Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen des Workforce-Managements, die sich einseitig auf die Einsatzplanung und Personalbesetzung konzentrieren, umfasst das moderne Contact Center WFO eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung der Agenten. Zunehmend werden KI-gestützte Tools integriert, die menschliche Agenten in Echtzeit unterstützen. Im Idealfall vereint die Vorgehensweise Prognose, Terminplanung, Qualitätsüberwachung, Leistungsmanagement und Workflow-Analysen in einem einheitlichen Rahmen, der eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen der Kundeninteraktion fördert.

Contact Center verlassen sich auf verschiedene KI-gestützte Tools, um ihre Prozesse zu optimieren. Wie viel Nutzen diese Implementierungen tatsächlich bringen, hängt jedoch stark von ihrer Gestaltung ab. Zum Beispiel prognostiziert Gartner, dass KI-gestützte Vertriebsorchestrierung bis 2027 Standard sein wird. Das Unternehmen berichtet jedoch auch, dass 49 % der Verkäufer sich von der Anzahl der ihnen zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel so überwältigt fühlen, dass sie sagen, dass dies ihre Quotenerfüllung beeinträchtigt.

Effizientes WFO optimiert Prozesse durch gezielte Interventionen, die auf der Arbeitsweise von Contact-Center-Managern basieren. Dieser Prozess bietet einfache, kontextuelle Werkzeuge für Mitarbeiter während der gesamten Customer Journey, verbessert das Mitarbeitererlebnis und senkt dennoch Kosten. Für die meisten Callcenter ist ein ausgewogener Ansatz entscheidend. Sie stellen sicher, dass die Automatisierung Routineaufgaben effizient erledigt, während Ihre Mitarbeiter den einfühlsamen, persönlichen Service bieten können, der eine dauerhafte Kundenbindung schafft und das Unternehmenswachstum fördert.