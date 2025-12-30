E-Commerce-Chatbots: Vorteile und Anwendungsfälle

Chatbots und KI-Agenten sind miteinander verwandt, jedoch nicht identisch.

Chatbots sind in erster Linie Kommunikationsschnittstellen. Ihre Hauptfunktion ist die Konversation. Unabhängig davon, ob sie regelbasiert sind (nach einem Entscheidungsbaum) oder KI-gestützt (Antworten generieren), besteht ihr Ziel darin, mit dem Benutzer zu interagieren, Informationen zu sammeln und Antworten aus einer Wissensdatenbank oder Datenbank zu liefern. Sie eignen sich gut für die Bearbeitung großer Mengen routinemäßiger Kundeninteraktionen.

Im Gegensatz zu Chatbots sind KI-Agenten autonom und können komplexere Aufgaben ausführen. Während ein Chatbot einem Kunden mitteilen kann, dass ein Produkt nicht vorrätig ist, kann ein KI-Agent erkennen, dass der Lagerbestand niedrig ist. Er kann dann selbstständig den Lieferanten kontaktieren, um den Lagerbestand aufzufüllen und die Preisstrategie entsprechend dem Lieferumfang anzupassen.

Kurz gesagt: Während Chatbots in der Regel nur reagieren, können KI-Agenten über den Rahmen der ursprünglichen Prompts hinaus agieren.

Dennoch kann die Grenze zwischen ihnen verschwimmen. In den letzten Jahren haben sich Chatbots von starren Entscheidungsbäumen zu Large Language Models (LLMs) entwickelt, ähnlich der Technologie, die hinter ChatGPT steht. Wenn ein Benutzer zuvor einen Ausdruck eingegeben hat, den der Bot nicht erkannt hat, hat er eine Fehlermeldung zurückgegeben. Heute ermöglicht generative KI Chatbots, den Kontext zu interpretieren, Tippfehler zu bearbeiten und Antworten zu generieren, die über vorgefertigte Vorlagen hinausgehen, obwohl sie nach wie vor auf Prompt-Response basieren.

Mit Tools wie IBM watsonx Orchestrate können Unternehmen beispielsweise präzise, skalierbare und auf Geschäftsdaten basierende Konversationsassistenten entwickeln. Diese Assistenten stellen sicher, dass die KI strenge Markenrichtlinien einhält und gleichzeitig Automatisierung ermöglicht.