgestimmt ist: Kleinere Teams beginnen häufig mit Plug-and-Play-Chatbot-Lösungen, die sich direkt in ihre E-Commerce-Plattform integrieren lassen. Größere Unternehmen benötigen möglicherweise Tools der Unternehmensklasse, die erweiterte Integrationen, Analysen, Sicherheit und Governance unterstützen. Die „richtige“ Plattform hängt weniger von den Funktionen als vielmehr von der Eignung für den Betrieb ab.
  3. Gesprächsverlauf bewusst gestalten:  Selbst bei der Verwendung von KI-gestützten Chatbots ist es wichtig, die Customer Journey abzubilden. Teams beginnen normalerweise damit, die häufigsten Kundenfragen zu identifizieren und festzulegen, wie der Chatbot darauf reagieren soll. Sie legen auch fest, wann er um Klärung von Fragen bitten und wann er an einen menschlichen Mitarbeiter weiterleiten soll.
  4. Aufbau und Pflege einer zuverlässigen Wissensdatenbank: Chatbots sind auf genaue, strukturierte Daten angewiesen: Produktkataloge, Preise, Versandrichtlinien, Rückgabebedingungen und häufig gestellte Fragen. Wenn diese Informationen unvollständig oder veraltet sind, verschlechtert sich die Chatbot-Erfahrung zügig. Die kontinuierliche Pflege der Inhalte ist eine zentrale operative Anforderung.
  5. Testen und verfeinern: Das Testen sollte nicht nur die Genauigkeit umfassen, sondern auch Randfälle, Fehlerbehandlung und Benutzererfahrung auf verschiedenen Geräten und Kanälen. Viele Fehler treten nicht auf, weil der Chatbot „schlecht” ist, sondern weil er sich in realen Szenarien unvorhersehbar verhält.
  6. Überwachen, messen und optimieren: Nach der Einführung sollten die Teams Metriken wie Reaktionszeit, Lösungsquote, Auswirkungen auf die Conversions und Kundenzufriedenheit verfolgen. Diese Erkenntnisse liefern Informationen für notwendige Verbesserungen und helfen dabei, zu bestimmen, wann erweiterte KI-Funktionen sinnvoll wären.

Viele Unternehmen beginnen mit relativ einfachen, regelbasierten Chatbots und fügen nach und nach KI-gestützte Funktionen hinzu, wenn sich das Vertrauen, die Datenqualität und die Reife der Data Governance verbessern. Die Implementierung kann je nach E-Commerce-Modell variieren.

